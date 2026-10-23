Han trodde att gamla Pokémonkort på vinden var värda några tusenlappar. I stället såldes samlingen för 20 miljoner kronor – efter att ha legat bortglömd i 15 år.
Pensionär hittade Pokémonkort på vinden – såldes för 20 miljoner
Det var en tidningsartikel om ett enskilt Pokémonkort som sålts för mer än 6 000 pund som fick mannen från Woking i södra England att börja fundera över värdet på sina egna gamla kort. Som Dagens PS tidigare rapporterat kan korten gå för rejäla summor.
Det visade sig vara ett livsförändrande beslut för den pensionerade tidigare dekoratören.
Enligt BBC hade samlingen förvarats på vinden i 15 år efter att mannens son tappat intresset för Pokémon. På onsdagen såldes korten hos auktionshuset Ewbank’s för totalt 1,56 miljoner pund.
”Folk pratar alltid om att hitta skatter på vinden, men i mitt fall är det bokstavligen sant”, säger mannen till BBC. Han vill inte bli identifierad.
Det som såldes var 41 kompletta uppsättningar av Pokémon-samlarkort – alltså samlingar där korten i en viss serie eller utgåva finns samlade, i stället för enstaka kort eller slumpmässiga paket. Mannen hade 42 sådana uppsättningar, men behöll en av dem själv.
Auktionshuset trodde inför auktionen att samlingarna skulle kunna gå för 250 000 pund, men det blev alltså mer än sex gånger så mycket.
Köpte korten som investering
Historien började i slutet av 1990-talet, när mannens son började samla på och byta Pokémonkort med skolkamrater. Fadern tyckte att korten var fina och funderade på om de kunde vara en bra investering.
Han köpte bland annat kompletta samlingar av Pokémonkort via eBay från en säljare i Malaysia. Totalt hade han 42 kompletta kortuppsättningar, som förvarades i specialanpassade pärmar.
När sonen senare tappade intresset hamnade samlingen på vinden. Där blev den liggande i 15 år.
Ett köp för 4 000 kronor blev en miljonaffär
Ett av seten hade mannen köpt för 300 pund, motsvarande omkring 4 000 kronor. Vid auktionen såldes det för 75 000 pund, ungefär en miljon kronor.
Ett annat av de mest eftertraktade objekten var Legendary Collection Complete Master Set, som bland annat innehöll ett Charizard-kort i nästan nyskick. Det hade uppskattats vara värt mellan 15 000 och 20 000 pund, men klubbades för 100 000 pund före köparavgifter.
Enligt Ewbank’s deltog budgivare från hela världen. Auktionshuset beskrev försäljningen som den mest framgångsrika under sina drygt 30 år i branschen.
”När vi såg vad han hade – allt i nyskick – kunde vi inte tro det”, säger James Spooner, chef för samlarkort hos Ewbank’s, till BBC.
Nostalgi driver Pokémonmarknaden
Pokémon lanserades i Japan på 1990-talet och har sedan dess vuxit till ett globalt fenomen med samlarkort, datorspel och animerade tv-serier. Värdet på korten varierar kraftigt beroende på bland annat sällsynthet, skick och efterfrågan.
Enligt auktionshusets chef Andrew Ewbank bidrar nostalgi till det växande intresset för Pokémonkort. De som växte upp med fenomenet på 1990-talet är nu i 30- och 40-årsåldern och har större ekonomiska möjligheter att köpa eftertraktade samlarobjekt.
”Det handlar om att väcka minnen från barndomen”, säger han till BBC.
Auktionen slog det tidigare brittiska rekordet för samlarkort. Den 9 oktober såldes kort hos auktionshuset Stanley Gibbons i London för totalt 872 000 pund, enligt Ewbank’s.
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