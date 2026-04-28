Äktenskapsförord har länge haft ett rätt trist rykte. Något för stenrika familjer och nervösa jurister. Men den bilden håller på att förändras. Och det handlar inte längre bara om hus, arv och familjeegendom.
Nu flyttar katten, krypton och embryot in i äktenskapsförordet
Antalet äktenskapsförordsskrivare ökar, världen över, faktiskt. I Sverige sker utvecklingen förvisso långsamt. 2016 skrev 23,5 procent av de som gifte sig äktenskapsord. 10 år senare, 2025, var andelen 30,9 procent.
Idag uppger var femte svensk att de skulle avsluta en relation om partnern inte går med på att skriva äktenskapsförord. Bland dem som redan varit med om en separation är andelen ännu högre, hela 28 procent.
Klokt, kan tyckas. Bara under 2025 ägde ju faktiskt 21 561 skilsmässor rum i Sverige.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
I USA är äktenskapsordet ännu vanligare. Enligt en undersökning från Harris Poll 2023 uppgav 41 procent av Gen Z och 47 procent av millennials som var förlovade eller hade varit gifta att de hade skrivit på ett äktenskapsförord.
Men idag handlar det inte bara om vem som får huset. I dagens äktenskapsförord kan det lika gärna stå vem som får behålla krypton, vad som händer med frysta embryon och vem som ska betala veterinären.
Vem får embryona?
En klausul som börjat dyka upp i äktenskapsförorden är vem som får bestämma över embryon efter en skilsmässa, berättar Wall Street Journal.
Vid en skilsmässa kan frågan bli juridiskt svår. Därför skriver vissa par redan i förväg in vad som ska hända om de inte längre är tillsammans. Exempelvis kan avtalet slå fast att ingen av parterna får använda embryona utan den andras skriftliga samtycke.
Krypto ska inte delas
Även kryptotillgångar har flyttat in i äktenskapsförorden.
När bitcoin och andra digitala tillgångar blivit en del av människors förmögenhet har de också blivit en fråga för skilsmässojurister. I vissa äktenskapsförord skrivs det därför in att krypto som någon ägt före eller under äktenskapet ska förbli den personens egen egendom.
Det gäller även om värdet rusar under äktenskapet.
Katten i äktenskapsförordet
Och så var det husdjuren. För vad händer egentligen med katten, hunden eller kaninen när två personer går skilda vägar?
Enligt en undersökning från MetLife Pet Insurance sade 29 procent av gifta och ogifta personer att konflikter om husdjur gjorde deras uppbrott svårare. Nästan hälften av djurägarna uppgav att de skulle kunna skriva under en särskild husdjursklausul.
I ett äktenskapsförord som Wall Street Journal tagit del av regleras vårdnaden om Beatrice, en Maine coon-katt. Där slås det fast att parterna ska dela på både veterinärbesök och kostnader för bland annat mediciner och foder.
Tystnad om pengarna
Andra äktenskapsförord innehåller sekretessklausuler.
Där skrivs det exempelvis in att parterna inte får sprida privat information om pengar, avtalet eller andra känsliga uppgifter. Inte heller på sociala medier.
Betalt per gift år
Även fördelningen av pengarna kan skräddarsys.
I ett exempel ska den ena parten betala dryga 900 000 kronor för varje helt år paret varit gifta om äktenskapet tar slut.
Ett exempel på detta är Hollywoodstjärnan Nicole Kidman och tidigare maken Keith Urban. I deras äktenskapsförord framgick det att Keith skulle få 600 000 dollar för varje år han ingick i äktenskapet, förutsatt att han var nykter. Äktenskapet, som blev 19 år långt, innebar med andra ord en enorm utbetalning.
Slutsats? Det moderna äktenskapsförordet har blivit något helt annat än ett torrt juridiskt dokument. Det är numera en katalog över allt som kan bli bråkigt när två liv ska delas upp.
