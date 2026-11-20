SpaceX vill placera små mobilmaster på hustaken för att ge täckning inomhus och i så kallade ”döda zoner”. Varje mast blir en basstation och mobiloperatören kan hela tiden se var de anslutna telefonerna befinner sig.
Musk vill sätta pyttesmå antenner på ditt tak från 2027
Signalen från Starlinks satelliter har svårt att nå in i byggnader och masterna ska lösa det, sa Elon Musk vid New York Times DealBook-konferens. Designen är färdig och tillverkningen väntas börja 2027, rapporterar Techcrunch. Musk sa:
Men det finns en pusselbit som saknas, och det är att om du är inomhus, särskilt under ett plåttak, så blockerar taket signalen från rymden.
Planen är ett tätt nät av små basstationer i tätorter i stället för stora mobilmaster, enligt Yahoo Finance.
Operatören vet var telefonen är
Operatören vet var abonnenternas telefoner finns, enligt en rapport från Post- och telestyrelsen från 2018. När Dagens Nyheter granskade en enskild telefon år 2015 hade positionen sparats ungefär var 25:e minut, även när den inte användes för samtal eller meddelanden.
Både meddelanden och uppgifter om trafiken skyddas av lagen, och andra än användarna får bara ta del av dem med samtycke eller enligt lagens undantag.
Myndighetsnätverket eSam varnar för att utländska myndigheter kan nå uppgifter med stöd av egna lagar, även när de hanteras inom EU. Telenors koncernchef har exempelvis tidigare varnat för att kunder i satellitnät som Starlink kan ha svårt att veta vart deras data tar vägen, rapporterade Dagens PS.
Starlinks villkor tillåter AI-träning
Starlink ändrade sin globala integritetspolicy den 15 januari 2026 ytterligare till sin fördel. Om kunden inte aktivt säger nej får uppgifterna användas för att träna bolagets AI-modeller. Policyn tillåter också att de delas med samarbetspartner som inte definieras närmare, rapporterade Reuters.
Bolaget samlar in kundernas position och IP-adresser men också så kallad kommunikationsdata, som bland annat omfattar ljud och bild. SpaceX svarade inte på Reuters frågor när tidningen undersökte saken.
En tidigare mening i bolagets policy som handlade om att Starlink inte medvetet säljer användaruppgifter ströks, enligt Open Terms Archive, som bevakar ändringar i tjänsters villkor.
Juridikprofessorn Anupam Chander vid Georgetown University sa till Reuters:
Det får mig verkligen att höja på ögonbrynen och skulle oroa mig om jag var Starlinkanvändare.
Starlinks mobiltjänst har inget bekräftat datum för Sverige. Frekvenserna SpaceX köpt i USA gäller inte automatiskt här, skriver Hurbra.
Verizonchefen räknar med 300 miljarder dollar
Verizons vd Dan Schulman tror att SpaceX får lägga fyra till sex år och runt 300 miljarder dollar på att bygga ett nät som liknar Verizons, skriver Fortune. Det blir cirka 3 060 miljarder kronor. Även om Musk lyckas blir Starlink bara ytterligare en operatör bland flera, menar Schulman. Han sa i Fortunes podd:
Han kommer att ha ett nät, och om fyra, fem, sex år blir han den sjätte aktören på marknaden.
Enligt Fortune har Starlink 12 miljoner betalande kunder och är den enda lönsamma delen av SpaceX. Satellittjänsten stod för över 60 procent av SpaceX:s intäkter på 18,6 miljarder dollar, motsvarande cirka 190 miljarder kronor, år 2025.
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