Nu är det bevisat: Ingen effekt av lägre a-kassa

Tanken bakom det är att arbetslösa är lata och fortsätter vara arbetslösa istället för att ta ett jobb, om man inte klämmer åt dem lite.

”Åtklämmandet” sker bland annat genom att ersättningen nu sjunker redan efter 100 dagar som arbetslös.

”Sämre a-kassa dåligt för Sverige”. Dagens PS

Sämre ekonomi enda skillnaden

Nu har det återigen visats att det inte haft någon som helst effekt att klämma åt de arbetslösa, förutom att deras ekonomi blivit ännu sämre.

Efter ett år med de nya reglerna kan Akademikernas a-kassa visa att de nya reglerna inte har haft någon effekt på hur snabbt de arbetslösa får nytt jobb.

Däremot kan man se en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, men inte någon som kan kopplas till försämringarna eftersom samma skillnad fanns även tidigare.

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