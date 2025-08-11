Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel

Rörstrandsgatan i Vasastan, Stockholm, stadsdelen som nu toppar listan över Sveriges dyraste bostadsrätter.
Rörstrandsgatan i Vasastan, Stockholm, stadsdelen som nu toppar listan över Sveriges dyraste bostadsrätter. (Foto: Anders Wiklund / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta.

Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så fixar du ekonomin. Dagens PS

Östermalm petas från tronen

Östermalm får lämna över kronan. Med ett kvadratmeterpris på i snitt 121 377 kronor har Vasastan seglat upp som landets dyraste stadsdel för bostadsrätter, enligt Mitt i Stockholm.

Tätt efter, med ett kvadratmeterpris på 117 115 kronor, kommer Östermalm.

Även andra delar av innerstan ligger högt i pris. Centrala Stockholm har ett snitt på 110 292 kronor per kvadratmeter, följt av Södermalm på 104 966 kronor och Kungsholmen på 103 869 kronor.

Riddargatan på Östermalm i Stockholm, tidigare landets dyraste stadsdel. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Riddargatan på Östermalm i Stockholm, tidigare landets dyraste stadsdel. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Priserna faller i innerstan

Statistiken visar också att juli bjöd på den största prisminskningen för bostadsrätter i Storstockholm, minus tre procent. Det beror både på att ovanligt få lägenheter såldes i innerstan och på att priserna där föll med 0,6 procent.

Danske Banks boprisindikator ger en liknande bild. I juli sjönk bostadsrättspriserna i Stockholm med 2,7 procent jämfört med juni. Störst var nedgången bland större lägenheter, och försäljningstakten var låg – endast 556 bostadsrätter bytte ägare under månaden, visar bankens sammanställning.

ANNONS

Trots fallet tror Danske Banks chefekonom Susanne Spector att slutet på nedgången kan vara nära.

“I takt med att hushållens ekonomi förbättras bör även bostadspriserna vända upp, och vår bästa bedömning är att bostadspriserna är nära botten för den här gången”, säger hon.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Läs också: Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den? Dagens PS

Färre tror på uppgång

Färre tror på stigande bostadspriser i Sverige. Det gäller inte minst Stockholm och Göteborg, här Berzeliigatan, där priserna sjunker. (Foto: Hanna Brunlöf/TT)

Hemnets Köparbarometer för augusti visar å andra sidan på en minskad optimism. Allt färre tror de svenska bostadspriserna kommer att stiga framöver. Bara 30 procent av köparna tror på en uppgång, tre procentenheter färre än i juli. Samtidigt tror 17 procent på fallande priser.

“Efter förra månadens tydliga uppgång i prisförväntningarna på bostadsmarknaden har de återigen fallit tillbaka i augusti. Detta speglar en fortsatt osäkerhet och en marknad där hushållen väljer att agera försiktigt”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

“Även om bostadspriserna nu åter visar på en ökning i årstakt, har antalet försäljningar minskat, vilket tydligt återspeglar denna försiktighet”, tillägger han.

ANNONS

Kvadratmeterpris – Stockholms stadsdelar (kr/kvm)

  1. Vasastan – 121 377
  2. Östermalm – 117 115
  3. Centrala Stockholm – 110 292
  4. Södermalm – 104 966
  5. Kungsholmen – 103 869
  6. Essingen – 84 165
  7. Hägersten–Liljeholmen – 74 751
  8. Enskede–Skarpnäck – 63 199
  9. Bromma–Västerled – 61 890
  10. Brännkyrka–Skärholmen – 46 794
  11. Farsta–Vantör – 46 548
  12. Hässelby–Vällingby – 36 349
  13. Spånga–Kista – 30 189

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Läs även: Stockholms bostadspriser faller – banken: ”Botten nära”. Dagens PS

Läs även: Tackade nej till en miljard från Zuckerberg. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsrätterDyrtEkonomiKvadratmeterprisÖstermalmStockholmSverigeVasastan
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS