Oljeoron pressar flyget – grönt bränsle blir strategisk affär

Bränslet – en av flygbolagens största kostnader

För flygbolagen är frågan i hög grad ekonomisk. Bränsle hör till de största kostnadsposterna och kraftiga prisrörelser kan snabbt slå mot lönsamheten.

Flygbolagen försöker minska risken genom bland annat prissäkring, men det tar knappast bort beroendet av en global marknad för fossila bränslen. Störningar i produktion eller transporter kan dessutom leda till både högre priser och problem med tillgången, enligt Fast Company.

SAF skulle kunna förändra en del av den ekvationen.

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Bränslet kan bland annat produceras av använd matolja, jordbruksrester och andra restprodukter och användas tillsammans med konventionellt jetbränsle i befintliga flygplan.

Ny industri växer fram

Det skapar också en affärsmöjlighet långt utanför flygbolagen.

En växande SAF-marknad kräver nya raffinaderier, insamling av råvaror, transporter, lagring och distributionssystem. Jordbruksföretag, avfallsbolag, energikoncerner och investerare kan därmed få nya intäktskällor när material som tidigare betraktades som avfall får ett kommersiellt värde.

Större EU-krav

Efterfrågan väntas dessutom drivas av politiska krav. EU:s regelverk ReFuelEU Aviation innebär successivt högre krav på andelen SAF i flygbränslet vid europeiska flygplatser. Det skapar en mer förutsägbar marknad för producenterna, men innebär samtidigt högre kostnader för flygbolagen eftersom SAF fortfarande är betydligt dyrare än traditionellt jetbränsle.

Det är ett av branschens största problem. SAF står fortfarande för mindre än en procent av den globala bränsleförbrukningen inom flyget, samtidigt som enorma investeringar krävs för att öka produktionen.

I tider som dessa kan det bli en alldeles för svår ekvation för flygbolagen som redan redan räknar varje krona, fler än en gång.

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