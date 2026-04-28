Nu flyttar katten, krypton och embryot in i äktenskapsförordet

Idag uppger var femte svensk att de skulle avsluta en relation om partnern inte går med på att skriva äktenskapsförord. Bland dem som redan varit med om en separation är andelen ännu högre, hela 28 procent.

Klokt, kan tyckas. Bara under 2025 ägde ju faktiskt 21 561 skilsmässor rum i Sverige.

I USA är äktenskapsordet ännu vanligare. Enligt en undersökning från Harris Poll 2023 uppgav 41 procent av Gen Z och 47 procent av millennials som var förlovade eller hade varit gifta att de hade skrivit på ett äktenskapsförord.

Men idag handlar det inte bara om vem som får huset. I dagens äktenskapsförord kan det lika gärna stå vem som får behålla krypton, vad som händer med frysta embryon och vem som ska betala veterinären.

Vem får embryona?

En klausul som börjat dyka upp i äktenskapsförorden är vem som får bestämma över embryon efter en skilsmässa, berättar Wall Street Journal.

Vid en skilsmässa kan frågan bli juridiskt svår. Därför skriver vissa par redan i förväg in vad som ska hända om de inte längre är tillsammans. Exempelvis kan avtalet slå fast att ingen av parterna får använda embryona utan den andras skriftliga samtycke.