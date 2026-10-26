Snabbladdarna ger 300 kW, men bara en av 24 elbilar hänger med

Laddtestet gjordes i omkring tio minusgrader vid en 400 kW-laddare på Circle K:s station i Dal norr om Oslo. Xpeng X9 laddade från 10 till 80 procent på tolv minuter och fem sekunder, med en snitteffekt på 392 kW. Mazda 6e behövde 51 minuter, drygt fyra gånger så lång tid, med en snitteffekt på 71 kW, enligt mätdata från österrikiska bilklubben ÖAMTC, som deltog i testet.

Batterierna var varma när bilarna kopplades in, trots att de hade stått ute natten före i 25 minusgrader vid Otta i Gudbrandsdalen, eftersom testförarna startade förvärmningen två timmar före laddtestet. Enligt NAF är det förklaringen till att 14 av de 24 bilarna laddade ungefär lika fort som tillverkarna uppger och att sex laddade snabbare.

”För att batteriet ska ta emot ström så effektivt som möjligt måste det ha precis rätt temperatur”, skriver NAF:s testchef Kjersti Stuestøl i testrapporten. Utan förvärmning kan ett stopp på omkring 30 minuter ta över en timme, enligt Circle K, som i en egen undersökning fann att åtta av tio norska elbilsägare inte vet att bilen kan förvärma batteriet.

Snitteffekten avgör tiden vid laddaren

”Maximal laddeffekt säger inte så mycket om hur effektivt bilen laddar”, skriver Stuestøl. Ju längre bilen håller en effekt nära toppen, desto högre blir snitteffekten och desto kortare laddtiden, förklarar hon.

Utöver Xpeng kom bara Smart #5 och Zeekr 7X över 200 kW i snitt, med 249 respektive 231 kW.

Tesla Model Y låg på 121 kW och Volvo EX90 på 118. Lägst var Suzuki e Vitara med 56 kW. Med varma batterier låg därmed 23 av de 24 bilarna i snitt under de 300 kW som de svenska ultrasnabba laddpunkterna kan ge.

För Xpeng var det i stället laddaren som satte gränsen. Bilen nådde 404 kW, laddarens fulla effekt, enligt NAF, och vid en svensk laddare på 300 kW hade laddaren bromsat också Xpeng.

”Just nu finns det inga laddstolpar kvar där vi kan sätta nya rekord i maxeffekt”, skriver Stuestøl.