Krigspremie på boräntan – rader av höjningar

Räntorna som bankerna betalar när de finansierar sig inledde året nedåt. Men de har lyft med cirka 0,5 procentenheter för vanliga löptider sedan krigsutbrottet.

Då blir det en höjning av motsvarande bostadsräntor. Det är vad man kan förvänta sig och det är rimligt, säger John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet.

Prisökningar och minskad efterfrågan

Kollegan Lars Calmfors, professor emeritus vid Stockholms universitet, gör samma tolkning.

De höjda räntorna på bolån med längre löptider kommer sedan marknadens varningslampa för inflation börjat blinka. Marknaden prisar just nu in 3-4 räntehöjningar av Riksbanken till slutet av 2027.

Det är högre oljepris, prisökningar på gas, på konstgödsel och då så småningom på livsmedel. Det kommer i så fall slå ganska brett i svensk ekonomi, men med viss eftersläpning, säger han.

Samtidigt påverkas efterfrågan, vilket slår mot konjunkturen.

Det drar åt motsatt håll, säger Calmfors.

Skulle Riksbanken ställas inför stagflation – med både ihållande hög inflation och låg tillväxt – antas Riksbanken prioritera inflationsmålet. Då blir det räntehöjningar, även om det skulle försämra konjunkturen ytterligare.

ANNONS

Calmfors varnar samtidigt för finanspolitiska krisåtgärder. Han ser veckans sänkning av drivmedelsskatten och elprisstödet som ”illavarslande”.

Vi har ju redan en väldigt expansiv finanspolitik som nu blir ännu mer expansiv. Då ökar sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan.

Krigets längd och spridning avgör hur det går.

Att göra en prognos på det är helt omöjligt. Trump kommer med nya signaler varje dag, eller flera gånger om dagen och så reagerar marknaden på det. Det är ju smått bisarrt egentligen, säger Calmfors.