Flygbolagens nya budskap: "Lugn, bara lugn"

Å andra sidan får man inte bli så övertygande att kunderna stannar hemma och inte bokar sommarresan över huvud taget.

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Risken: Vi stannar hemma

Den kniptången sitter världens flygbolag i och det hör till bakgrunden när stora flygbolag nu går ut och garanterar stabila flygtider för sommaren och vill mindre vår oro för brist på flygbränsle.

Trots tidigare varningar om denna bränslekris i Europa uppmanar nu flera ledande flygbolag resenärer att boka sina sommarresor och att göra det utan oro och bekymmer.

Stora flygbolag som Lufthansa säger att de inte väntar sig störningar i sina flygtider på grund av bränslebrist och verkligen inte under högsäsong, skriver Business AM.

Air Canada har gått ut med en reklamkampanj med rabatt på resor till Afrika, Mellanöstern och Europa och uttrycker samtidigt att de inte alls påverkas av bränslekrisen.