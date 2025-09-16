Dagens PS
När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Efter flera år av låg tillväxt så ser vi nu ljusglimtar i Sveriges ekonomi och Handelsbanken spår ökad BNP och konsumtion. Samtidigt har vi tyvärr fått vänja oss vid att positiva prognoser kommer av sig.

Det säger redaktionschefen från Dagens PS, Edvard Lundkvist, i en kommentar kring det ekonomiska läget i Sverige hösten 2025.

Läs även: Ökad svensk konsumtion och hajpade försvarsaktier – Dagens PS

Så börjar hjulen att snurra igen

“I korta drag kan man säga att det är en kedja av flera delar”, förklarar redaktionschefen vad som ligger bakom Handelsbankens positiva BNP prognos för 2026 och 2027.

“Vi har den positiva utvecklingen för svensk köpkraft, vi har sänkta räntor vilket gör att den ganska kraftigt belånade svenska befolkningen får mer pengar att röra sig med. Och vi har en expansiv höstbudget som lovar skattesänkningar och andra saker som ska göra att man får mer (pengar i plånboken.”

Allt det här väntas i sin tur då ska leda till ökad konsumtion, vilket i förlängningen ska bidra till en ökad tillväxt som i slutändan syns i BNP-talen.

Hittills har dock konsumtionen hackat i den kedjan.

Hushållen håller i pengarna

“Det är ju jättespännande, för vi har ju redan sett att folk har fått mer pengar. Men än så länge så har de varit ganska försiktiga med att gå ut och spendera de här pengarna”, pekar Edvard Lundkvist på och fortsätter;

“Istället har de att in de här pengarna på sparkontot och börjat bygga upp en ny buffert på något sätt.”

Spara eller konsumera? Experternas råd om Sveriges ödesfråga

Konsumtionen vägrar att ta fart i Sverige vilket får hela ekonomin att hacka. Samtidigt är vikten av att spara ett budskap som svenska hushåll blivit matade med dagligen.

Om det beteendet fortsätter skulle dte kunna sänka Handelsbankens och många andra experters prognoser för svensk ekonomi.

“Men är det någonting man har börjat bli van med så är ju positiva prognoser för Sverige som kommer av sig”, säger redaktionschefen när han gästar Dagens PS studio.

Ökad konsumtion kan bli positiv spiral

Och han ser även andra risker;

“Vi vet ju väldigt lite om hur omvärlden utvecklas, eller tvärtom; Vi vet att det inte utvecklas i rätt riktning, det är en väldigt stakande ekonomisk utveckling för många europeiska länder, och i USA ser man med ganska dyster syn på hur deras ekonomi kommer utvecklas de kommande åren”.

Därför skulle en nyväckt svensk konsumtion vara välbehövlig för att ge svensk en extra krockkudde om omvärlden fortsätter att hacka.

Konsumtionen skulle kunna bli som en slags positiv spiral”, avslutar Edvard Lundkvist.

Läs även: Euron närmar sig högsta nivån på fyra år – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

