"Sämre a-kassa dåligt för Sverige"

Urholkats över tid

A-kassan har urholkats över tid så mycket att den förlorat sin stabiliserande effekt, vilket påverkar konjunkturen.

Unionen visar att en privatanställd tjänsteman med medianlön fick ut 80 procent av sin tidigare lön i ersättning från a-kassan i början av 90-talet.

2024 uppgick ersättningen för en privatanställd tjänsteman till endast 56 procent av tidigare lön.

Tobias Lundquist, chefsekonom hos Unionen, konstaterar att en urholkad a-kassa är en dålig fakta för Sverige och minskar konsumtionen. (Foto: Unionen/Peter Jönsson)

”Förlorat sitt värde”

Med det nya regelverket som trädde i kraft 2025 trappas ersättningsnivån dessutom ner snabbare, påpekar förbundet.

”Politiken har under lång tid inte vårdat a-kassan. Det har lett till att den urholkats så pass mycket att den har förlorat mycket av sitt värde som försäkring och som automatisk stabilisator för ekonomin”, säger Unionens tillförordnade chefsekonom Tobias Lundquist.

Nedtrappningen av a-kassan hösten 2025 leder även till att konsumtionen påverkas negativt, vilket i sin tur kan fördjupa konjunkturnedgångar, påpekar Unionen.

”I tider av kriser behöver svenska löntagare känna att det finns en trygghet om man skulle förlora jobbet. Risken är nu stor att hushåll sparar i stället för att konsumera vilket ytterligare kommer fördröja nuvarande återhämtning och fördjupa framtida konjunkturnedgångar”, säger Tobias Lundquist.

Fakta/Tre förslag från Unionen

Inkomsttaket i a-kassan bör höjas till en nivå som gör att betydligt fler arbetstagare kan få ut 80 procent av sin tidigare lön.

Inkomsttaket i a-kassan bör indexeras upp mot löneutvecklingen så värdet inte urholkas över tid.

Den brantare nedtrappningen av ersättningsnivån som infördes under 2025 bör rivas upp.

(Källa: Unionen)