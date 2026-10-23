Pensionär hittade Pokémonkort på vinden – såldes för 20 miljoner

Det visade sig vara ett livsförändrande beslut för den pensionerade tidigare dekoratören.

Enligt BBC hade samlingen förvarats på vinden i 15 år efter att mannens son tappat intresset för Pokémon. På onsdagen såldes korten hos auktionshuset Ewbank’s för totalt 1,56 miljoner pund.

”Folk pratar alltid om att hitta skatter på vinden, men i mitt fall är det bokstavligen sant”, säger mannen till BBC. Han vill inte bli identifierad.

Det som såldes var 41 kompletta uppsättningar av Pokémon-samlarkort – alltså samlingar där korten i en viss serie eller utgåva finns samlade, i stället för enstaka kort eller slumpmässiga paket. Mannen hade 42 sådana uppsättningar, men behöll en av dem själv.

Auktionshuset trodde inför auktionen att samlingarna skulle kunna gå för 250 000 pund, men det blev alltså mer än sex gånger så mycket.

Köpte korten som investering

Historien började i slutet av 1990-talet, när mannens son började samla på och byta Pokémonkort med skolkamrater. Fadern tyckte att korten var fina och funderade på om de kunde vara en bra investering.

Han köpte bland annat kompletta samlingar av Pokémonkort via eBay från en säljare i Malaysia. Totalt hade han 42 kompletta kortuppsättningar, som förvarades i specialanpassade pärmar.

När sonen senare tappade intresset hamnade samlingen på vinden. Där blev den liggande i 15 år.