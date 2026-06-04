Många svenskar oroar sig för pensionen. Men problemet är inte bara oron i sig – utan att många inte riktigt vet hur deras pensionspengar faktiskt är placerade.
Svenska pensionsmissen: 2 av 3 har dålig koll
Pensionsoron har växt i Sverige. Senast i fjol visade en undersökning att sex av tio svenskar tycker att pensionssystemet är svårt att förstå och att det skapar oro.
Tjänstepensionen är en del av systemet som svenskarna tycker är lite extra knepig. Idag menar två av tre svenskar, 66 procent, att de är lite eller inte alls insatta i hur deras tjänstepension är placerad. Det visar en ny undersökning från SH Pension.
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Vill ha trygghet
När börsen skakar blir frågan extra känslig. Drygt hälften i undersökningen uppger att de skulle känna sig tryggare om det fanns någon form av garanti mot förlust.
”När det skakar på marknaden märker vi att trygghet blir viktigare än någonsin. Det handlar i grunden om att kunna känna sig säker på att ens framtida lön inte påverkas alltför mycket av kortsiktiga svängningar”, säger Eva Fluhr, pensionsspecialist på SH Pension, till Nyheter24.
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Traditionell försäkring för stabilitet?
Enligt SH Pension kan traditionell pensionsförsäkring vara ett alternativ för den som känner oro och vill ha mer stabilitet, eftersom den kombinerar garanti med riskspridning.
Har man många år kvar till pensionen och vill öka chansen till avkastning brukar dock fondförsäkring pekas ut som ett bättre alternativ. PS har tidigare konstaterat att fondförsäkring inom de stora kollektivavtalen har avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionell försäkring.
Se över risken i tid
Rådet från experterna är inte att få panik. Snarare handlar det om att skaffa sig koll i tid.
Eva Fluhr lyfter att den som är orolig för börssvängningar kan se över sin risknivå och successivt minska risken, exempelvis genom att flytta delar av pensionen till en traditionell försäkring.
Även efter pensioneringen kan det gå att göra förändringar. Den som har pensionen i fonder kan fortfarande göra fondbyten, förlänga eller pausa utbetalningar och se över återbetalningsskyddet om livssituationen har förändrats.
Pensionen är lätt att skjuta framför sig. Men utan koll blir det också svårare att veta om pengarna ligger rätt.
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