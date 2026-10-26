Myndigheterna tog yachten utan bevis – med "McMafia"-lag

Ordern innebär att Mr X och Ms X som de kallas av CPS måste bevisa varifrån de fått sina tillgångar för att få tillbaka dem.

Måste bevisa var pengarna kommer ifrån

Bland tillgångarna finns en yacht värd 1,9 miljoner pund, ett bankkonto med omkring 2,6 miljoner pund, åtta fordon värda sammanlagt cirka 600 000 pund och flera fastigheter i England, Frankrike, Spanien och Portugal.

”De är nu lagligen skyldiga att bevisa hur de förvärvade sin förmögenhet, annars riskerar de att få sina tillgångar beslagtagna efter en ansökan från CPS:s Civil Recovery Team”, säger Adrian Foster, chefsåklagare vid CPS-enheten för hantering av brottsvinster, till The Independent.

De två brittiska medborgare som berörs av beslutet, tillsammans med deras bolag, har tre månader på sig att visa att pengarna som användes för att köpa fastigheterna kommer från lagliga källor.

De två personerna i det aktuella fallet har enligt CPS varken åtalats eller dömts för brott. Beslutet ska därför inte tolkas som att deras tillgångar redan har bevisats vara brottsvinster.