Norge har lyckats bäst med att förvalta rikedomen, med sin stora nationella förmögenhetsfond, Statens pensjonsfond, oftast kallad oljefonden. Den är i skrivande stund värd drygt 21 500 miljarder norska kronor.

”Investeras för framtida generationer”

Den brittiska staten drog in hundratals miljarder pund på Nordsjöoljan, men byggde aldrig upp någon nationell förmögenhetsfond av norsk modell.

Men det är inte för sent än, hoppas den brittiska regeringen, som nu faktiskt startat en sådan fond, om än med den relativt mer blygsamma summan 2 miljarder pund i startkapital. Chancellor (finansminister) John Healey presenterade en sådan satsning i samband med att det nya gasfältet Jackdaw återigen godkändes av regeringen efter en domstolsprocess.

”Intäkterna från den olja och gas som nu tas i land kan investeras för framtida generationer”, säger finansministern.

”Om vi ​​hade gjort detta när oljan i Nordsjön först upptäcktes på 1980-talet, skulle vi i dag ha en brittisk statlig förmögenhetsfond som förmodligen vore värd en biljon pund.”