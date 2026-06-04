Svenska pensionsmissen: 2 av 3 har dålig koll

Traditionell försäkring för stabilitet?

Enligt SH Pension kan traditionell pensionsförsäkring vara ett alternativ för den som känner oro och vill ha mer stabilitet, eftersom den kombinerar garanti med riskspridning.

Har man många år kvar till pensionen och vill öka chansen till avkastning brukar dock fondförsäkring pekas ut som ett bättre alternativ. PS har tidigare konstaterat att fondförsäkring inom de stora kollektivavtalen har avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionell försäkring.

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Se över risken i tid

Rådet från experterna är inte att få panik. Snarare handlar det om att skaffa sig koll i tid.

Eva Fluhr lyfter att den som är orolig för börssvängningar kan se över sin risknivå och successivt minska risken, exempelvis genom att flytta delar av pensionen till en traditionell försäkring.

Även efter pensioneringen kan det gå att göra förändringar. Den som har pensionen i fonder kan fortfarande göra fondbyten, förlänga eller pausa utbetalningar och se över återbetalningsskyddet om livssituationen har förändrats.

Pensionen är lätt att skjuta framför sig. Men utan koll blir det också svårare att veta om pengarna ligger rätt.

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