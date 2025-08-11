Från öknens hetta till auktionssalens strålkastare – resan för världens största kända bit av Mars väcker nu frågor om äganderätt.
Rekordförsäljning av meteorit – men vems är den?
En sällsynt meteorit från Mars har sålts för miljoner i New York. Nu kräver Niger, där stenen hittades, svar på hur den egentligen lämnade landet.
Meteorit såld för miljoner
NWA 16788 är 24,7 kilo tung och den största kända biten av Mars på jorden. Den upptäcktes i Saharaöknen i Niger i november 2023. Meteoriter är rester av sten som blivit kvar efter att en asteroid eller komet passerat genom jordens atmosfär, men så här stora fynd från Mars är extremt sällsynta.
Sotheby’s beskriver den rödbruna stenen som ”otroligt sällsynt”. Bara omkring 400 meteoriter från Mars har någonsin hittats på jorden. Cassandra Hatton, vice ordförande för vetenskap och naturhistoria på Sotheby’s, säger i en video:
”Det här är den största biten av Mars på planeten jorden. Oddsen för att den skulle ta sig från där till här är astronomiskt små”.
Hon tillägger: ”Kom ihåg att cirka 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Vi har haft en otrolig tur att den landade på torr mark istället för mitt ute i havet, där vi faktiskt kunde hitta den”.
Efter att ha analyserats av forskare i Italien hamnade stenen på Sotheby’s i New York där den i förra månaden såldes för 4,3 miljoner dollar. Köparen är anonym. Säljaren är också anonym. Och det är oklart om någon del av pengarna nådde Niger.
BBC skriver att meteoriten först hamnade i Italien, där forskare undersökte den, innan den fördes vidare till USA.
Niger utreder exporten
Nigers regering säger i ett uttalande att man ”ifrågasätter lagligheten i exporten” och varnar för möjlig olaglig internationell handel. Landet har nu inlett en utredning för att reda ut hur meteoriten lämnade landet.
Sotheby’s bestrider påståendet och säger att stenen ”exporterades från Niger och transporterades i enlighet med alla relevanta internationella procedurer” och att dokumentationen var korrekt.
Men paleontologen Paul Sereno, med nära band till Niger, är kritisk:
”Fräckt! Det är fräckt!”, säger han och tillägger:
”Internationell lag säger att du inte bara kan ta något som är viktigt för ett lands arv – oavsett om det är ett kulturellt, fysiskt, naturligt eller utomjordiskt föremål – ut ur landet”.
Oklara regler
Enligt en italiensk publikation såldes meteoriten av en lokal gemenskap till en internationell handlare och fördes sedan till ett privat galleri i staden Arezzo. Därifrån gick den vidare till auktionen i USA.
Niger har en lag från 1997 som skyddar landets kultur- och naturarv, men meteoriter nämns inte uttryckligen. Det är en lucka som både regeringen och Sotheby’s pekar på.
Liknande problem finns i andra delar av Sahara. I Marocko har över tusen meteoriter hittats, och trots regler fortsätter många att säljas utomlands. Geologen Hasnaa Chennaoui Aoudjehane säger:
”Det är en del av oss, en del av vårt arv, det är en del av vår identitet och det är viktigt att vara stolt över rikedomarna i landet”.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
