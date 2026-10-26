Sveriges unga ligger långt efter resten av befolkningen när hushållens inkomster jämförs. Faktum är att bara fyra europeiska länder har större skillnader, enligt ny statistik från Eurostat. Men, det är inte nödvändigtvis så illa som det låter.
Här är Sverige bland de sämsta i Europa – unga halkar efter
Det går sådär för Sverige i en ny europeisk jämförelse av ungas ekonomi.
När hushållens inkomster jämförs med befolkningens i stort hamnar unga svenskar nämligen nära botten.
Enligt nya siffror från Eurostat, sammanställda av Euronews, bor unga svenskar mellan 18 och 24 år i hushåll där den disponibla medianinkomsten motsvarar 88,2 procent av medianinkomsten för hela befolkningen.
Bara Finland, Danmark, Norge och Luxemburg har större skillnader bland de 34 undersökta länderna.
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Unga halkar efter i nästan hela Europa
Sverige är förvisso inte det enda landet med ett inkomstgap mellan unga och resten av befolkningen.
I 28 av de 34 undersökta länderna bor unga i hushåll med lägre medianinkomst än befolkningen i stort.
I EU som helhet ligger andelen på 93,6 procent. Finland har störst skillnad, där ungas hushållsinkomster motsvarar 74,9 procent av den nationella medianinkomsten.
I andra änden hittar vi Kroatien. Där ligger ungas hushållsinkomster faktiskt högre än befolkningens, med en andel på 105,7 procent.
Det finns dock anledning att ta siffrorna med en nypa salt.
Statistiken mäter inkomsterna i hushållen där unga bor, inte vad de själva tjänar. För unga som fortfarande bor hemma räknas alltså även föräldrarnas inkomster med.
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Här finns en nordisk förklaring
Att de nordiska länderna hamnar långt ner i jämförelsen behöver därför inte betyda att unga har det särskilt knepigt ekonomiskt.
Anne Brunner, forskningschef vid franska Observatoire des inégalités, pekar på att unga i Norden ofta flyttar hemifrån tidigt.
Då mäts deras hushållsinkomster utifrån de egna, ofta begränsade resurserna.
”En låg andel i dessa länder bör därför inte tolkas som ett tecken på större ekonomiska svårigheter”, säger hon till Euronews.
Svenska unga får vänta allt längre
Svenska unga har länge tillhört dem som flyttar hemifrån tidigast i Europa. Detta håller dock på att förändras.
Enligt en analys från LF Fastighetsförmedling, även den baserad på Eurostats statistik, håller Sverige på att tappa sitt försprång.
År 2015 flyttade svenskar hemifrån vid i genomsnitt 19,7 års ålder. Tio år senare hade åldern stigit till 23,1 år.
Sverige har därmed fallit från första till femte plats inom EU.
Sedan 2021 har utflyttningsåldern ökat med 1,1 år i Sverige, mer än i något annat EU-land. Under samma period har EU-genomsnittet sjunkit med 0,3 år.
”Svenska unga har länge flyttat hemifrån tidigt, och det har varit något att vara stolt över. Men bristen på små och prisrimliga bostäder gör vägen till det första egna hemmet allt längre för landets unga”, kommenterar Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.
Men, trots utvecklingen flyttar unga svenskar fortfarande hemifrån tidigare än EU-genomsnittet, som ligger på 26,3 år.
Längst väntar unga i Kroatien. Där ligger den genomsnittliga utflyttningsåldern på 31,5 år.
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