Rekord i brott: FI varnar för 197 bedragare

Kontrollera innan du investerar

”Därför är det viktigt att alltid kontrollera vem du har att göra med innan du investerar. Du kan enkelt kontrollera om aktören har tillstånd att verka på den svenska marknaden genom att söka i företagsregistret på vår webbsida”, tipsar Langemark.

Den dominerande trenden hittills under året är olika former av falska investeringsplattformar.

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Många av de aktörer som FI varnat för marknadsför dessa plattformar med hänvisningar till ny teknik, kryptotillgångar eller professionell kapitalförvaltning.

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AI-genererat innehåll

I flera fall används webbplatser som ser professionella ut, falska omdömen, falska artiklar med kändisar och AI-genererat innehåll för att få verksamheten att framstå som legitim, påpekar FI.

Finansinspektionen har även sett flera exempel på klonbedrägerier, där bedragare utger sig för att representera etablerade finansiella företag.

Inspektionen ser även fortsatta problem med räddningsbolag, som kontaktar personer som redan utsatts för bedrägerier och ”erbjuder hjälp” att få tillbaka pengar.

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Moa Langemark och Finansinspektionen har hittills under 2026 tvingats varnar för inte mindre än 197 bedragare som arbetar med finansiella brott. (Foto: Linus Sundahl-Djerf)

Redan drabbade attackeras

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Personer som redan har utsatts för investeringsbedrägerier löper dessutom större risk, eftersom bedragare kan återkomma med nya erbjudanden och försök att lura dem igen. I vissa fall kan återkommande kontaktförsök fortsätta så länge bedragarna har tillgång till personens kontaktuppgifter, påpekar FI.

”Har du en gång utsatts för ett bedrägeri är du ofta mer sårbar att drabbas igen eftersom många drabbade vill ställa allt till rätta. Detta vet bedragarna och utnyttjar i särskilt hänsynslösa bedrägeriförsök då de återkommer till offret men denna gång erbjuder ´hjälp´”, säger Langemark.

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Tre tips från FI/Så skyddar du dig

* Sätt en 24-timmarsregel för investeringar – använd tiden för att granska erbjudandet och aktören du har kontaktats av.

* Utgå från att alla erbjudanden om investeringar på nätet kan vara fejk. Var särskilt skeptisk till löften om hög eller riskfri avkastning.

*Har du redan utsatts för ett investeringsbedrägeri är risken stor att bedragare kontaktar dig igen och hävdar att de mot en avgift kan spåra och få tillbaka pengar som gått förlorade. Då ska du avbryta kontakten. Betala aldrig för att få tillbaka pengar du tidigare har förlorat.

(Källa: Finansinspektionen)