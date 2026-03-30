Världens största fond sårbar för AI-bubbla

Oljefonden har i en egen analys bedömt den möjliga ”AI-bubblan” som en risk som potentiellt kan leda till ett värdefall på 35 procent för världens största fond, noterade Bloomberg nyligen.

Kapas med en tredjedel

Norska oljefonden har i dag ett värde på över 20 000 miljarder norska kronor.

Det innebär att ett värdefall av den storleken skulle kosta fonden 7 000 miljarder.

”Vi levererar våra riskscenarier, som visar att om det sker en AI-korrigering kan den bli ganska stor. Vi ser i dessa analyser att det kan dra ner fonden med en tredjedel”, säger oljefondens chef Nicolai Tangen.

Hos oljefonden är man medveten om risken men inte allvarligt bekymrad.

”Jag är inte särskilt orolig”, säljer oljefondens AI-förvaltare Stian Kirkeberg hos NTB.