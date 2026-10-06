För ett år sedan sänkte regeringen nivån för a-kassan efter 100 dagar för att få fler i jobb. Nu kan det konstateras att effekten är noll.
Nu är det bevisat: Ingen effekt av lägre a-kassa
Sedan 1 oktober 2025 trappas ersättningen från a-kassan ned redan efter 100 dagar, efter förslag från högerregeringen och beslut av en riksdagsmajoritet.
Tanken bakom det är att arbetslösa är lata och fortsätter vara arbetslösa istället för att ta ett jobb, om man inte klämmer åt dem lite.
”Åtklämmandet” sker bland annat genom att ersättningen nu sjunker redan efter 100 dagar som arbetslös.
”Sämre a-kassa dåligt för Sverige”. Dagens PS
Sämre ekonomi enda skillnaden
Nu har det återigen visats att det inte haft någon som helst effekt att klämma åt de arbetslösa, förutom att deras ekonomi blivit ännu sämre.
Efter ett år med de nya reglerna kan Akademikernas a-kassa visa att de nya reglerna inte har haft någon effekt på hur snabbt de arbetslösa får nytt jobb.
Däremot kan man se en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, men inte någon som kan kopplas till försämringarna eftersom samma skillnad fanns även tidigare.
”Har inte fått arbete snabbare”
”Vår genomgång visar att arbetslösa akademiker inte har fått arbete snabbare efter att nedtrappningen tidigarelades från dag 200 till dag 100”, konstaterar Annika Stenberg, kommunikationschef för Akademikernas a-kassa.
”Hittills kan vi därför inte se att förändringen har fått den effekt som lagstiftaren hoppades på.”
Akademikernas a-kassa har jämfört hur stor andel som förbrukat mer än 100 dagar efter en given tid i det nya respektive gamla regelverket för att se om regelverkets ändring lett till att fler fått arbete snabbare.
Rädd för att dö: Nu kan du få testa. Dagens PS
Kan inte se några effekter
Men så är det inte. Efter ett år med den nya försäkringen kan man inte se några effekter på hur snabbt de arbetslösa medlemmarna i Akademikernas a-kassa hittar ny sysselsättning.
Med det gamla regelverket hade 40,2 procent av de som fick ersättning, förbrukat mer än 100 ersättningsdagar efter sju månaders arbetslöshet.
Med det nya regelverket är motsvarande andel 39,3 procent, konstaterar Akademikernas a-kassa.
Var fjärde svensk ilsken i matbutiken – det här är värst. Dagens PS
”Mindre än en procentenhet”
”Skillnaden på mindre än en procentenhet är så liten att det inte går att säga att det skulle ha med nedtrappningen att göra”, säger Annika Stenberg.
”Det finns förstås andra faktorer som påverkar hur snabbt människor får ett nytt arbete, som till exempel en något förbättrad arbetsmarknad”, påpekar hon.
Analysen visar däremot att det är stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller hur snabbt man påverkas av nedtrappningen.
Den skillnaden fanns dock redan i det tidigare regelverket och kan därför inte kopplas till förändringen av a-kassan.