Pension: "Aldrig att jag väntar till 67”

Börs & Finans

Hemliga möten mellan Tesla och facket

Diskreta möten på anonyma kontorshotell. Nu har Tesla och fackförbundet IF Metall träffats flera gånger för att diskutera konflikten. Konflikten mellan Tesla och de svenska facken har dragit ut på tiden. IF Metall har dessutom fått stöd av andra nordiska fackförbund. Även i Tyskland följer man utvecklingen med stort intresse. Teslas vägran att via kollektivavtal …