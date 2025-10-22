Om du har Lysa som pensionsförvaltare så kan du nu se din pension på minPension. Det är ett viktigt steg, menar Annelie Nordin.
Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet
Annelie Nordin är enhetschef på MinPension.
“Vi är glada att hälsa Lysa välkomna som vår partner. Genom samarbetet stärker vi ytterligare individens möjlighet att planera och fatta medvetna beslut inför sin pension”, säger Annelie Nordin i ett pressmeddelande.
Det innebär förändringen
Lysa är en förvaltare som förser sina kunder med information om sina tjänstepensioner både under tiden de tjänar in sin pension, och tiden då de tar ut den.
“Många väljer idag att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet och dryga ut kassan genom uttag av någon eller några pensioner. Det blir då viktigt att via minPension även kunna se pensioner som betalas ut för fortsatt ekonomisk planering. Lysa erbjuder möjligheten till sina kunder redan vid anslutningstillfället – vilket vi är extra glada för”, säger Annelie Nordin.
Lysas affärsidé är att hjälpa kunder flytta sina gamla tjänstepensioner, så kallade fribrev, mellan olika förvaltare.
“Med vår pensionslösning får kunden en enkel, automatiserad förvaltning till låg kostnad, vilket leder till en högre pension. Vi har tagit fram en modern och enkel pensionslösning efter stark efterfrågan från våra kunder – och det är extra roligt att det nu också går att följa utvecklingen på minPension”, säger Mats Jarl, VD Lysa Life Försäkring AB.
