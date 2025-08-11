Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den?

NWA 16788 är den största kända biten av Mars på jorden. Nu kräver Niger svar på hur meteoriten kunde lämna landet.
NWA 16788 är den största kända biten av Mars på jorden. Nu kräver Niger svar på hur meteoriten kunde lämna landet. (Foto: Sotheby's)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Från öknens hetta till auktionssalens strålkastare – resan för världens största kända bit av Mars väcker nu frågor om äganderätt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En sällsynt meteorit från Mars har sålts för miljoner i New York. Nu kräver Niger, där stenen hittades, svar på hur den egentligen lämnade landet.

Missa inte: Tackade nej till en miljard från Zuckerberg. Dagens PS

Meteorit såld för miljoner

NWA 16788 är 24,7 kilo tung och den största kända biten av Mars på jorden. Den upptäcktes i Saharaöknen i Niger i november 2023. Meteoriter är rester av sten som blivit kvar efter att en asteroid eller komet passerat genom jordens atmosfär, men så här stora fynd från Mars är extremt sällsynta.

Sotheby’s beskriver den rödbruna stenen som ”otroligt sällsynt”. Bara omkring 400 meteoriter från Mars har någonsin hittats på jorden. Cassandra Hatton, vice ordförande för vetenskap och naturhistoria på Sotheby’s, säger i en video:

”Det här är den största biten av Mars på planeten jorden. Oddsen för att den skulle ta sig från där till här är astronomiskt små”.

Hon tillägger: ”Kom ihåg att cirka 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Vi har haft en otrolig tur att den landade på torr mark istället för mitt ute i havet, där vi faktiskt kunde hitta den”.

NWA 16788, en unik Marsmeteorit, är nu i privat ägo. (Foto: Sotheby's)
NWA 16788, en unik Marsmeteorit, är nu i privat ägo. (Foto: Sotheby’s)

Efter att ha analyserats av forskare i Italien hamnade stenen på Sotheby’s i New York där den i förra månaden såldes för 4,3 miljoner dollar. Köparen är anonym. Säljaren är också anonym. Och det är oklart om någon del av pengarna nådde Niger.

ANNONS

BBC skriver att meteoriten först hamnade i Italien, där forskare undersökte den, innan den fördes vidare till USA.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Niger utreder exporten

Nigers regering säger i ett uttalande att man ”ifrågasätter lagligheten i exporten” och varnar för möjlig olaglig internationell handel. Landet har nu inlett en utredning för att reda ut hur meteoriten lämnade landet.

Sotheby’s bestrider påståendet och säger att stenen ”exporterades från Niger och transporterades i enlighet med alla relevanta internationella procedurer” och att dokumentationen var korrekt.

Men paleontologen Paul Sereno, med nära band till Niger, är kritisk:

”Fräckt! Det är fräckt!”, säger han och tillägger:

”Internationell lag säger att du inte bara kan ta något som är viktigt för ett lands arv – oavsett om det är ett kulturellt, fysiskt, naturligt eller utomjordiskt föremål – ut ur landet”.

Läs också: Stockholms bostadspriser faller – banken: ”Botten nära”. Dagens PS

ANNONS

Oklara regler

Enligt en italiensk publikation såldes meteoriten av en lokal gemenskap till en internationell handlare och fördes sedan till ett privat galleri i staden Arezzo. Därifrån gick den vidare till auktionen i USA.

Niger har en lag från 1997 som skyddar landets kultur- och naturarv, men meteoriter nämns inte uttryckligen. Det är en lucka som både regeringen och Sotheby’s pekar på.

Liknande problem finns i andra delar av Sahara. I Marocko har över tusen meteoriter hittats, och trots regler fortsätter många att säljas utomlands. Geologen Hasnaa Chennaoui Aoudjehane säger:

”Det är en del av oss, en del av vårt arv, det är en del av vår identitet och det är viktigt att vara stolt över rikedomarna i landet”.

Läs även: Forskning: Mikroplaster mycket vanligare än vad man trott. Dagens PS

Läs även: Ny gigantisk insekt upptäckt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AfrikaMarsMysteriumRekordförsäljningRymden
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS