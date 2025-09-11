Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på tio år

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Pandemins effekt

ANNONS

Enligt Holmberg går en del av utvecklingen att förklara med pandemin och de förändringar den förde med sig.

“Under pandemin tillkom flera politiska stimulanser samtidigt som det blev svårare att lägga pengar på annat, som utlandsresor. Då sköt efterfrågan på bostäder i höjden”, säger han.

Att distansarbetet slog igenom brett gav också fritidshusmarknaden ett uppsving. Hus på orter som tidigare främst lockat turister blev plötsligt attraktiva som sekundärboenden för familjer i storstäderna.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Trenden kan hålla i sig

Frågan är om prisboomen kommer att fortsätta. Holmberg tror att utvecklingen i viss mån kan bestå, även om ränteläget har dämpat farten på marknaden de senaste åren.

“Trenden att arbeta några dagar i veckan på distans verkar hålla i sig, och därför tror jag att efterfrågan på sekundärboenden som ligger en bit från människors arbetsplatser kommer att bestå till viss del”, säger han.

Lidingö i topp

ANNONS

Det är dock i Stockholmsområdet som de största prisökningarna i kronor finns.

I Danderyd har villorna stigit med drygt 5,5 miljoner kronor på tio år, och i Nacka med omkring 4,8 miljoner kronor. Sundbyberg är inte långt efter med 4 miljoner kronor.

Utanför Stockholm kvalar Vellinge med 4, 1 miljoner kronor och Båstad med 3,3 miljoner kronor in på topp tio.

Allra mest sticker Lidingö ut. Där har snittpriset för en villa ökat från 11,5 till 19 miljoner kronor sedan 2015, en värdeökning på över 7,5 miljoner kronor, motsvarande omkring 1 900 kronor per dag.

Läs också: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS

Läs också: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS