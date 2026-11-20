Starlink ändrade sin globala integritetspolicy den 15 januari 2026 ytterligare till sin fördel. Om kunden inte aktivt säger nej får uppgifterna användas för att träna bolagets AI-modeller. Policyn tillåter också att de delas med samarbetspartner som inte definieras närmare, rapporterade Reuters.

Bolaget samlar in kundernas position och IP-adresser men också så kallad kommunikationsdata, som bland annat omfattar ljud och bild. SpaceX svarade inte på Reuters frågor när tidningen undersökte saken.

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En tidigare mening i bolagets policy som handlade om att Starlink inte medvetet säljer användaruppgifter ströks, enligt Open Terms Archive, som bevakar ändringar i tjänsters villkor.

Juridikprofessorn Anupam Chander vid Georgetown University sa till Reuters:

Det får mig verkligen att höja på ögonbrynen och skulle oroa mig om jag var Starlinkanvändare.

Starlinks mobiltjänst har inget bekräftat datum för Sverige. Frekvenserna SpaceX köpt i USA gäller inte automatiskt här, skriver Hurbra.

Verizonchefen räknar med 300 miljarder dollar

Verizons vd Dan Schulman tror att SpaceX får lägga fyra till sex år och runt 300 miljarder dollar på att bygga ett nät som liknar Verizons, skriver Fortune. Det blir cirka 3 060 miljarder kronor. Även om Musk lyckas blir Starlink bara ytterligare en operatör bland flera, menar Schulman. Han sa i Fortunes podd:

Han kommer att ha ett nät, och om fyra, fem, sex år blir han den sjätte aktören på marknaden.

Enligt Fortune har Starlink 12 miljoner betalande kunder och är den enda lönsamma delen av SpaceX. Satellittjänsten stod för över 60 procent av SpaceX:s intäkter på 18,6 miljarder dollar, motsvarande cirka 190 miljarder kronor, år 2025.

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