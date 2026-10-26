Demografiska larmet: Världens pensionssystem hotas

Den ekvationen kan bli svår att få ihop, varnar experterna.

”Det är en tickande tidsbomb”, säger Sebastien Betermier, chef vid International Centre for Pension Management, till CNBC.

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Färre ska betala för fler

I årets Marsh CFA Institute Global Pension Index hittar vi några siffror som förklarar oron. Rapporten, som omfattar 55 pensionssystem världen över, visar att 43 av de undersökta länderna och marknaderna har födelsetal under 2,1 barn per kvinna – den nivå som på längre sikt krävs för att befolkningen ska kunna reproducera sig utan invandring.

I 23 av dem är födelsetalen ännu lägre, under 1,5 barn per kvinna.

Livslängden har gått åt motsatt håll. Sedan 1950 har den förväntade återstående livslängden vid 65 års ålder ökat med drygt 50 procent i mer utvecklade regioner. En 65-åring väntas numera leva ytterligare omkring 20 år.

Enligt SCB:s senaste prognos väntas andelen svenskar över 80 år öka från drygt 6 procent 2025 till omkring 11 procent år 2070.

För pensionssystem där dagens arbetstagare finansierar dagens pensionärer blir utvecklingen särskilt besvärlig.