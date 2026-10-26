Du kan spara för mycket till pensionen – experten förklarar

Har miljoner – men vägrar boka resan

Det känner den amerikanska finansrådgivaren Marjorie Rand igen.

Hon har kunder med över tre miljoner dollar i investeringar som ändå drar sig för att byta ut sin 15 år gamla bil eller boka Europaresan de drömt om i flera år, berättar hon hos Rand Financial Planning.

Enligt Rand kan det vara svårt att göra sig av med sparvanorna efter ett helt arbetsliv.

”Du har ägnat 40 år åt att bygga upp ditt sparkapital. Om du inte kan njuta av en del av det nu, när ska du då göra det?”, brukar hon fråga sina kunder.

86 procent vågar inte använda pengarna

Att ha pengar på kontot verkar heller inte vara någon garanti för att man vågar använda dem.

En ny undersökning från Prudential visar att 86 procent av de svarande inte känner sig fria att använda sina sparpengar till sådant de tycker om.

Även bland personer med minst 500 000 dollar i investerbara tillgångar uppger 61 procent att de känner obehag inför att spendera pengar på nöjen.

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Hela 42 procent tycker också att det är svårt att välja mellan att unna sig upplevelser nu och att vänta till senare.

Svenska experten: ”Spara inte på hög”

Samma spariver hittar vi bland svenska pensionärer.

Hos AP7 berättar SPP:s sparekonom Shoka Åhrman om hur oro för framtiden kan få pensionärer att spara mer än de egentligen behöver.

Många vet helt enkelt inte hur länge pengarna måste räcka och vågar därför inte göra av med dem.

Joakim Bornold, tidigare sparekonom och styrelseordförande för Levler, har en mer avslappnad inställning till sparandet.

”Har man möjligheten att leva av sitt kapital – ta den! Och spara inte på hög”, säger han till AP7.

Bornold berättar att han själv hellre hade fått fler minnen med sina föräldrar än pengarna han ärvde när de gick bort.

”Jag vill inte dö med en pengapåse”, konstaterar han.

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