Amerikaner i Generation X närmar sig pensionen men fastnar i sandwichgenerationen – pressade mellan barn, föräldrar och en osäker framtid.
Amerikaner har inte råd att gå i pension
De närmar sig pensionsåldern men känner sig långt ifrån redo.
En ny rapport visar att en hel generation riskerar att stå utan ekonomisk trygghet när arbetslivet är över.
Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Klämda mellan generationer
Enligt Investopedia visar en rapport från Northwestern Mutual att mer än hälften av amerikanerna i Generation X inte tror att de kommer vara redo för pension.
Generation X, födda mellan 1965 och 1980, står inför flera unika hinder. Många befinner sig i den så kallade “sandwich generation”, pressade att försörja både sina barn och sina åldrande föräldrar samtidigt som pensionssparandet halkar efter.
“Eftersom föräldrar lever längre kan Gen X möta oväntade vårdkostnader, från sjukvård till långtidsvård”, säger privat förmögenhetsrådgivare John Faircloth.
“Dessa oväntade utgifter kan belasta deras sparande och avleda resurser från pensionsplaneringen”, tillägger han.
Utan pensionsplaner
Till skillnad från många baby boomers i USA har de flesta i Gen X inte tillgång till traditionella pensionslösningar.
“De är den första generationen med bördan på dem att spara själva till pensionen”, säger Faircloth.
Samtidigt riskerar det amerikanska socialförsäkringssystemet att urholkas redan från 2034. Eventuella förändringar i förmånerna kan slå direkt mot just Generation X.
I kombination med att vuxna barn bor kvar hemma längre än tidigare generationer skapas ett moment 22: föräldrarna fortsätter försörja nästa generation, och skjuter upp sitt eget pensionssparande.
Ett exempel, rapporterat av Dagens PS, visar hur ett äldre par i Kalifornien tvingas lägga över 47 000 kronor i månaden på sin vuxna dotters kostnader, vilket gör att pappan kan behöva fortsätta jobba trots att han är redo att pensionera sig. Det framkommer dock inte om paret samtidigt försörjer sina egna föräldrar, vilket annars är en central del av sandwichgenerationens dubbelpress.
“Anledningen till att vi gör det är att vi inte vill se henne hamna på gatan”, säger mamman.
Trenden med unga vuxna som bor kvar hemma längre syns också i Sverige. Enligt en rapport från Ica Banken betalar 53 procent av unga vuxna som bor hemma inte alls för sig, vare sig för mat eller hyra. Det innebär att många föräldrar fortsätter stå för hela notan, trots att barnen i många fall har inkomster.
Föräldrar riskerar därmed att hamna i en situation där viljan att stötta sina barn krockar med behovet av att trygga sin egen ekonomi.
“Det kan i sin tur begränsa deras handlingsfrihet längre fram – exempelvis att de inte har råd att flytta, eller tvingas leva med en högre kostnadsnivå samtidigt som inkomsterna ofta minskar i samband med pension”, konstaterade Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken tidigare för Dagens PS.
Recessionen slog hårt
Utöver familjekostnaderna präglas Gen X av tidigare ekonomiska kriser. De hade ofta hunnit bilda familj, köpa bostad och etablera sig i karriären när finanskrisen slog till 2007.
“Ingen generation förlorade en större andel av sin förmögenhet mellan 2007 och 2010 än Gen X-hushållen med deras medianförmögenhet som föll 38 procent, från 63 000 till 39 000 dollar”, säger Chayce Horton, senioranalytiker på Cerulli Associates.
Många blev av med jobbet, fick sänkta löner eller såg investeringar rasa i värde. Förstahandsfokus blev att överleva, inte att spara.
Över ett decennium senare känner sig många fortfarande efter i pensionsplaneringen.
“Även om pensionen kan kännas skrämmande för Gen X, särskilt med trycket från sandwichgenerationen, kan det ge en tydligare väg till en stabil pension att möta dessa unika utmaningar direkt”, säger Faircloth.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
