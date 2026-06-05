PS sammanfattar pensionsveckan som den här gången har handlat om smarta val, stora skillnader och drömmen om en tidig pension. Men hur mycket måste man egentligen spara?
Gå i tidig pension – så får du 4 500 kronor mer i månaden
I veckan har vi också konstaterat att nyblivna pensionärer har fått mer pengar att röra sig med och att svenskarna har urusel koll på sin tjänstepension.
Nedan sammanfattar PS den senaste veckans pensionsnyheter.
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Så får du 4 500 kronor mer pension
Vi inleder veckan med pensionsknep.
Enligt Pensionsmyndighetens Monica Zettervall finns det flera val som kan påverka hur mycket pengar som landar på kontot varje månad, även för den som redan närmar sig pensionen.
Ett av dem handlar om återbetalningsskyddet i tjänstepensionen.
För en person med genomsnittslön kan ett slopat återbetalningsskydd vid pensionen ge 2 506 kronor mer varje månad jämfört med den som behåller skyddet.
Lägg därtill ett års extra arbete efter riktåldern, vilket kan höja pensionen med mellan 1 900 och 2 300 kronor före skatt i månaden.
Tillsammans kan de två valen innebära omkring 4 500 kronor mer i pension per månad före skatt.
Läs vidare: Så får du 4 500 kronor mer pension – utan att spara en krona extra. Dagens PS
Så mycket måste du spara för tidig pension
Vidare till drömmen om tidig pension.
I veckan visade en undersökning att sex av tio svenskar kan tänka sig att spara extra för att kunna gå i pension före sin riktålder.
Men drömmen kostar.
En tumregel är att pensionen minskar med omkring 6-7 procent för varje år den tas ut före riktåldern.
Den som vill undvika den smällen kan i stället behöva leva på egna sparpengar fram till pensionen.
Enligt beräkningar krävs det drygt 310 000 kronor för att en medelinkomsttagare ska kunna leva på motsvarande pensionsnivå i ett år utan att börja ta ut pensionen direkt. Det motsvarar ungefär 26 000 kronor i månaden efter skatt.
Har man tio år kvar till pensionen innebär det ett sparande på ungefär 1 600-1 800 kronor i månaden.
”Ju tidigare du vill gå i pension – eller ju högre pension du siktar på – desto större behöver sparandet vara”, förklarar Skandias pensionsekonom Mattias Munter.
Läs mer här: Så här mycket måste du spara – om du vill gå i tidig pension. Dagens PS
Gapet har vuxit rejält
Veckans kanske mest dystra pensionssiffra gäller utrikes födda pensionärer.
En ny rapport från Folksam visar att pensionerna för utrikes födda har halkat efter kraftigt. För personer födda 1957 skiljer det 5 700 kronor i månaden före skatt jämfört med årskullen i stort.
När personer födda 1937 gick i pension var gapet betydligt mindre. Då handlade det om 650 kronor i månaden i total pension.
”Jag blev förvånad över hur stort gapet har blivit i senare årskullar”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.
En förklaring är att många utrikes födda har kommit in senare på den svenska arbetsmarknaden.
Folksam vill nu se en modernisering av garantipensionen, där systemet inte bara tar hänsyn till bosättningstid utan också till arbetsinsats.
Mer om detta: De får 5 700 kronor mindre i pension – varje månad: ”Förvånad”. Dagens PS
Pensionärer får mer i plånboken
Alla pensionsnyheter i veckan har förvisso inte pekat nedåt.
En ny undersökning från tjänstepensionsbolaget Alecta visar att pensionärernas köpkraft ökar igen. Jämfört med för tio år sedan har en nybliven pensionär typiskt sett 8 000 kronor mer i månaden att röra sig med, enligt bolagets pensionsekonom Staffan Ström.
Undersökningen baseras på inkomståret 2024. Då hade 67-åringar födda 1957 typiskt sett knappt 4 000 kronor mer i månadsinkomst jämfört med de nyblivna pensionärerna året innan.
En förklaring är att fler jobbar hela vägen fram till pensionsåldern.
Samtidigt har antalet så kallade jobbonärer ökat.
Läs vidare: Pensionärer blir rikare: ”Jobbar hela vägen”. Dagens PS
Svenskarna har dålig koll
Vi avslutar veckan med okunskap.
En ny undersökning från SH Pension visar att två av tre svenskar, 66 procent, är lite eller inte alls insatta i hur deras tjänstepension är placerad.
Det sker samtidigt som många känner oro för pensionen. Senast i fjol visade en undersökning att sex av tio svenskar tycker att pensionssystemet är svårt att förstå och att det skapar oro.
När börsen skakar blir frågan extra känslig. Drygt hälften i SH Pensions undersökning uppger att de skulle känna sig tryggare om det fanns någon form av garanti mot förlust.
”När det skakar på marknaden märker vi att trygghet blir viktigare än någonsin. Det handlar i grunden om att kunna känna sig säker på att ens framtida lön inte påverkas alltför mycket av kortsiktiga svängningar”, säger Eva Fluhr, pensionsspecialist på SH Pension.
Läs vidare: Svenska pensionsmissen: 2 av 3 har dålig koll. Dagens PS
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