Var fjärde svensk ilsken i matbutiken – det här är värst

Nu har Verian, på uppdrag av Ica undersökt vad det är svenskar blir mest ilskna över eller åtminstone sända irriterande blickar i riktning mot de som handlar mat samtidigt som de själva.

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Smyga i sig godis är värst

Det som upprör flest är något som, i ett kort perspektiv, inte drabbar dem själva även om det gör det på sikt, visar undersökningen.

Det handlar om att sno åt sig en eller annan godisbit från lösgodishyllan, ”provsmaka” är väl beteckningen hos dem som gör det.

Tre av fyra svarande – 73 procent – tycker att det är ett oacceptabelt beteende, även om undersökningen inte går in på varför just det här är så illa i majoritetens ögon.

Men lite logiskt är det med tanke på att många (55 procent) retar sig på att någon öppnar en chipspåse medan de handlar, även om de betalar sedan – och att ta en frukt medan man handlar för att sedan betala, surnar 51 procent till på.

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Handla gärna och lägg varorna i kundvagnar, men blockera inte med dem. Det är värre att provsmaka godis – men det här är nästan lika illa. (Foto: Patrick Sörquist /TT)