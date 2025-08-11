Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna.
Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel
Mest läst i kategorin
3 000 kronor mindre i pension – här går systemet mot kollaps
Många svenskar riskerar en tuff ekonomisk smäll i pensionen. För amerikanerna kan det dock bli ännu värre. En ny varning visar hur ett till synes klokt beslut kan få oväntade konsekvenser. Samtidigt pekas Nederländerna återigen ut som världsbäst på pensioner – medan USA är på väg mot en kollaps. Nedan summerar vi den senaste tidens …
Här ligger 374 kilo guld och skräpar
Dags att rensa upp? Svenskarna har 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. Det gör guldet ihop med nästan 4 ton silver. Att vi låter 374 kilo guld, 3 850 kilo silver och inte mindre än 176 ton koppar ligga och skräpa och samla damm, är naturligtvis underligt. Att det är i våra …
Då sjunker din inkomst med 3 000 kronor i månaden
Många svenskar planerar sin pension utifrån vad som känns rätt just nu. Men ett vanligt beslut kan få dyra konsekvenser längre fram. Det handlar om tjänstepensionen. Den står, tillsammans med den allmänna pensionen, för den största delen av pensionen för de allra flesta. Faktum är att tjänstepensionen för vissa kan stå för nästan hälften av …
Så mycket tjänar Europas sämst betalda
Euronews har gått igenom minimilönerna i Europa sommaren 2025 och bilden är både välbekant och överraskande. I juli 2025 spänner den lagstadgade minimilönen i EU från 551 euro i Bulgarien till 2 704 euro i Luxemburg, alltså drygt 6 337 kronor per månad och 31 096 kronor per månad före skatt. Räknar man in EU:s …
Ny högljudd spartrend – så gör du
Att prata pengar har länge känts tabu. Men med en ny, högljudd spartrend ser vinden ut att vända. Svenskarna blir i regel tysta när privatekonomi kommer på tal. Enligt en undersökning på uppdrag av Marginalen Bank, är svenskarna elva gånger mer benägna att prata om sina relationer än om pengar. Hela 76 procent av svenskarna …
En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta.
Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så fixar du ekonomin. Dagens PS
Östermalm petas från tronen
Östermalm får lämna över kronan. Med ett kvadratmeterpris på i snitt 121 377 kronor har Vasastan seglat upp som landets dyraste stadsdel för bostadsrätter, enligt Mitt i Stockholm.
Tätt efter, med ett kvadratmeterpris på 117 115 kronor, kommer Östermalm.
Även andra delar av innerstan ligger högt i pris. Centrala Stockholm har ett snitt på 110 292 kronor per kvadratmeter, följt av Södermalm på 104 966 kronor och Kungsholmen på 103 869 kronor.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Priserna faller i innerstan
Statistiken visar också att juli bjöd på den största prisminskningen för bostadsrätter i Storstockholm, minus tre procent. Det beror både på att ovanligt få lägenheter såldes i innerstan och på att priserna där föll med 0,6 procent.
Danske Banks boprisindikator ger en liknande bild. I juli sjönk bostadsrättspriserna i Stockholm med 2,7 procent jämfört med juni. Störst var nedgången bland större lägenheter, och försäljningstakten var låg – endast 556 bostadsrätter bytte ägare under månaden, visar bankens sammanställning.
Trots fallet tror Danske Banks chefekonom Susanne Spector att slutet på nedgången kan vara nära.
“I takt med att hushållens ekonomi förbättras bör även bostadspriserna vända upp, och vår bästa bedömning är att bostadspriserna är nära botten för den här gången”, säger hon.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Läs också: Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den? Dagens PS
Färre tror på uppgång
Hemnets Köparbarometer för augusti visar å andra sidan på en minskad optimism. Allt färre tror de svenska bostadspriserna kommer att stiga framöver. Bara 30 procent av köparna tror på en uppgång, tre procentenheter färre än i juli. Samtidigt tror 17 procent på fallande priser.
“Efter förra månadens tydliga uppgång i prisförväntningarna på bostadsmarknaden har de återigen fallit tillbaka i augusti. Detta speglar en fortsatt osäkerhet och en marknad där hushållen väljer att agera försiktigt”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
“Även om bostadspriserna nu åter visar på en ökning i årstakt, har antalet försäljningar minskat, vilket tydligt återspeglar denna försiktighet”, tillägger han.
Kvadratmeterpris – Stockholms stadsdelar (kr/kvm)
- Vasastan – 121 377
- Östermalm – 117 115
- Centrala Stockholm – 110 292
- Södermalm – 104 966
- Kungsholmen – 103 869
- Essingen – 84 165
- Hägersten–Liljeholmen – 74 751
- Enskede–Skarpnäck – 63 199
- Bromma–Västerled – 61 890
- Brännkyrka–Skärholmen – 46 794
- Farsta–Vantör – 46 548
- Hässelby–Vällingby – 36 349
- Spånga–Kista – 30 189
Källa: Svensk Mäklarstatistik.
Läs även: Stockholms bostadspriser faller – banken: ”Botten nära”. Dagens PS
Läs även: Tackade nej till en miljard från Zuckerberg. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
Fler fall än tidigare av dödliga köttätande bakterier har upptäckts i USA. Orsaken till ökningen tros delvis bero på förhöjda temperaturer på grund av klimatförändringar. Hittills under året har det rapporterats in åtta fall med dödlig utkomst på grund av den "köttätande" bakterien Vibrio vulnificus i USA, rapporterar Newsweek. Dödsfallen, om än få i jämförelse …
Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel
Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna. En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta. Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så …
Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher. USA toppar – med råge USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien …
Här är världens 20 bästa städer – puh, Stockholm är med
Vad gör en stad till världens bästa städer? Är det maten, shoppingen, stränderna eller känslan av att bara vilja stanna lite längre? Här är listan som tar dig från tapas i Valencia till pingviner i Kapstaden – med ett välförtjänt stopp i Stockholm." Källa är Condé Nast. Läsarna har röstat fram sina favoritstäder – och …
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett …