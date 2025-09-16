När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Hushållen håller i pengarna

“Det är ju jättespännande, för vi har ju redan sett att folk har fått mer pengar. Men än så länge så har de varit ganska försiktiga med att gå ut och spendera de här pengarna”, pekar Edvard Lundkvist på och fortsätter;

“Istället har de att in de här pengarna på sparkontot och börjat bygga upp en ny buffert på något sätt.”

Om det beteendet fortsätter skulle dte kunna sänka Handelsbankens och många andra experters prognoser för svensk ekonomi.

“Men är det någonting man har börjat bli van med så är ju positiva prognoser för Sverige som kommer av sig”, säger redaktionschefen när han gästar Dagens PS studio.

Ökad konsumtion kan bli positiv spiral

Och han ser även andra risker;

“Vi vet ju väldigt lite om hur omvärlden utvecklas, eller tvärtom; Vi vet att det inte utvecklas i rätt riktning, det är en väldigt stakande ekonomisk utveckling för många europeiska länder, och i USA ser man med ganska dyster syn på hur deras ekonomi kommer utvecklas de kommande åren”.

Därför skulle en nyväckt svensk konsumtion vara välbehövlig för att ge svensk en extra krockkudde om omvärlden fortsätter att hacka.

Konsumtionen skulle kunna bli som en slags positiv spiral”, avslutar Edvard Lundkvist.

