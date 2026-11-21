Förra gången var det Carola. Nu är det Julia Roberts. I båda fallen handlar det om bedrägeri och människor blivit lurade på stora belopp.
Nytt kändisbedrägeri: 60-årig man blåst av "Julia Roberts"
För en tid sedan skrev Dagens PS om hur en 82-årig kvinna blivit utnyttjad i ett miljonbedrägeri.
Kvinnan trodde att hon hjälpte Carola Häggkvist, men var i själva verket utsatt för ett stort bedrägeri.
Från 2022 och framåt hade kvinnan blivit lurad att föra över pengar till okända konton.
Totalt stod nio olika personer som mottagare för de 53 första överföringar kvinnan gjort och som omfattade 724 500 kronor.
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”Carola” fick ont om pengar
Kvinnan hade följt Carola på Instagram och kontaktades samma väg av en person som uppgav sig vara Carola.
Efter en kort tid uppmanades 82-åringen att skaffa Telegram för den fortsatta kontakten.
Ganska snart behövde ”Carola” pengar. Hon hade fått problem med sin bank som stoppat hennes konto och behöver köpa kryptotoken, som kostade 20 000 kronor styck.
82-åringen skickade pengar och gjorde det i många omgångar. Hon swishade, överförde från egna bankkonton och även från makens.
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”Om jag känner mig dum? Jo”
Nu handlar det om Julia Roberts. I flera månader har en 60-årig man i Örnsköldsvik skickat stora belopp till den världsberömda skådespelerskan, pengar som i själva verket gått till en kvinnlig bedragare i Norge.
”Om jag känner mig dum? Jo, visst är det så”, säger mannen hos ÖA.
Den lurade mannen säger att han är en ”stor beundrare” av Julia Roberts och att han ”för länge sedan tappat räkningen” på hur många gånger han sett henne och Richard Gere i filmen ”Pretty Woman”.
”Den är otroligt bra. Jag börjar kunna den filmen vid det här laget”, säger 60-åringen. ”Det är helt enkelt en fantastisk kvinna. Det är nog den största kvinnliga skådespelare jag kan namnet på.”
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Kontaktades via Facebook
I maj 2023 svarade mannen på ett Facebook-inlägg och lajkade en bild på Julia Roberts.
Sedan gick det snabbt. Mannen fick kontakt med en person på nätet, som uppgav sig att vara skådespelerskan.
Även ”Julia Roberts” fick snart behov av pengar. 60-åringen fick veta att Roberts behövde köpa presentkort till sin dotter och att familjen knappt hade pengar till mat.
”Jag uppskattar att jag skickat pengar ungefär tio gånger”, säger mannen i dag.
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Kostade honom 800 000 kronor
Det var inga problem med det. Stora pengar var på väg tillbaka till honom, så snart Julia Roberts löste ett par problem med överföringarna.
Innan mannen hunnit bli misstänksam hade han skickat iväg ”mellan 700 000 och 800 000 kronor” till bedragaren.
Nu har bedragaren avslöjats. Det handlar om en kvinna i Norge som nu står åtalad. Utredande polis är Runar Thomassen Kirkefjord som hos ÖA säger att han känner till ärendet med 60-åringen i Örnsköldsvik.
Åklagaren Hanna Flordal, som driver målet mot kvinnan, säger att bevisläget mot kvinnan är bra inför en kommande rättegång.
”Tyvärr är det vanligt att äldre personer blir lurade. Mannen i Örnsköldsvik har uppfattat att han haft kontakt med en viss person, men så var det inte.”
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