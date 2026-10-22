Storbritannien kunde ha haft en oljefond värd 1 000 miljarder pund. I stället gick intäkterna från Nordsjön till annat. Nu vill landet göra om och göra rätt.
Storbritanniens oljefond för 1000 miljarder pund – som inte blev av
När det hittades olja i Nordsjön var det fyra länder som fick var sin del av kakan, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Norge, varav de två sista fick de överlägset största bitarna.
Norge har lyckats bäst med att förvalta rikedomen, med sin stora nationella förmögenhetsfond, Statens pensjonsfond, oftast kallad oljefonden. Den är i skrivande stund värd drygt 21 500 miljarder norska kronor.
”Investeras för framtida generationer”
Den brittiska staten drog in hundratals miljarder pund på Nordsjöoljan, men byggde aldrig upp någon nationell förmögenhetsfond av norsk modell.
Men det är inte för sent än, hoppas den brittiska regeringen, som nu faktiskt startat en sådan fond, om än med den relativt mer blygsamma summan 2 miljarder pund i startkapital. Chancellor (finansminister) John Healey presenterade en sådan satsning i samband med att det nya gasfältet Jackdaw återigen godkändes av regeringen efter en domstolsprocess.
”Intäkterna från den olja och gas som nu tas i land kan investeras för framtida generationer”, säger finansministern.
”Om vi hade gjort detta när oljan i Nordsjön först upptäcktes på 1980-talet, skulle vi i dag ha en brittisk statlig förmögenhetsfond som förmodligen vore värd en biljon pund.”
Ska satsa på grön teknik
Enligt BBC:s ekonomiredaktör Faisal Islam bygger uppskattningen på att Storbritanniens historiska intäkter från Nordsjön, omkring 200 miljarder pund, hade investerats långsiktigt i stället för att användas på annat håll. Med en avkastning jämförbar med Norges oljefond skulle tillgångarna mycket riktigt i dag ha kunnat uppgå till en biljon pund.
Det här en diskussion som pågått i landet sedan 1980-talet. 2008 skrev exempelvis The Guardian om en rapport från PricewaterhouseCoopers om en potentiell oljefond.
”Utan en sådan fond är det svårt att skingra misstanken om att många av oss, om 30 eller 40 år, kan komma att sitta och med avund blicka mot norrmännen och andra, och undra: Vart tog våra oljepengar vägen?”, sa PWC:s chefsekonom John Hawksworth då.
Det är dock osäkert om Storbritanniens nya fond kommer att lyckas bli lika framgångsrik som den norska. En stor skillnad är att Norges oljefond investerar utomlands, medan Storbritanniens ska investera i grön teknologi på hemmaplan.
Storbritannien är dessutom ett mycket större land än Norge, så britterna hade visserligen inte blivit lika rika per capita som norrmännen. Men det hade ändå motsvarat en tredjedel av statsskulden för det ekonomiskt pressade landet.
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