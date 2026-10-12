Nu vill Thailand ha betalt – så mycket dyrare blir resan

Drygt 236 000 svenska turister

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Enligt preliminära siffror gjordes 236 833 inresor av svenska medborgare till Thailand under 2025, att jämföra med 212 523 under 2024, skriver Skandineer.

Det gäller inresor, inte unika personer, påpekar man. Den som åker in två gånger räknas två gånger och den som har dubbelt medborgskap och reser in på annat pass, registreras inte som svensk.

Regeringens planer på en turistavgift är inte bara ett sätt att på en rimlig nivå låta turister bidra till kostnader de åsamkar landet.

Det är även en del i den thailändska regeringens ambitioner att få färre men mer välbärgade turister, som gör av med mer pengar i Thailand.

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Thailändska ministrar på valmöte. Vice premiärminister Suphajee Suthumpun, längst till höger, vill införa en avgift på alla turister som besöker Thailand. (Foto: Sakchai Lalit /AP-TT)

Turister en femtedel av ekonomin

”Vi är inte särskilt oroliga över antalet turister, eftersom vi vill generera större intäkter per besökare. Vi fokuserar på kvalitetsmarknader”, säger Nithee Seeprae, biträdande chef för Thailands turistmyndighet”, hos Bloomberg, citerad av SvD.

Turismen står i dag för ungefär en femtedel av Thailands ekonomi. Det innebär, bland mycket annat, att en omställning mot färre turister inte är helt enkel eftersom många branscher är beroende av stora besöksvolymer.

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0,89 procent av pengarna du bränner

I dag gör besökare av med i snitt 1 500 dollar, motsvarande 15 045 kronor, per resa till Thailand.

De lokala myndigheterna vill att det beloppet ska stiga till cirka 2 400 dollar, motsvarande cirka 24 000 kronor, på sikt.

Samtidigt kan man sätta den nya turistavgiften, motsvarande 134 kronor, i relation, till de 15 045 kronor en snitturist gör av med.

Då blir avgiften 0,89 procent av vad man spenderar – och det är ju inte mycket att tjafsa om.

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