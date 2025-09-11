Amerikaner har inte råd att gå i pension

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Utan pensionsplaner

Till skillnad från många baby boomers i USA har de flesta i Gen X inte tillgång till traditionella pensionslösningar.

“De är den första generationen med bördan på dem att spara själva till pensionen”, säger Faircloth.

Samtidigt riskerar det amerikanska socialförsäkringssystemet att urholkas redan från 2034. Eventuella förändringar i förmånerna kan slå direkt mot just Generation X.

I kombination med att vuxna barn bor kvar hemma längre än tidigare generationer skapas ett moment 22: föräldrarna fortsätter försörja nästa generation, och skjuter upp sitt eget pensionssparande.

Ett exempel, rapporterat av Dagens PS, visar hur ett äldre par i Kalifornien tvingas lägga över 47 000 kronor i månaden på sin vuxna dotters kostnader, vilket gör att pappan kan behöva fortsätta jobba trots att han är redo att pensionera sig. Det framkommer dock inte om paret samtidigt försörjer sina egna föräldrar, vilket annars är en central del av sandwichgenerationens dubbelpress.

“Anledningen till att vi gör det är att vi inte vill se henne hamna på gatan”, säger mamman.

Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken, varnar för att föräldrar som betalar för sina vuxna barn kan få mindre handlingsfrihet när pensionen närmar sig. (Foto: ICA Banken)

Trenden med unga vuxna som bor kvar hemma längre syns också i Sverige. Enligt en rapport från Ica Banken betalar 53 procent av unga vuxna som bor hemma inte alls för sig, vare sig för mat eller hyra. Det innebär att många föräldrar fortsätter stå för hela notan, trots att barnen i många fall har inkomster.

Föräldrar riskerar därmed att hamna i en situation där viljan att stötta sina barn krockar med behovet av att trygga sin egen ekonomi.

“Det kan i sin tur begränsa deras handlingsfrihet längre fram – exempelvis att de inte har råd att flytta, eller tvingas leva med en högre kostnadsnivå samtidigt som inkomsterna ofta minskar i samband med pension”, konstaterade Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken tidigare för Dagens PS.

Recessionen slog hårt

Utöver familjekostnaderna präglas Gen X av tidigare ekonomiska kriser. De hade ofta hunnit bilda familj, köpa bostad och etablera sig i karriären när finanskrisen slog till 2007.

“Ingen generation förlorade en större andel av sin förmögenhet mellan 2007 och 2010 än Gen X-hushållen med deras medianförmögenhet som föll 38 procent, från 63 000 till 39 000 dollar”, säger Chayce Horton, senioranalytiker på Cerulli Associates.

Många blev av med jobbet, fick sänkta löner eller såg investeringar rasa i värde. Förstahandsfokus blev att överleva, inte att spara.

Över ett decennium senare känner sig många fortfarande efter i pensionsplaneringen.

“Även om pensionen kan kännas skrämmande för Gen X, särskilt med trycket från sandwichgenerationen, kan det ge en tydligare väg till en stabil pension att möta dessa unika utmaningar direkt”, säger Faircloth.

