Dagens PS
EXTRA:

Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Dagensps.se
Privatekonomi

Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på tio år

I topp ligger en kommun där villapriserna ökat med mer än 1 900 kronor om dagen.
I topp ligger en kommun där villapriserna ökat med mer än 1 900 kronor om dagen. (Foto: Fotograferna Holmberg / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

På tio år har villapriserna rusat i både storstäder och turistkommuner. I en kommun är ökningen på flera miljoner kronor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

På ett decennium har villaägare där sett snittpriserna lyfta med mer än sju miljoner kronor.

Samtidigt visar Hemnets siffror att även fritidshuskommuner på landsbygden haft rekordökningar – i procent.

ANNONS

Missa inte: Amerikaner har inte råd att gå i pension. Dagens PS

Besökskommunerna rusar i procent

De största procentuella ökningarna återfinns inte i storstäderna, utan i kommuner med stark besöksnäring.

I Älvdalen har snittpriserna stigit med hela 196 procent sedan 2015. I Malung-Sälen är ökningen 154 procent. Där handlar det om prislyft på 332 respektive 443 kronor per dag, betydligt mindre i kronor än i storstadsregionerna, men desto mer imponerande i procent.

“Vi såg att fritidshusmarknaden gick otroligt starkt när människor började arbeta på distans i högre utsträckning”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet till SvD.

I turisttäta kommuner har villapriserna stigit mest i procent. (Foto: Hasse Holmberg/TT)
I turisttäta kommuner har villapriserna stigit mest i procent. (Foto: Hasse Holmberg/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Pandemins effekt

ANNONS

Enligt Holmberg går en del av utvecklingen att förklara med pandemin och de förändringar den förde med sig.

“Under pandemin tillkom flera politiska stimulanser samtidigt som det blev svårare att lägga pengar på annat, som utlandsresor. Då sköt efterfrågan på bostäder i höjden”, säger han.

Att distansarbetet slog igenom brett gav också fritidshusmarknaden ett uppsving. Hus på orter som tidigare främst lockat turister blev plötsligt attraktiva som sekundärboenden för familjer i storstäderna.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Trenden kan hålla i sig

Frågan är om prisboomen kommer att fortsätta. Holmberg tror att utvecklingen i viss mån kan bestå, även om ränteläget har dämpat farten på marknaden de senaste åren.

“Trenden att arbeta några dagar i veckan på distans verkar hålla i sig, och därför tror jag att efterfrågan på sekundärboenden som ligger en bit från människors arbetsplatser kommer att bestå till viss del”, säger han.

Lidingö i topp

ANNONS

Det är dock i Stockholmsområdet som de största prisökningarna i kronor finns.

I Danderyd har villorna stigit med drygt 5,5 miljoner kronor på tio år, och i Nacka med omkring 4,8 miljoner kronor. Sundbyberg är inte långt efter med 4 miljoner kronor.

Utanför Stockholm kvalar Vellinge med 4, 1 miljoner kronor och Båstad med 3,3 miljoner kronor in på topp tio.

Allra mest sticker Lidingö ut. Där har snittpriset för en villa ökat från 11,5 till 19 miljoner kronor sedan 2015, en värdeökning på över 7,5 miljoner kronor, motsvarande omkring 1 900 kronor per dag.

Läs också: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS

Läs också: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsmarknadenSverigeVillapriserVillor
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS