Avtalet som splittrar svenskarna 

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Avgörande för var femte

En Sifo-undersökning från Familjens Jurist visar att frågan kan vara avgörande.

Nästan var femte svensk – 17 procent – uppger att de skulle avsluta en relation om partnern inte går med på att skriva äktenskapsförord. Bland dem som redan varit med om en separation är andelen ännu högre, hela 28 procent.

ANNONS

Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist, möter ofta par som hamnar i konflikt just för att de har olika syn på ekonomin.

”De par jag möter är uppdelade i två läger i sin grundsyn om ekonomin: de som vill dela på allt och de som säger ’vi är gifta men mitt är mitt och ditt är ditt’”, säger han till Privata Affärer.

Och för vissa är frågan alltså så viktig att relationen står på spel. Bland kvinnor uppger 19 procent att de inte skulle acceptera att gifta sig utan äktenskapsförord, jämfört med 15 procent bland män.

Det blir ingen kärlek utan äktenskapsförord (Foto: Pexels)

Då ska du skriva äktenskapsförord

Juristen lyfter fram flera vanliga situationer där äktenskapsförord kan vara avgörande:

När par har olika inkomster eller tillgångar.

När någon driver företag som annars kan ingå i en bodelning.

När det finns barn från tidigare relationer, för att skydda arvet och minska konflikter.

Om du vill skydda ärvd egendom.

Om du har fått gåvor eller arv.

Om du har egna besparingar eller investeringar.

Om du vill minska risken för framtida konflikter.

De som inte behöver äktenskapsförord är par som “är helt överens om att dela allt 50-50, oavsett om någon har högre inkomst eller äger större tillgångar”, konstaterar Kryhl.

Inte bara för miljonärer

ANNONS

Många förknippar äktenskapsförord med Hollywood och miljardärer, men enligt Kryhl kan det vara lika viktigt för “vanliga par”.

“Det kan vara ett sätt för vanliga par att skapa trygghet och undvika onödiga konflikter. Vissa tillgångar, som arv, gåvor eller sådant som reglerats i testamente kan redan vara enskild egendom och utanför en bodelning”, säger han.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det skrivs skriftligt, dateras, undertecknas av båda och registreras hos Skatteverket. Missar man något av detta riskerar avtalet att bli ogiltigt.

Här kan du läsa mer om äktenskapsförordet.