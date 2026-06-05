Nu vill flygbolagen få oss att lugna ner oss. Budskap om stabila sommarflygningar och minskad bränsleoro ska få oss att boka trots allt.
Flygbolagens nya budskap: "Lugn, bara lugn"
Det är svårt det där med att varna kunder och potentiella beställare. Det är den fälla flygbolagen sitter i detta första halvår 2026.
Å ena sidan behöver man varna för en potentiell bränslekris, för att dels flagga för inställda flyg och för att kunna argumentera även kring rejäla prishöjningar.
Å andra sidan får man inte bli så övertygande att kunderna stannar hemma och inte bokar sommarresan över huvud taget.
10-miljarderssmällen som hotar SAS. Dagens PS
Risken: Vi stannar hemma
Den kniptången sitter världens flygbolag i och det hör till bakgrunden när stora flygbolag nu går ut och garanterar stabila flygtider för sommaren och vill mindre vår oro för brist på flygbränsle.
Trots tidigare varningar om denna bränslekris i Europa uppmanar nu flera ledande flygbolag resenärer att boka sina sommarresor och att göra det utan oro och bekymmer.
Stora flygbolag som Lufthansa säger att de inte väntar sig störningar i sina flygtider på grund av bränslebrist och verkligen inte under högsäsong, skriver Business AM.
Air Canada har gått ut med en reklamkampanj med rabatt på resor till Afrika, Mellanöstern och Europa och uttrycker samtidigt att de inte alls påverkas av bränslekrisen.
Stabil högsäsong?
På sociala medier delar Lufthansa att man, liksom andra europeiska flygbolag, är övertygade om stabiliteten i bränsleförsörjningen för säsongen.
Detta trots att Lufthansa faktiskt ställt in tusentals flygningar på kortdistans för att spara cirka 40 000 ton bränsle – eller kanske just därför?
Michael O’Leary, vd för Ryanair, upprepade denna optimism under ett investerarmöte i maj och hävdade att det i princip inte fanns några problem gällande bränsleförsörjningen.
Hans Ryanair är dock i branschens bästa position genom att, nu som tidigare, ha säkrat den stora delen av sin bränsleförsörjning för ett år framåt.
Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag. Dagens PS
”Motstridiga budskap”
I april varnade Internationella energiorganisationen IEA för att Europa kanske bara hade sex veckors jetbränsle kvar på grund av kriget mot Iran.
Sedan har IEA noterat att efterfrågan minskat och att lagren ökar, men varnar för att övergången till alternativa källor är en lång process.
Matt Smith från Kpler menar att flygmarknaden skickar motstridiga budskap. Han varnar för att de faktiska bränslelagren minskat i flera månader.
Smith varnar även för att flygsektorn kan möta en plötslig och drastisk prisökning, om Hormuzsundet förblir ”instabilt” och bränslereserverna fortsätter minska.
Ryanair: ”Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig”. Dagens PS