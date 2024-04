Konsultfirmans otippade krishantering – spelade reggae

Dags att vända blad

I Köpenhamn samlades företaget följaktligen för en öppen dialog om de arton senaste månaderna och vilken inverkan de haft på bolagets image utåt, liksom dess värdegrunder.

Målet med evenmanget var även att “vända blad”, varför man utöver utöver reflekterandet valde att inkludera kända rap-, reggae- och rapdängor från bland andra Eminem, Bob Marley och det brittiska bandet Chumbawamba.

One hit wonder

Du som kan ditt 1990-tal minns troligen låten “Tubthumping”. En one hit wonder, som utöver rap och reggae, fick agera morot åt det tilltufsade konsultföretaget under tillställningen.

Allt medan Bob Sternfels, Global Managing Partner på McKinsey & Co, förklarade vikten av att stärka företagskulturen framgent – tillsammans.

We shall overcome

Så är det förstås inte första gången sången tar vid när orden tar slut. Få har väl glömt Birgit Friggebo och hennes tolkning av “We shall overcome” 1992.

Huruvida Chumbawamba får samma effekt på McKinsey & Co:s interna och externa utmaningar återstår förstås att se.

Att vissa saker sägs bättre med toner än ord är åtminstone ett som är säkert:

“Jag blir nedslagen, men jag reser mig igen. Du kommer aldrig att hålla mig nere.”

