Thailand vill ta ut en avgift av alla turister som besöker landet. Det kan drabba drygt 230 000 svenska turister från 2027.
Nu vill Thailand ha betalt – så mycket dyrare blir resan
Thailand går nu vidare med planerna på att ta ut en avgift vid ankomst från alla utländska turister som besöker landet.
Suphajee Suthumpun, vice premiärminister och handelsminister, har gett sina tjänstemän i uppdrag att fastställa tydliga regler för hur avgiften ska tas in och användas, innan förslaget läggs fram för regeringen.
Suthumpun, som ansvarar för ministeriet för turism och sport, uppger att förslaget redan förankrats i den nationella kommittén för turismpolitik.
De berörda myndigheterna ska nu ta fram detaljerade riktlinjer kring rutiner och regler för avgiften och vart pengarna ska gå, innan förslaget går ut på remiss och sedan hamnar för beslut på regeringens bord.
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134 kronor per turist
Ministern rekommenderar en avgift på 450 baht per person och Suphajee påpekar att många länder tillämpar likartade avgifter, skriver Khaosod English. 450 baht motsvarar just nu 134 svenska kronor.
Suphajee Suthumpun betonar att det handlar om att förbättra säkerheten för turister, erbjuda skydd för utländska besökare men även att utveckla turistattraktioner som i dag saknar tillräcklig finansiering.
Suphajee har även gett en rådgivare i uppdrag att utreda om en del av intäkterna från turistavgiften kan användas för att stödja utländska filmproduktioner i Thailand.
Drygt 236 000 svenska turister
Enligt preliminära siffror gjordes 236 833 inresor av svenska medborgare till Thailand under 2025, att jämföra med 212 523 under 2024, skriver Skandineer.
Det gäller inresor, inte unika personer, påpekar man. Den som åker in två gånger räknas två gånger och den som har dubbelt medborgskap och reser in på annat pass, registreras inte som svensk.
Regeringens planer på en turistavgift är inte bara ett sätt att på en rimlig nivå låta turister bidra till kostnader de åsamkar landet.
Det är även en del i den thailändska regeringens ambitioner att få färre men mer välbärgade turister, som gör av med mer pengar i Thailand.
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Turister en femtedel av ekonomin
”Vi är inte särskilt oroliga över antalet turister, eftersom vi vill generera större intäkter per besökare. Vi fokuserar på kvalitetsmarknader”, säger Nithee Seeprae, biträdande chef för Thailands turistmyndighet”, hos Bloomberg, citerad av SvD.
Turismen står i dag för ungefär en femtedel av Thailands ekonomi. Det innebär, bland mycket annat, att en omställning mot färre turister inte är helt enkel eftersom många branscher är beroende av stora besöksvolymer.
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0,89 procent av pengarna du bränner
I dag gör besökare av med i snitt 1 500 dollar, motsvarande 15 045 kronor, per resa till Thailand.
De lokala myndigheterna vill att det beloppet ska stiga till cirka 2 400 dollar, motsvarande cirka 24 000 kronor, på sikt.
Samtidigt kan man sätta den nya turistavgiften, motsvarande 134 kronor, i relation, till de 15 045 kronor en snitturist gör av med.
Då blir avgiften 0,89 procent av vad man spenderar – och det är ju inte mycket att tjafsa om.
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