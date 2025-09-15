Dagens PS
Avtalet som splittrar svenskarna 

Äktenskapsförord
I år vill rekordmånga svenskar gifta sig (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Nästan var femte svensk kan tänka sig att lämna en kärleksrelation om partnern inte vill skriva på ett äktenskapsförord. Experten berättar när avtalet är avgörande.

I år vill rekordmånga svenskar gifta sig, konstaterar DN. Antalet ansökningar om hindersprövning är det högsta på flera år.

Men det finns saker som kan sätta käppar i hjulet för kärleken.

Fler skriver äktenskapsförord 

2023 vigdes 44 190 par i Sverige. Samma år registrerades 13 265 äktenskapsförord hos Skatteverket. Det innebär att cirka 30 procent av paren har valt att skriva ett sådant

En annan studie visar att 19 procent av alla svenskar över 35 har ett äktenskapsförord. 

Men vad händer om en av parterna säger nej?

Avgörande för var femte 

En Sifo-undersökning från Familjens Jurist visar att frågan kan vara avgörande.

Nästan var femte svensk – 17 procent – uppger att de skulle avsluta en relation om partnern inte går med på att skriva äktenskapsförord. Bland dem som redan varit med om en separation är andelen ännu högre, hela 28 procent.

Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist, möter ofta par som hamnar i konflikt just för att de har olika syn på ekonomin.

”De par jag möter är uppdelade i två läger i sin grundsyn om ekonomin: de som vill dela på allt och de som säger ’vi är gifta men mitt är mitt och ditt är ditt’”, säger han till Privata Affärer

Och för vissa är frågan alltså så viktig att relationen står på spel. Bland kvinnor uppger 19 procent att de inte skulle acceptera att gifta sig utan äktenskapsförord, jämfört med 15 procent bland män.

Det blir ingen kärlek utan äktenskapsförord
Det blir ingen kärlek utan äktenskapsförord (Foto: Pexels)

Då ska du skriva äktenskapsförord

Juristen lyfter fram flera vanliga situationer där äktenskapsförord kan vara avgörande:

  • När par har olika inkomster eller tillgångar.
  • När någon driver företag som annars kan ingå i en bodelning.
  • När det finns barn från tidigare relationer, för att skydda arvet och minska konflikter.
  • Om du vill skydda ärvd egendom.
  • Om du har fått gåvor eller arv.
  • Om du har egna besparingar eller investeringar.
  • Om du vill minska risken för framtida konflikter. 

De som inte behöver äktenskapsförord är par som “är helt överens om att dela allt 50-50, oavsett om någon har högre inkomst eller äger större tillgångar”, konstaterar Kryhl.

Inte bara för miljonärer

Många förknippar äktenskapsförord med Hollywood och miljardärer, men enligt Kryhl kan det vara lika viktigt för “vanliga par”.

“Det kan vara ett sätt för vanliga par att skapa trygghet och undvika onödiga konflikter. Vissa tillgångar, som arv, gåvor eller sådant som reglerats i testamente kan redan vara enskild egendom och utanför en bodelning”, säger han. 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det skrivs skriftligt, dateras, undertecknas av båda och registreras hos Skatteverket. Missar man något av detta riskerar avtalet att bli ogiltigt.

Här kan du läsa mer om äktenskapsförordet.

