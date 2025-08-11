Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Priserna faller i innerstan

Statistiken visar också att juli bjöd på den största prisminskningen för bostadsrätter i Storstockholm, minus tre procent. Det beror både på att ovanligt få lägenheter såldes i innerstan och på att priserna där föll med 0,6 procent.

Danske Banks boprisindikator ger en liknande bild. I juli sjönk bostadsrättspriserna i Stockholm med 2,7 procent jämfört med juni. Störst var nedgången bland större lägenheter, och försäljningstakten var låg – endast 556 bostadsrätter bytte ägare under månaden, visar bankens sammanställning.

Trots fallet tror Danske Banks chefekonom Susanne Spector att slutet på nedgången kan vara nära.

“I takt med att hushållens ekonomi förbättras bör även bostadspriserna vända upp, och vår bästa bedömning är att bostadspriserna är nära botten för den här gången”, säger hon.

Färre tror på uppgång

Färre tror på stigande bostadspriser i Sverige. Det gäller inte minst Stockholm och Göteborg, här Berzeliigatan, där priserna sjunker. (Foto: Hanna Brunlöf/TT)

Hemnets Köparbarometer för augusti visar å andra sidan på en minskad optimism. Allt färre tror de svenska bostadspriserna kommer att stiga framöver. Bara 30 procent av köparna tror på en uppgång, tre procentenheter färre än i juli. Samtidigt tror 17 procent på fallande priser.

“Efter förra månadens tydliga uppgång i prisförväntningarna på bostadsmarknaden har de återigen fallit tillbaka i augusti. Detta speglar en fortsatt osäkerhet och en marknad där hushållen väljer att agera försiktigt”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

“Även om bostadspriserna nu åter visar på en ökning i årstakt, har antalet försäljningar minskat, vilket tydligt återspeglar denna försiktighet”, tillägger han.

Kvadratmeterpris – Stockholms stadsdelar (kr/kvm)

Vasastan – 121 377 Östermalm – 117 115 Centrala Stockholm – 110 292 Södermalm – 104 966 Kungsholmen – 103 869 Essingen – 84 165 Hägersten–Liljeholmen – 74 751 Enskede–Skarpnäck – 63 199 Bromma–Västerled – 61 890 Brännkyrka–Skärholmen – 46 794 Farsta–Vantör – 46 548 Hässelby–Vällingby – 36 349 Spånga–Kista – 30 189

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

