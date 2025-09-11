På tio år har villapriserna rusat i både storstäder och turistkommuner. I en kommun är ökningen på flera miljoner kronor.
Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på tio år
På ett decennium har villaägare där sett snittpriserna lyfta med mer än sju miljoner kronor.
Samtidigt visar Hemnets siffror att även fritidshuskommuner på landsbygden haft rekordökningar – i procent.
Missa inte: Amerikaner har inte råd att gå i pension. Dagens PS
Besökskommunerna rusar i procent
De största procentuella ökningarna återfinns inte i storstäderna, utan i kommuner med stark besöksnäring.
I Älvdalen har snittpriserna stigit med hela 196 procent sedan 2015. I Malung-Sälen är ökningen 154 procent. Där handlar det om prislyft på 332 respektive 443 kronor per dag, betydligt mindre i kronor än i storstadsregionerna, men desto mer imponerande i procent.
“Vi såg att fritidshusmarknaden gick otroligt starkt när människor började arbeta på distans i högre utsträckning”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet till SvD.
Pandemins effekt
Enligt Holmberg går en del av utvecklingen att förklara med pandemin och de förändringar den förde med sig.
“Under pandemin tillkom flera politiska stimulanser samtidigt som det blev svårare att lägga pengar på annat, som utlandsresor. Då sköt efterfrågan på bostäder i höjden”, säger han.
Att distansarbetet slog igenom brett gav också fritidshusmarknaden ett uppsving. Hus på orter som tidigare främst lockat turister blev plötsligt attraktiva som sekundärboenden för familjer i storstäderna.
Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Trenden kan hålla i sig
Frågan är om prisboomen kommer att fortsätta. Holmberg tror att utvecklingen i viss mån kan bestå, även om ränteläget har dämpat farten på marknaden de senaste åren.
“Trenden att arbeta några dagar i veckan på distans verkar hålla i sig, och därför tror jag att efterfrågan på sekundärboenden som ligger en bit från människors arbetsplatser kommer att bestå till viss del”, säger han.
Lidingö i topp
Det är dock i Stockholmsområdet som de största prisökningarna i kronor finns.
I Danderyd har villorna stigit med drygt 5,5 miljoner kronor på tio år, och i Nacka med omkring 4,8 miljoner kronor. Sundbyberg är inte långt efter med 4 miljoner kronor.
Utanför Stockholm kvalar Vellinge med 4, 1 miljoner kronor och Båstad med 3,3 miljoner kronor in på topp tio.
Allra mest sticker Lidingö ut. Där har snittpriset för en villa ökat från 11,5 till 19 miljoner kronor sedan 2015, en värdeökning på över 7,5 miljoner kronor, motsvarande omkring 1 900 kronor per dag.
Läs också: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS
Läs också: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Internt-of-things, eller IoT, var en av sena 2010-talets stora börshajper. Nu har en av de svenska bolagen som noterades mitt i trenden gått i konkurs. Trots upprepade emissioner sedan börsdebuten gick inte aktien att rädda. Läs även: Här är årets börsraketer – gymkedja sticker ut – Dagens PS Konkurs i tingsrätten H&D Wireless Holding (börskurs …