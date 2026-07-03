Detta händer med din pension om AI-bubblan spricker

En global upp- eller nedgång på 10 procent blir 12,5 procent i fonden. Belåningen ligger i dag på upp till 25 procent, enligt Pensionsmyndigheten. Det är just lånefinansiering som flera av årets högljudda kraschprofeter har pekat ut som det som gör hela AI-rallyt skört.

För en sparare under 55 klassas premiepensionen i AP7 Såfa som mycket hög risk, nivå 6 på en sjugradig skala.

Tungt lastad i AI-jättarna

Fonden äger visserligen fler än 3 000 bolag och liknar i grunden ett globalt index, men de amerikanska jättarna väger ändå tungt. Magnificent Seven har stått för över 20 procent av fondens kapital, enligt AP7:s egen förvaltningsledning.

Efter ännu ett starkt AI-år lär andelen knappast ha krympt. Med hävstången ovanpå blir den reella exponeringen mot en handfull AI-namn ännu större.

Det breda amerikanska S&P 500 handlas nu runt 41 gånger tio års inflationsjusterade vinster. Det är en nivå som senast sågs under it-bubblan år 2000, enligt Shillerdata. Realtid har tidigare beskrivit hur ingen svensk sparare går helt säker om det vänder.