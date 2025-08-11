Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den?

En sällsynt meteorit från Mars har sålts för miljoner i New York. Nu kräver Niger, där stenen hittades, svar på hur den egentligen lämnade landet.

Meteorit såld för miljoner

NWA 16788 är 24,7 kilo tung och den största kända biten av Mars på jorden. Den upptäcktes i Saharaöknen i Niger i november 2023. Meteoriter är rester av sten som blivit kvar efter att en asteroid eller komet passerat genom jordens atmosfär, men så här stora fynd från Mars är extremt sällsynta.

Sotheby’s beskriver den rödbruna stenen som ”otroligt sällsynt”. Bara omkring 400 meteoriter från Mars har någonsin hittats på jorden. Cassandra Hatton, vice ordförande för vetenskap och naturhistoria på Sotheby’s, säger i en video:

”Det här är den största biten av Mars på planeten jorden. Oddsen för att den skulle ta sig från där till här är astronomiskt små”.

Hon tillägger: ”Kom ihåg att cirka 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Vi har haft en otrolig tur att den landade på torr mark istället för mitt ute i havet, där vi faktiskt kunde hitta den”.

NWA 16788, en unik Marsmeteorit, är nu i privat ägo. (Foto: Sotheby’s)

Efter att ha analyserats av forskare i Italien hamnade stenen på Sotheby’s i New York där den i förra månaden såldes för 4,3 miljoner dollar. Köparen är anonym. Säljaren är också anonym. Och det är oklart om någon del av pengarna nådde Niger.

BBC skriver att meteoriten först hamnade i Italien, där forskare undersökte den, innan den fördes vidare till USA.