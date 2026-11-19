15 000 kronor mer för bolånet

Parallellt höjer Riksbanken styrräntan, nyligen till 2 procent och enligt SBAB kan ytterligare två höjningar komma. Banken pekar ut december och februari som möjliga tidpunkter.

SBAB räknar med att den genomsnittliga rörliga bolåneräntan stiger från omkring 3 till 3,5 procent under våren 2027.

”Det är mycket som fortfarande är osäkert i omvärlds- och inflationsläget, men får vi rätt i vår prognos av styrräntan bör man förvänta sig en rörlig bolåneränta på omkring 3,5 procent större delen av nästa år”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

För ett hushåll med tre miljoner kronor i bolån skulle en sådan höjning innebära 1 250 kronor mer i månaden, före ränteavdrag.

På ett helt år blir det 15 000 kronor extra när hela höjningen slagit igenom.

Tillsammans med E:ons elprisprognos handlar det om 27 600 kronor i möjliga kostnadsökningar under 2027.

Ett samtal till banken kan löna sig

Någon anledning att få panik över de högre bolåneräntorna finns dock inte, menar Christina Sahlberg, privatekonom på Skandiabanken.

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Räntorna är fortfarande relativt låga historiskt sett, säger hon till GP. Däremot kan det vara läge att ta ett samtal med banken och se över sin ränterabatt.

”Tipset att ringa sin bank och se till att man har en bra rabatt. Om man inte har det att man jämför och kanske till och med byter bank”, säger hon.

Sahlberg rekommenderar också att hushållen jämför elavtal och ser över sin förbrukning. Man kan exempelvis sänka inomhustemperaturen en grad eller duscha lite kortare.

”Kommer bli lägre igen”

Susanne Spector, chefekonom på Danske Bank, räknar även hon med dyrare elräkningar i vinter. Dessa höga priser är dock övergående.

”Enskilda månader blir tuffa, men elpriserna kommer sedan att bli lägre igen”, säger hon till GP.

På längre sikt ser Spector positivt på svensk ekonomi. Hon räknar med att lönerna ökar mer än inflationen under 2027 och pekar på att arbetsmarknaden har börjat förbättras.

”Så egentligen är den stora bilden ljus. Den globala ekonomin går bra, svensk export ökar, hushållens ekonomi förbättras och arbetsmarknaden stärks”.

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