Spenderat för mycket i sommar? Så fixar du ekonomin

Plånboken kan kännas tunn när semestern närmar sig sitt slut.
Plånboken kan kännas tunn när semestern närmar sig sitt slut. (Foto: Henrik Montgomery/ Fredrik Sandberg/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Notan för sommarens nöjen kan bli tung att bära. Experterna vet hur du vänder läget – och det gäller att agera nu.

Sommaren är inte över, men för många börjar semesterutgifterna redan kännas. Här är experternas tips på hur du kan agera för att rädda plånboken innan hösten tar fart.

Missa inte: Stockholms bostadspriser faller – banken: ”Botten nära”. Dagens PS

Var femte spenderar för mycket på semestern

En ny undersökning från Verian, på uppdrag av Ica Banken och rapporterad av SVT, visar att ungefär var femte person upplever att de brukar spendera för mycket pengar under sommarsemestern.

För vissa är det inget problem.

”Jag känner inte igen mig i det, jag tycker vi hållit på det ganska bra”, säger Andreas Magnusson, som sitter och äter glass i centrala Uppsala.

Men för studenten Martin Svärd är situationen en annan.

”Jag har nog absolut spenderat mer än vad jag tänkt”.

Tobias Augustin, budget- och skuldrådgivare vid Konsument Uppsala, menar att det är klokt att agera tidigt.

“Så att du får en plan för hur du ska hantera problemen”, säger han till SVT.

Det är ofta små utgifter som har en tendens att springa iväg på semestern.
Det är ofta små utgifter som har en tendens att springa iväg på semestern. (Foto: Anna Hållams/TT)
Betala av rubbet

Han får medhåll av flera privatekonomer som menar att man inte ska vänta med att ta tag i semesterskulden.

”Gör ingen avbetalningsplan på semesterskulden. Betala av rubbet nu”, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

”Det kommer tillräckligt med tuffa månader i höst. Förutom skolstarten, så har du höstlov och snarare än du tror kommer julen”, tillägger han.

Om pengarna inte räcker, kan det vara värt att leta efter alternativ.

”Går det att låna pengar av familj och vänner för att betala kreditkortsskulderna? Om inte, finns det något hemma ni kan sälja?”, föreslår Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. I nödfall kan man även diskutera amorteringsfrihet med banken.

Gör det tillsammans

Ekonomerna menar att det går lättare om hela hushållet är med.

”Förklara för barnen att det blir tufft de närmaste månaderna för att ni ska kunna lägga upp en buffert och ha något till jul”, säger Westerberg. Han tipsar om att införa ett köpstopp och göra det till en tävling inom familjen.

SEB:s privatekonom Américo Fernández ger tips om hur man kommer ikapp ekonomiskt efter semestern.
SEB:s privatekonom Américo Fernández. (Foto: SEB)

Även Americo Fernández, privatekonom på SEB, lyfter vikten av gemensamma beslut:

”Samla familjen och gå runt middagsbordet eller fredagsmyset och uppmana alla: Välj en sak som vi drar ner på under det här halvåret”.

Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, påminner om att många delar samma problem.

”Strutsa inte problemet, men var också snäll mot dig själv. Du är inte ensam om att ha haft en för dyr semester”.

Läs också: Ekonomisk baksmälla efter semestern – så ska du agera nu. Dagens PS

Experternas tips för att komma ikapp:

  • Gör matlådor – det kan spara flera tusenlappar i månaden.
  • Förhandla räntor och försäkringar.
  • Sälj av det du inte använder och köp begagnat.
  • Skär ned på streamingtjänster och datamängd.
  • Jämför elavtal.
  • Undvik spontanhandel – särskilt småköp som snabbt blir stora.

Ekonomi, semester, Sverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

