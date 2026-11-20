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Här skiljer det tusenlappar

För privatanställda arbetare är grundnivån i Avtalspension SAF-LO 4,5 procent av lönen upp till 52 125 kronor i månaden under 2026.

Men inom vissa branscher har arbetsgivare och fackförbund förhandlat fram extra pensionsavsättningar.

Enligt Fora betalas dessa utöver den vanliga tjänstepensionspremien. Hur mycket som avsätts varierar mellan kollektivavtalen och kan också ändras från år till år.

Inom kommuner och regioner är pensionsavsättningen högre. Där får anställda som omfattas av AKAP-KR 6 procent av lönen avsatt till tjänstepensionen, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå. För statligt anställda med pensionsavtalet PA 16 avdelning 1 är motsvarande andel 6,2 procent.

En person som tjänar 35 000 kronor i månaden får därmed 18 900 kronor om året avsatta till pensionen med grundnivån i SAF-LO.

Med AKAP-KR blir summan 25 200 kronor och med PA 16 avdelning 1 blir den 26 040 kronor.

Det skiljer alltså 7 140 kronor om året mellan den lägsta och högsta av dessa nivåer, trots att månadslönen är densamma.

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Beräkningen gäller pensionspremier före avkastning och avgifter. Äldre anställda kan omfattas av andra pensionsvillkor.