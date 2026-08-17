Färre timmar på jobbet, nästan hela lönen kvar och full avsättning till tjänstepensionen. Den möjligheten kan bli verklighet för vissa äldre kommunanställda. Så här fungerar 80-90-100-modellen.
Nya vallöftet: Jobba 80 procent – få betalt för 90
Att gå ner i arbetstid kan vara nödvändigt på äldre dagar, kanske särskilt för den som har ett fysiskt krävande arbete. Att jobba mindre innebär dock lägre lön nu och mindre i pension senare.
Det vill Socialdemokraterna i Göteborg ändra på genom ett nytt vallöfte.
Partiet går till val på att införa den så kallade 80-90-100-modellen för delar av kommunens personal. Den innebär att den anställde arbetar 80 procent, får 90 procent av sin tidigare lön och fortsätter att få 100 procent avsättning till tjänstepensionen.
Målet är att fler ska orka arbeta hela vägen fram till pensionen.
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Alla omfattas inte
Erbjudandet är förstås förknippat med flera villkor. Enligt Socialdemokraterna i Göteborg ska den anställde ha fyllt 63 år och ha ett arbete som inte kan utföras på distans.
Månadslönen får inte heller överstiga 52 125 kronor. Som huvudregel ska personen dessutom ha arbetat i Göteborgs Stad under fem sammanhängande år, även om undantag ska kunna göras.
Överenskommelsen blir individuell, måste fungera för verksamheten och ska förnyas varje år.
Först ut är anställda inom äldreomsorgen, lokalvården och måltidsservicen. Längre fram under mandatperioden vill Socialdemokraterna låta modellen omfatta samtliga yrkesgrupper inom välfärden.
”Vi har många äldre medarbetare som känner att de i vissa fall inte orkar längre. Men vissa försöker kämpa på för det är så otroligt ekonomiskt kännbart att gå ner i tid. Dels tappar du din lön direkt men också avsättning till pension”, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, till Göteborgs-Posten.
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Ska kosta 70 miljoner
Vallöftet är en del av en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och fackförbundet Kommunal.
Om ungefär hälften av den berörda personalen tackar ja beräknas satsningen kosta omkring 70 miljoner kronor. Pengarna ska enligt partiet tas fram genom minskad byråkrati och administration inom Göteborgs Stad.
Någon höjning av kommunalskatten är inte planerad.
Kommunals sektionsordförande i Göteborg, Maria Guixé Båtnes, tror att den nya modellen kan minska sjukfrånvaron bland personal med fysiskt krävande arbeten.
”Många människor i de här yrkena orkar inte ens jobba en hel vecka, eller de dagar man är schemalagd. Det är jättevanligt att man har ont i kroppen”, säger hon till GP.
Kritiseras av Moderaterna
Moderaternas gruppledare Axel Josefson är betydligt mer skeptisk. Han anser både att finansieringen är oklar och att förslaget skapar nya orättvisor mellan kommunens anställda.
”Det är ett djupt orättvist förslag och ofinansierat. Det visar på deras oförmåga att skapa en bra arbetsmiljö. Jag tycker det är djupt beklämmande att man delar in våra anställda i kelgrisar och styvbarn”, säger han till SVT.
Socialdemokraterna ser saken från motsatt håll. Partiet menar att arbetslivet redan är ojämlikt eftersom vissa anställda kan arbeta hemifrån och få större flexibilitet, medan exempelvis personal inom äldreomsorgen måste vara på plats.
Men än är inget beslutat. Först efter valet står det klart om 80-90-100-modellen blir verklighet för Göteborgs äldre välfärdsanställda.
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