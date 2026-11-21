”Om jag känner mig dum? Jo”

Nu handlar det om Julia Roberts. I flera månader har en 60-årig man i Örnsköldsvik skickat stora belopp till den världsberömda skådespelerskan, pengar som i själva verket gått till en kvinnlig bedragare i Norge.

”Om jag känner mig dum? Jo, visst är det så”, säger mannen hos ÖA.

Den lurade mannen säger att han är en ”stor beundrare” av Julia Roberts och att han ”för länge sedan tappat räkningen” på hur många gånger han sett henne och Richard Gere i filmen ”Pretty Woman”.

”Den är otroligt bra. Jag börjar kunna den filmen vid det här laget”, säger 60-åringen. ”Det är helt enkelt en fantastisk kvinna. Det är nog den största kvinnliga skådespelare jag kan namnet på.”

Göteborgare på fyllan försökte sno militär helikopter. Dagens PS

Kontaktades via Facebook

I maj 2023 svarade mannen på ett Facebook-inlägg och lajkade en bild på Julia Roberts.

Sedan gick det snabbt. Mannen fick kontakt med en person på nätet, som uppgav sig att vara skådespelerskan.

ANNONS

Även ”Julia Roberts” fick snart behov av pengar. 60-åringen fick veta att Roberts behövde köpa presentkort till sin dotter och att familjen knappt hade pengar till mat.

”Jag uppskattar att jag skickat pengar ungefär tio gånger”, säger mannen i dag.

Investeringsbedrägerier: Svenskar blåsta på 1,5 miljarder. Dagens PS

Julia Roberts och Richard Gere i ”Pretty Woman” från 1990, filmen 60-åringen älskar. Nu har han lurats i ett bedrägeri och förlorat stora belopp. (Foto: NTB-TT)

Kostade honom 800 000 kronor

Det var inga problem med det. Stora pengar var på väg tillbaka till honom, så snart Julia Roberts löste ett par problem med överföringarna.

Innan mannen hunnit bli misstänksam hade han skickat iväg ”mellan 700 000 och 800 000 kronor” till bedragaren.

Nu har bedragaren avslöjats. Det handlar om en kvinna i Norge som nu står åtalad. Utredande polis är Runar Thomassen Kirkefjord som hos ÖA säger att han känner till ärendet med 60-åringen i Örnsköldsvik.

Åklagaren Hanna Flordal, som driver målet mot kvinnan, säger att bevisläget mot kvinnan är bra inför en kommande rättegång.

ANNONS

”Tyvärr är det vanligt att äldre personer blir lurade. Mannen i Örnsköldsvik har uppfattat att han haft kontakt med en viss person, men så var det inte.”

Tvingas betala tillbaka 41 miljoner: Skulle gått till cancerforskning. Dagens PS