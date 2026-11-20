I de 16 länderna ligger bostadspriserna i städerna i snitt 31 procent över riksgenomsnittet och utanför pendlingszonerna 30 procent under. Störst är skillnaden i Danmark, där stadspriserna ligger 64 procent över genomsnittet och priserna utanför pendlingszonerna 51 procent under.

Land Städer jämfört med riksgenomsnittet Utanför städer och pendlingszoner Stad mot landsbygd, gånger Danmark +64 % −51 % 3,3 Ungern +57 % −45 % 2,9 Finland +55 % −44 % 2,8 Sverige +46 % −42 % 2,5 Irland +43 % −36 % 2,2 Portugal +38 % −35 % 2,1 Storbritannien +4 % −9 % 1,1 Nederländerna +1 % −9 % 1,1 Snitt 16 länder +31 % −30 % 1,9

Källa: OECD Regions and Cities at a Glance 2026, Euronews Business. Sista kolumnen är uträknad ur OECD:s index.

Svensk Mäklarstatistik visar ytterläget i kronor. OECD räknar med alla städer, medan jämförelsen här ställer Stockholms kommun mot ett helt norrländskt län.

Mellan augusti och oktober låg villapriset i Stockholms kommun på 78 543 kronor per kvadratmeter, mot 20 807 kronor i Norrbottens län och 32 344 kronor i riket som helhet, och en kvadratmeter villa i huvudstaden kostar därmed nästan fyra gånger så mycket som i Norrbotten.

Jobben samlas i ett fåtal städer

Gabriel Ahlfeldt, professor vid Humboldtuniversitetet i Berlin, förklarar den nordiska klyftan med att efterfrågan samlas på ett fåtal arbetsmarknader i städerna och är betydligt svagare i glest befolkade områden. ”Städer samlar jobb, universitet, service och kulturutbud”, säger han till Euronews Business. Enligt Ahlfeldt slår efterfrågan igenom i priserna när byggandet bromsas av geografi, planregler eller lokalt motstånd.

Nederländerna, där stadspriserna bara ligger 1 procent över riksgenomsnittet, är motsatsen. Där ligger många småorter nära flera stora arbetsorter, och därför sprids efterfrågan över hela landet, enligt Ahlfeldt.