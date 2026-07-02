Michael Burry blankar hela AI-rallyt

I ett Substack-inlägg den 30 juni avslöjade han färska blankningar mot Tesla, Caterpillar, Applied Materials och en halvledar-ETF. Anledningen var Sydkoreas jättesatsning på chip. Burry menar att de massiva investeringar som görs i AI aldrig kan betala av sig och kallar det ”början på slutet”.

Dagens PS har följt Burrys växande AI-oro sedan han i våras rådde spararna att ta hem vinsterna innan det smäller. Nu sätter han pengar bakom orden på bredare front än på flera år.

Chiprallyt som fick Burry att agera

Samsung och SK Hynix meddelade i veckan planer på ett chipnav för över 500 miljarder dollar, och dagen efter drog chipaktier upp Nasdaq. Just den entusiasmen läser Burry som en varningssignal.

Han gick kort i Nvidia på 198,09 dollar, Applied Materials på 729,40 dollar och Tesla på 416,22 dollar, enligt TheStreet. Halvledarindexet SOXX handlas omkring 65 procent över sitt 200-dagars glidande medelvärde, en nivå som senast sågs under IT-kraschen år 2000, enligt CNBC.

Två dagar senare stoppades handeln i Seoul när just chipaktierna rasade, som vi tidigare rapporterat.