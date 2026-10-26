En lyxyacht, exklusiva fastigheter och miljoner på banken har frysts. Nu måste ägarna själva förklara var pengarna kommer ifrån – annars riskerar de att förlora hela förmögenheten, utan att ha dömts för något brott.
Myndigheterna tog yachten utan bevis – med "McMafia"-lag
Brittiska myndigheter har fått mer än 50 miljoner pund, motsvarande omkring 600 miljoner kronor, i tillgångar frysta efter ett beslut i High Court. Det är andra gången någonsin som åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS) lyckats få igenom ett så kallat Unexplained Wealth Order.
Ordern innebär att Mr X och Ms X som de kallas av CPS måste bevisa varifrån de fått sina tillgångar för att få tillbaka dem.
Måste bevisa var pengarna kommer ifrån
Bland tillgångarna finns en yacht värd 1,9 miljoner pund, ett bankkonto med omkring 2,6 miljoner pund, åtta fordon värda sammanlagt cirka 600 000 pund och flera fastigheter i England, Frankrike, Spanien och Portugal.
”De är nu lagligen skyldiga att bevisa hur de förvärvade sin förmögenhet, annars riskerar de att få sina tillgångar beslagtagna efter en ansökan från CPS:s Civil Recovery Team”, säger Adrian Foster, chefsåklagare vid CPS-enheten för hantering av brottsvinster, till The Independent.
De två brittiska medborgare som berörs av beslutet, tillsammans med deras bolag, har tre månader på sig att visa att pengarna som användes för att köpa fastigheterna kommer från lagliga källor.
De två personerna i det aktuella fallet har enligt CPS varken åtalats eller dömts för brott. Beslutet ska därför inte tolkas som att deras tillgångar redan har bevisats vara brottsvinster.
”McMafia”-lagar infördes 2017
De så kallade ”McMafia”-lagarna infördes 2017 för att komma åt tillgångar som misstänks härröra från korruption, penningtvätt och annan allvarlig brottslighet. McMafia-begreppet kommer från ett BBC-drama om organiserad brottslighet och boken som inspirerade det.
Det enda tidigare fallet där de används handlade om frun till en azerbadjansk bankir som fick egendom värd miljoner pund i London fryst efter en enorm konsumtion på varuhuset Harrods.
Efter en sex år lång utredning gick hon med på att egendomarna skulle förverkas och fick till slut avstå från en bostad i exklusiva Knightsbridge i London, värderad till mer än 14 miljoner pund, och en golfklubb i Ascot.
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