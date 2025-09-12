Dagens PS
Krypto blir en del av Sveriges vardagsekonomi

Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Kryptovaluta tar ett ordentligt steg närmare vardagsekonomin. Med Bybits nya Mastercard-kopplade betalkort, som nu lanseras i Norden, blir det möjligt för svenska konsumenter att betala med krypto i butik och online, lika enkelt som med ett vanligt bankkort.

Krypto möter vardagsekonomi

”Krypto har länge varit en egen värld, vid sidan av den traditionella finansbranschen. Nu bygger vi ihop systemen”, säger Gustav Buder, Nordic Country Manager på Bybit.

Lanseringen är ett samarbete med Mastercard och innebär att användare kan koppla sina kryptotillgångar direkt till ett betalkort.

Växling till traditionella valutor sker automatiskt i betalögonblicket, konsumenten behöver allstå inte själv tänka på konvertering eller valutakurser.

Norden i framkant

Att lanseringen sker i Norden först är ingen slump. Regionen har en hög digital mognad, med lösningar som Swish och en stark tradition av finansiell innovation.

”Den nordiska marknaden har högt förtroende för finansiella tjänster och en av världens högsta nivåer av digital adoption. Det gör det här till en perfekt startpunkt för oss”, säger Buder.

Sverige ligger redan högt i andelen digitala betalningar. Enligt Riksbanken sker över 90 procent av alla betalningar i dag elektroniskt, vilket ger en naturlig bas för att testa nya finansiella produkter.

Både investering och betalmedel

För svenska konsumenter blir användningen enkel. Kryptot kan köpas via traditionellt bankkort direkt i Bybits app. När det är dags att betala sker omvandlingen till kronor i realtid.

Samtidigt erbjuder Bybit möjligheten att få avkastning på kryptotillgångarna innan de används i vardagsekonomin. Det innebär att tillgångarna både kan fungera som en investering och ett betalmedel.

Ny app för nybörjare

För att nå en bredare målgrupp lanseras även en ny version av Bybits app, kallad Bybit Lite. Den ska fungera mer som en traditionell bankapp och erbjuda ett enklare gränssnitt.

”Vi såg ett behov av en mer lättillgänglig version, särskilt för nya användare. Därför har vi utvecklat Bybit Lite som ger en mer överskådlig vy”, säger Buder.

En växande tillgångsklass

Frågan är om kryptovaluta på sikt kan bli lika naturligt som kontanter eller kortbetalningar. Här ser Buder en stegvis utveckling:

”Vi är i ett skede där krypto etablerar sig som en egen tillgångsklass, digital assets. Att gå från det till att bli en fullt accepterad valuta tar längre tid, men vi tror absolut att det är dit utvecklingen är på väg.”

För svenska investerare innebär det att kryptovalutor blir allt mer integrerade i det finansiella ekosystemet. Från att tidigare ha varit ett alternativ för mer riskvilliga placerare är krypto nu på väg att bli ett praktiskt betalmedel som kan användas i vardagen.

Möjlighet för svenska sparare

Utvecklingen kan också ge nya möjligheter för sparare som redan är vana vid att kombinera aktier och fonder med alternativa tillgångar. Med kryptokortet kan en portfölj inte bara generera avkastning utan också bli likvid och användbar i vardagen.

Den svenska kryptomarknaden har vuxit snabbt de senaste åren. Enligt uppskattningar från branschanalytiker har flera hundratusen svenskar redan investerat i digitala tillgångar. Att nu kunna använda dessa direkt i handeln kan vara en pusselbit som gör att adoptionen ökar ytterligare.

Från nisch till vardag

Lanseringen av ett kryptokort i Norden är ett tecken på att digitala valutor inte längre är en isolerad företeelse för entusiaster.

När krypto nu integreras i betalningssystem som redan används dagligen, suddas gränsen mellan traditionell ekonomi och den digitala världen ut.

För svenska konsumenter och investerare innebär det en ny fas där krypto inte bara är en spekulativ investering, utan en del i vardagsekonomin.

Missa inte mer nyheter om krypto: Pionjären är lyrisk över det nya projektet, Investeringar i krypto rusar – det högsta någonsin.

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

