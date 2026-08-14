Vanliga pensionsmissen kan höja din skatt – nu införs ny straffavgift

Ny straffavgift för pensionärer

Vidare till straffavgifter.

Den som lämnar en felaktig uppgift till Pensionsmyndigheten kan i fortsättningen få betala minst 2 368 kronor i sanktionsavgift.

Det gäller oavsett om uppgiften lämnats medvetet eller om pensionären bara råkat fylla i en blankett fel.

Avgiften motsvarar 25 procent av det belopp som betalats ut felaktigt. Den kan dock aldrig bli lägre än 4 procent av prisbasbeloppet, vilket i år innebär minst 2 368 kronor.

Bakgrunden är att Pensionsmyndigheten beräknas betala ut 1,6 miljarder kronor för mycket varje år på grund av felaktiga uppgifter om bostadstillägg och garantipension.

PRO är kritiskt till förändringen.

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”Pensionärer vill nästan alltid göra rätt, men regelverket är så krångligt att det blir fel ändå”, säger Joel Stade, sakkunnig inom pensionärers ekonomi hos PRO.

Organisationen befarar att avgiften får fler pensionärer att avstå från att söka bostadstillägg av rädsla för att göra fel och drabbas av återkrav.

Läs mer: Ny straffavgift på landets pensionärer. Dagens PS

En felaktig uppgift på en krånglig blankett kostar i fortsättningen minst 2 368 kronor i straffavgift, även om det är ett misstag. Nu protesterar PRO. (Foto: Magnus Lejhall /TT)

Högre lön kan ge lägre pension

Ett nytt jobb med högre lön borde innebära ett ekonomiskt kliv framåt. För pensionen kan det dock bli precis tvärtom.

Hur mycket arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen varierar mellan olika arbetsplatser och pensionsavtal. Sämre villkor kan därför äta upp en del av löneökningen.

Frågan är särskilt viktig för den som tjänar mer än 56 000 kronor i månaden. Där går taket för pensionsgrundande inkomst under 2026. Lön över den nivån ger alltså inte mer i allmän pension.

Den största skillnaden uppstår om det nya jobbet helt saknar tjänstepension.

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En arbetsgivare betalar ofta in omkring 4,5-6 procent av lönen. Vid en månadslön på 30 000 kronor motsvarar en avsättning på 6 procent 1 800 kronor i månaden.

Över ett helt arbetsliv kan det handla om miljonbelopp.

”Fråga vid anställningsintervjun. Om svaret är nej bör du kräva högre lön så att du själv kan spara för att kompensera”, råder Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Läs vidare: Nya jobbet kan sänka din pension – trots högre lön. Dagens PS

Generation X pensionerar sig baklänges

Veckan har även bjudit på en ny pensionstrend från USA.

För delar av Generation X, födda mellan 1965 och 1980, ser pensionen ut att bli mindre guldkantad än väntat. När pengarna inte räcker till långresor och nya intressen återvänder många i stället till sådant de gjorde som unga.

Det kan handla om att börja spela i band igen, plocka fram skateboarden eller återuppta gamla fritidsintressen.

Utvecklingen har fått namnet att ”pensionera sig baklänges”.

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Bakom nostalgitrippen finns en pressad ekonomi. En amerikansk undersökning visar att Generation X räknar med att behöva omkring 1,1 miljoner dollar för en bekväm pension men tror att de bara kommer att ha sparat ihop cirka 660 000 dollar.

Många försörjer dessutom både åldrande föräldrar och vuxna barn. Nästan en fjärdedel uppgav i en undersökning från 2024 att de hade minskat eller helt slutat betala till sitt pensionssparande på grund av detta.

Pensionen kan därför bli en återgång till det redan bekanta snarare än början på något nytt.

Mer om detta: Nya trenden: Generationen tvingas ”pensionera sig baklänges”. Dagens PS

Räcker 10 miljoner till pensionen?

Vi avslutar pensionsveckan med den stora miljonfrågan.

Ett privat pensionskapital på 10 miljoner kronor är betydligt mer än vad de flesta svenskar har. Tillsammans med allmän pension och tjänstepension kan det ge goda möjligheter till ett bekvämt liv.

Men svaret beror på var man bor, hur höga boendekostnaderna är och vilken livsstil pengarna ska räcka till.

Ett möjligt upplägg är att ta ut 420 000 kronor om året före skatt och därefter justera beloppet efter inflationen. Om börsen faller i början av pensionen kan uttaget behöva sänkas till 3 eller 3,5 procent för att skydda kapitalet.

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Den som äger sin bostad utan stora lån har förstås bättre förutsättningar än den som har dyra bolån eller hög hyra.

Dessutom kan pengarna behöva räcka länge. Den som går i pension tidigt får fler år att finansiera, medan fortsatt arbete över riktåldern kan ge en högre pension.

Så räcker 10 miljoner kronor? För många är svaret ja. För andra avgörs det helt av utgifterna.

Läs vidare här: Räcker 10 miljoner för att gå i pension? Det beror på… Dagens PS

Läs också: Svenska Lovable rusar i värde – når 127 miljarder. Realtid

Läs även: AI kan göra semesterbluffen svår att avslöja – så skyddar du pengarna. E55