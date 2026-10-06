Kundvagnar i vägen. Folk som smyger i sig godis eller klämmer för hårt på tomaterna. Nu vet vi vad svenskarna retar sig på i matbutiken.
Var fjärde svensk ilsken i matbutiken – det här är värst
Tron på att svenskarna är ett vänligt, tolerant och öppensinnat folk, måste naturligtvis vara utrotad hos alla som följer sociala medier.
Inte är vi mycket vänligare när vi handlar mat heller. Faktum är, enligt en ny svensk undersökning, att var fjärde svensk – 23 procent – retar sig och stör sig på andra kunder i matbutiken.
Nu har Verian, på uppdrag av Ica undersökt vad det är svenskar blir mest ilskna över eller åtminstone sända irriterande blickar i riktning mot de som handlar mat samtidigt som de själva.
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Smyga i sig godis är värst
Det som upprör flest är något som, i ett kort perspektiv, inte drabbar dem själva även om det gör det på sikt, visar undersökningen.
Det handlar om att sno åt sig en eller annan godisbit från lösgodishyllan, ”provsmaka” är väl beteckningen hos dem som gör det.
Tre av fyra svarande – 73 procent – tycker att det är ett oacceptabelt beteende, även om undersökningen inte går in på varför just det här är så illa i majoritetens ögon.
Men lite logiskt är det med tanke på att många (55 procent) retar sig på att någon öppnar en chipspåse medan de handlar, även om de betalar sedan – och att ta en frukt medan man handlar för att sedan betala, surnar 51 procent till på.
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Kundvagnar näst värst
Näst värst – efter det oacceptabla lösgodis-beteendet – är dock något helt annat. Det handlar om kundvagnar.
Att blockera gånger med kundvagnen, ställa den på tvären så ingen kommer förbi, eller låta två kundvagnar blockera en gång medan respektive ”förare” diskuterar väder och vind, är något 60 procent av de svarande hos Verian ruttnar på.
Cecilia Stanell, Ica-handlare i Västerås, lägger fram några förslag till hur kunder kan bete sig för att det ska bli både trevligare och smidigare i butiken.
Var närvarande i kassan – ta ur hörlurarna – är ett råd, att klämma med måtta på avokado och tomater ett annat och ett tredje att lägga tillbaka varor där man tog dem, inte minst om det är kyl- eller frysvaror, är tre råd från henne.
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Listan/Det här tycker svenskarna är oacceptabelt i butiken
- Provsmaka godis i butiken (73 procent)
- Blockera gångar med kundvagnen (60 procent)
- Öppna en chipspåse under tiden du handlar för att sedan betala (55 procent)
- Ta en frukt under tiden du handlar för att sedan betala (51 procent)
- Lämna trasiga varor utan att meddela personal (51 procent)
- Sätta tillbaka varor på fel plats eller hylla (50 procent)
- Ta en dricka under tiden du handlar för att sedan betala (45 procent)
- Att klämma på frukt och grönsaker för att välja den bästa (23 procent)
- Ta fler än ett prov från provsmakningen (12 procent)
(Källa: Ica/Verian)
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