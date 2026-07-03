Runt 5,8 miljoner svenskar sparar i statliga AP7. Färre vet att aktiedelen är belånad och tungt viktad mot samma amerikanska teknikjättar som experterna nu varnar för befinner sig i en bubbla som kan spricka.
Detta händer med din pension om AI-bubblan spricker
Dagens PS har följt hur även gigantiska fonder anses sårbara för ett AI-fall. AP7 Aktiefond, som utgör hela aktiedelen fram till 55 års ålder, använder hävstång genom valutaderivat.
En global upp- eller nedgång på 10 procent blir 12,5 procent i fonden. Belåningen ligger i dag på upp till 25 procent, enligt Pensionsmyndigheten. Det är just lånefinansiering som flera av årets högljudda kraschprofeter har pekat ut som det som gör hela AI-rallyt skört.
För en sparare under 55 klassas premiepensionen i AP7 Såfa som mycket hög risk, nivå 6 på en sjugradig skala.
Tungt lastad i AI-jättarna
Fonden äger visserligen fler än 3 000 bolag och liknar i grunden ett globalt index, men de amerikanska jättarna väger ändå tungt. Magnificent Seven har stått för över 20 procent av fondens kapital, enligt AP7:s egen förvaltningsledning.
Efter ännu ett starkt AI-år lär andelen knappast ha krympt. Med hävstången ovanpå blir den reella exponeringen mot en handfull AI-namn ännu större.
Det breda amerikanska S&P 500 handlas nu runt 41 gånger tio års inflationsjusterade vinster. Det är en nivå som senast sågs under it-bubblan år 2000, enligt Shillerdata. Realtid har tidigare beskrivit hur ingen svensk sparare går helt säker om det vänder.
Förvalet bromsar inte vid fara
Här skiljer sig förvalet från ett privat sparande. AP7 försöker inte kliva ur i tid, utan behåller sin hävstång även när marknaden ser dyr ut, eftersom förvaltarna menar att nedgångar inte går att tajma.
Det innebär att den som ligger kvar får hela svängningen, i båda riktningarna. Samtidigt är proffsen själva oense om läget. I Bank of Americas juni-enkät kallade 56 procent det en boom medan 43 procent såg en bubbla.
PS analys
Bubbelvarnarnas tre röda flaggor: hävstång, koncentration mot amerikansk teknik och värderingar som bygger på framtiden, sitter alla inbyggda i den pension som flest svenskar äger utan att nödvändigtvis ha valt den aktivt själv.
Vår bedömning är att den som är ung och har decennier kvar till pensionen har tid att rida ut en smäll, och att hävstången har historiskt lönat sig rejält.
Den som närmar sig pensionen och inte är bekväm med 25 procents belåning på sin AI-exponering kan logga in hos Pensionsmyndigheten och sänka risken.
Poängen är att valet är ditt, även när icke-valet är det som gäller.
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