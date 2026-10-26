Här är Sverige bland de sämsta i Europa – unga halkar efter

Enligt nya siffror från Eurostat, sammanställda av Euronews, bor unga svenskar mellan 18 och 24 år i hushåll där den disponibla medianinkomsten motsvarar 88,2 procent av medianinkomsten för hela befolkningen.

Bara Finland, Danmark, Norge och Luxemburg har större skillnader bland de 34 undersökta länderna.

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Unga halkar efter i nästan hela Europa

Sverige är förvisso inte det enda landet med ett inkomstgap mellan unga och resten av befolkningen.

I 28 av de 34 undersökta länderna bor unga i hushåll med lägre medianinkomst än befolkningen i stort.

I EU som helhet ligger andelen på 93,6 procent. Finland har störst skillnad, där ungas hushållsinkomster motsvarar 74,9 procent av den nationella medianinkomsten.

I andra änden hittar vi Kroatien. Där ligger ungas hushållsinkomster faktiskt högre än befolkningens, med en andel på 105,7 procent.

Det finns dock anledning att ta siffrorna med en nypa salt.

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Statistiken mäter inkomsterna i hushållen där unga bor, inte vad de själva tjänar. För unga som fortfarande bor hemma räknas alltså även föräldrarnas inkomster med.

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