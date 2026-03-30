Det är ett ”worst case scenario” men norska oljefonden är inte särskilt orolig. Ändå kan en AI-bubbla kapa en tredjedel av värdet.
Världens största fond sårbar för AI-bubbla
Amerikanska AI-företag värderas betydligt högre än vad som är relevant gentemot hur mycket pengar de tjänar.
Det gör att man på sina håll räknar på och förbereder sig för hur en AI-bubbla som spricker skulle kunna slå.
Oljefonden har i en egen analys bedömt den möjliga ”AI-bubblan” som en risk som potentiellt kan leda till ett värdefall på 35 procent för världens största fond, noterade Bloomberg nyligen.
Kapas med en tredjedel
Norska oljefonden har i dag ett värde på över 20 000 miljarder norska kronor.
Det innebär att ett värdefall av den storleken skulle kosta fonden 7 000 miljarder.
”Vi levererar våra riskscenarier, som visar att om det sker en AI-korrigering kan den bli ganska stor. Vi ser i dessa analyser att det kan dra ner fonden med en tredjedel”, säger oljefondens chef Nicolai Tangen.
Hos oljefonden är man medveten om risken men inte allvarligt bekymrad.
”Jag är inte särskilt orolig”, säljer oljefondens AI-förvaltare Stian Kirkeberg hos NTB.
Övervärderar AI?
Den höga värderingen av AI-företag gör att många befarar att optimismen kring tekniken kan vara en ”bubbla”. För hittills har AI inte levererat tillräckligt mycket till vad som förväntas.
BCG publicerade nyligen en analys som visar att norska företagsledare har tre gånger högre förväntningar än européer generellt på vad AI kommer att bidra med i form av intäktstillväxt och kostnadsminskningar.
I analysen varnar konsultföretaget för en möjlig AI-värdebubbla i form av ”ett gap mellan förväntat värde och faktiskt slutresultat.”
”Ingen tydlig uppfattning”
”Vi har ingen tydlig uppfattning om huruvida det här är en bubbla eller ej”, säger Tangen hos NTB.
Däremot har man en tydlig uppfattning kring att AI kan effektivisera fondens eget arbete och Stian Kirkeberg säger att fonden uppmanar alla anställda att använda AI.
Tekniken har redan visat sitt värde när det gäller exempelvis underlag för investeringsbeslut.
”Använd tekniken till exempel för att hitta vilka dokument du behöver arbeta med, så att du kan fokusera och verkligen djupdyka i dem, i stället för att läsa igenom 30 andra dokument som egentligen inte spelar någon roll för dig”, sammanfattar Kirkeberg refererad av Finansavisen.