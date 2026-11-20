En bostad i en svensk stad kostar 46 procent mer än riksgenomsnittet, medan priserna utanför städerna och deras pendlingszoner ligger 42 procent under snittet. Bara Danmark, Ungern och Finland har en större klyfta i OECD:s nya jämförelse av 16 europeiska länder.
Bostad i stan kostar 2,5 gånger mer än utanför stan
Siffrorna kommer från OECD:s rapport Regions and Cities at a Glance 2026 och har sammanställts av Euronews Business. Om riksgenomsnittet sätts till 100 hamnar priserna i svenska städer på 146 och utanför pendlingszonerna på 58, vilket gör en stadsbostad ungefär två och en halv gånger så dyr.
I de 16 länderna ligger bostadspriserna i städerna i snitt 31 procent över riksgenomsnittet och utanför pendlingszonerna 30 procent under. Störst är skillnaden i Danmark, där stadspriserna ligger 64 procent över genomsnittet och priserna utanför pendlingszonerna 51 procent under.
|Land
|Städer jämfört med riksgenomsnittet
|Utanför städer och pendlingszoner
|Stad mot landsbygd, gånger
|Danmark
|+64 %
|−51 %
|3,3
|Ungern
|+57 %
|−45 %
|2,9
|Finland
|+55 %
|−44 %
|2,8
|Sverige
|+46 %
|−42 %
|2,5
|Irland
|+43 %
|−36 %
|2,2
|Portugal
|+38 %
|−35 %
|2,1
|Storbritannien
|+4 %
|−9 %
|1,1
|Nederländerna
|+1 %
|−9 %
|1,1
|Snitt 16 länder
|+31 %
|−30 %
|1,9
Källa: OECD Regions and Cities at a Glance 2026, Euronews Business. Sista kolumnen är uträknad ur OECD:s index.
Svensk Mäklarstatistik visar ytterläget i kronor. OECD räknar med alla städer, medan jämförelsen här ställer Stockholms kommun mot ett helt norrländskt län.
Mellan augusti och oktober låg villapriset i Stockholms kommun på 78 543 kronor per kvadratmeter, mot 20 807 kronor i Norrbottens län och 32 344 kronor i riket som helhet, och en kvadratmeter villa i huvudstaden kostar därmed nästan fyra gånger så mycket som i Norrbotten.
Jobben samlas i ett fåtal städer
Gabriel Ahlfeldt, professor vid Humboldtuniversitetet i Berlin, förklarar den nordiska klyftan med att efterfrågan samlas på ett fåtal arbetsmarknader i städerna och är betydligt svagare i glest befolkade områden. ”Städer samlar jobb, universitet, service och kulturutbud”, säger han till Euronews Business. Enligt Ahlfeldt slår efterfrågan igenom i priserna när byggandet bromsas av geografi, planregler eller lokalt motstånd.
Nederländerna, där stadspriserna bara ligger 1 procent över riksgenomsnittet, är motsatsen. Där ligger många småorter nära flera stora arbetsorter, och därför sprids efterfrågan över hela landet, enligt Ahlfeldt.
Ensamstående köpare i Stockholm behöver 60 procent av inkomsten
Mätt över hela landet har svenska bostäder blivit billigare i förhållande till inkomsterna. Kvoten mellan bostadspriser och hushållens inkomster sjönk med 6,5 procent mellan 2015 och 2025, medan den steg med 6,8 procent i EU, enligt Eurostat.
Men eftersom stadspriserna ligger så långt över resten av landet behöver en ensamstående bostadsköpare i Stockholms stad lägga 60 procent av sin disponibla inkomst på boendet inklusive amortering, mot 31 procent i kommuner med färre än 75 000 invånare, enligt Swedbanks Boindex för andra kvartalet.
I Svensk Mäklarstatistiks oktobermätning, som jämför de senaste tre månaderna med perioden före, steg bostadsrättspriserna i Storstockholm med 3,8 procent, dubbelt så mycket som i riket. Enligt SBAB:s mätning av marknadens temperatur har innerstäderna återhämtat sig först efter räntechocken 2022.
”Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden. Den för hus är nu nästan helt normal igen, medan lägenhetsmarknaden, med undantag för storstädernas innerstadsområden, har en bit kvar”, sa bankens chefsekonom Robert Boije i oktober.
”Den avgörande skillnaden går mellan dem som redan äger bostad på dyra orter och dem som försöker ta sig in på marknaden”, säger Ahlfeldt. Unga, förstagångsköpare och hyresgäster får enligt honom betala mer utan att ha fått del av värdeökningen.