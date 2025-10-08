Matkassen nu 3 109 kronor dyrare 

På tio år har matpriserna ökat med 45 procent.

Nu visar rapporten Swedbanks matkasse att matkassen blivit 2,1 procent dyrare, motsvarande 131 kronor i månaden, sedan januari i år.

För ett genomsnittligt hushåll innebär det en kostnad på 6 473 kronor i augusti, jämfört med 6 342 kronor i januari.

”Efter kraftiga prisökningar i början av året har ökningstakten på livsmedel minskat betydligt. Det är mycket positivt, inte minst med tanke på att hushållen lägger 14 procent av sin totala konsumtion på livsmedel”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Kaffe och kött skjuter i höjden

Den största prisökningen står dryck för, där priserna stigit med nästan tio procent – främst på grund av att kaffe blivit hela 18 procent dyrare. Även kött, fisk och chark har ökat kraftigt, med drygt fem procent. Kategorin mejeri, ost och olja har stigit med drygt tre procent.

Samtidigt har priserna på frukt och grönt sjunkit med 7,5 procent. Enligt rapporten beror det både på säsongsvariationer och på att livsmedelskedjorna sänkt priserna i takt med ökad konkurrens.