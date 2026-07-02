Investeraren Michael Burry, känd för att ha förutsett bostadskraschen 2008, som senare den kända filmen ”The Big Short” baserades på, har kraftigt utökat sin vadslagning mot AI-boomen.
Michael Burry blankar hela AI-rallyt
Vanligtvis tjänar man pengar på en aktie genom att köpa billigt och sälja dyrt. Michael Burry gör tvärtom. Han ”blankar”, alltså satsar på att kursen ska ned. I praktiken använder han oftast säljoptioner.
I ett Substack-inlägg den 30 juni avslöjade han färska blankningar mot Tesla, Caterpillar, Applied Materials och en halvledar-ETF. Anledningen var Sydkoreas jättesatsning på chip. Burry menar att de massiva investeringar som görs i AI aldrig kan betala av sig och kallar det ”början på slutet”.
Dagens PS har följt Burrys växande AI-oro sedan han i våras rådde spararna att ta hem vinsterna innan det smäller. Nu sätter han pengar bakom orden på bredare front än på flera år.
Chiprallyt som fick Burry att agera
Samsung och SK Hynix meddelade i veckan planer på ett chipnav för över 500 miljarder dollar, och dagen efter drog chipaktier upp Nasdaq. Just den entusiasmen läser Burry som en varningssignal.
Han gick kort i Nvidia på 198,09 dollar, Applied Materials på 729,40 dollar och Tesla på 416,22 dollar, enligt TheStreet. Halvledarindexet SOXX handlas omkring 65 procent över sitt 200-dagars glidande medelvärde, en nivå som senast sågs under IT-kraschen år 2000, enligt CNBC.
Två dagar senare stoppades handeln i Seoul när just chipaktierna rasade, som vi tidigare rapporterat.
Så påverkas du som svensk sparare
Det är den globala indexfonden som ligger i riskzonen här. De flesta svenskar sparar i en global indexfond, i pensionen eller på ISK. En indexfond köper automatiskt bolag i förhållande till hur stora de är.
De sju amerikanska teknikjättarna, Magnificent 7, väger tillsammans över 20 procent av världsindex, enligt Realtid. En sparare med 200 000 kronor i en global indexfond har därmed runt 40 000 kronor i just de bolag Burry vadslår mot. Rasar dessa bolag, sjunker fondandelen, oavsett om du aktivt har valt AI.
Faller SOXX en tredjedel från toppen, nivån där Burrys säljoptioner går med vinst i mars enligt WSJ, känns det direkt i pensionen.
Finansveteranen Mats Qviberg drar samma parallell till IT-bubblan och räknar med en rekyl. Han har också beskrivit hur ingen sparare går helt säker när AI-bubblan spricker, enligt Realtid.
PS analys
Att Burry varnar betyder inte att kraschen kommer i morgon. Alla Burrys prognoser har inte heller blivit verklighet, även om flera har blivit det. Poängen är att förstå att ett ”tråkigt och brett” globalt sparande i praktiken innehåller en rätt stor AI-satsning, så att man inte blir överraskad om sektorn skakar till.
När sju bolag styr en femtedel av världsindex räcker en svacka för att påverka avkastningen för miljoner andelsägare.
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