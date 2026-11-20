Två personer med samma lön kan få helt olika mycket pengar till pensionen. Skillnaderna mellan kollektivavtalen är stora och kan motsvara tusentals kronor om året.
"Fel" arbetsgivare kan kosta dig 2 000 kronor i pension – varje månad
När du söker nytt jobb är lönen förstås viktig. Men det finns en annan del av ersättningen som också kan vara värd att jämföra.
Arbetsgivarens inbetalningar till tjänstepensionen varierar nämligen beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.
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Här skiljer det tusenlappar
För privatanställda arbetare är grundnivån i Avtalspension SAF-LO 4,5 procent av lönen upp till 52 125 kronor i månaden under 2026.
Men inom vissa branscher har arbetsgivare och fackförbund förhandlat fram extra pensionsavsättningar.
Enligt Fora betalas dessa utöver den vanliga tjänstepensionspremien. Hur mycket som avsätts varierar mellan kollektivavtalen och kan också ändras från år till år.
Inom kommuner och regioner är pensionsavsättningen högre. Där får anställda som omfattas av AKAP-KR 6 procent av lönen avsatt till tjänstepensionen, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå. För statligt anställda med pensionsavtalet PA 16 avdelning 1 är motsvarande andel 6,2 procent.
En person som tjänar 35 000 kronor i månaden får därmed 18 900 kronor om året avsatta till pensionen med grundnivån i SAF-LO.
Med AKAP-KR blir summan 25 200 kronor och med PA 16 avdelning 1 blir den 26 040 kronor.
Det skiljer alltså 7 140 kronor om året mellan den lägsta och högsta av dessa nivåer, trots att månadslönen är densamma.
Beräkningen gäller pensionspremier före avkastning och avgifter. Äldre anställda kan omfattas av andra pensionsvillkor.
”2 000 kronor mer i månaden”
Skillnaderna kan också märkas inom ett och samma yrke.
Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman lyfter i Aftonbladet fram hemtjänsten som exempel. En anställd inom privat hemtjänst kan ha lägre pensionsavsättningar än någon som arbetar inom kommunal hemtjänst.
”Handlar det exempelvis om ett jobb inom hemtjänsten så är det bättre att jobba i kommun och region än att vara privatanställd. Skillnaden blir stor, det kan bli uppemot 2 000 kronor mer i månaden i pension”, förklarar han.
Tjänstepensionen blir allt viktigare
Skillnaderna får större betydelse i takt med att tjänstepensionen står för en växande del av svenskarnas pensioner.
I en rapport från Folksam framgår att den allmänna pensionen för medelinkomsttagare med minst 40 års arbetsliv har minskat från 70 till 47 procent av slutlönen mellan de undersökta årskullarna 1937 och 1957.
Tjänstepensionen har under samma period mer än fördubblats för medelinkomsttagare med ett långt arbetsliv.
Svärdman anser därför att pensionsvillkoren bör vägas in redan när man väljer arbetsgivare.
”Det är naturligtvis bra att spara själv, men det effektivaste sättet att skaffa sig en bra pension är att skaffa ett jobb med tjänstepension”, säger han.
Hos Konsumenternas går det att jämföra pensionsavtalens villkor och avgifter. På minPension kan anställda se sina intjänade pensioner och göra en prognos över framtida utbetalningar.
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