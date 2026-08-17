Nya vallöftet: Jobba 80 procent – få betalt för 90

Det vill Socialdemokraterna i Göteborg ändra på genom ett nytt vallöfte.

Partiet går till val på att införa den så kallade 80-90-100-modellen för delar av kommunens personal. Den innebär att den anställde arbetar 80 procent, får 90 procent av sin tidigare lön och fortsätter att få 100 procent avsättning till tjänstepensionen.

Målet är att fler ska orka arbeta hela vägen fram till pensionen.

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Alla omfattas inte

Erbjudandet är förstås förknippat med flera villkor. Enligt Socialdemokraterna i Göteborg ska den anställde ha fyllt 63 år och ha ett arbete som inte kan utföras på distans.

Månadslönen får inte heller överstiga 52 125 kronor. Som huvudregel ska personen dessutom ha arbetat i Göteborgs Stad under fem sammanhängande år, även om undantag ska kunna göras.

Överenskommelsen blir individuell, måste fungera för verksamheten och ska förnyas varje år.

Först ut är anställda inom äldreomsorgen, lokalvården och måltidsservicen. Längre fram under mandatperioden vill Socialdemokraterna låta modellen omfatta samtliga yrkesgrupper inom välfärden.

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”Vi har många äldre medarbetare som känner att de i vissa fall inte orkar längre. Men vissa försöker kämpa på för det är så otroligt ekonomiskt kännbart att gå ner i tid. Dels tappar du din lön direkt men också avsättning till pension”, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, till Göteborgs-Posten.

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