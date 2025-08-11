Spenderat för mycket i sommar? Så fixar du ekonomin

Sommaren är inte över, men för många börjar semesterutgifterna redan kännas. Här är experternas tips på hur du kan agera för att rädda plånboken innan hösten tar fart.

Var femte spenderar för mycket på semestern

En ny undersökning från Verian, på uppdrag av Ica Banken och rapporterad av SVT, visar att ungefär var femte person upplever att de brukar spendera för mycket pengar under sommarsemestern.

För vissa är det inget problem.

”Jag känner inte igen mig i det, jag tycker vi hållit på det ganska bra”, säger Andreas Magnusson, som sitter och äter glass i centrala Uppsala.

Men för studenten Martin Svärd är situationen en annan.

”Jag har nog absolut spenderat mer än vad jag tänkt”.

Tobias Augustin, budget- och skuldrådgivare vid Konsument Uppsala, menar att det är klokt att agera tidigt.

“Så att du får en plan för hur du ska hantera problemen”, säger han till SVT.