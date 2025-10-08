Dagens PS
Matkassen nu 3 109 kronor dyrare 

Matkassen
För en familj med två tonåringar har matkassen blivit över 3 000 kronor dyrare (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Livsmedelspriserna stiger fortfarande, men inte lika snabbt som tidigare. Det visar Swedbanks senaste rapport. Trots att prisökningstakten har bromsat in är matkostnaderna nu betydligt högre än för bara tre år sedan.

På tio år har matpriserna ökat med 45 procent

Nu visar rapporten Swedbanks matkasse att matkassen blivit 2,1 procent dyrare, motsvarande 131 kronor i månaden, sedan januari i år. 

För ett genomsnittligt hushåll innebär det en kostnad på 6 473 kronor i augusti, jämfört med 6 342 kronor i januari.

”Efter kraftiga prisökningar i början av året har ökningstakten på livsmedel minskat betydligt. Det är mycket positivt, inte minst med tanke på att hushållen lägger 14 procent av sin totala konsumtion på livsmedel”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande

Kaffe och kött skjuter i höjden

Den största prisökningen står dryck för, där priserna stigit med nästan tio procent – främst på grund av att kaffe blivit hela 18 procent dyrare. Även kött, fisk och chark har ökat kraftigt, med drygt fem procent. Kategorin mejeri, ost och olja har stigit med drygt tre procent.

Samtidigt har priserna på frukt och grönt sjunkit med 7,5 procent. Enligt rapporten beror det både på säsongsvariationer och på att livsmedelskedjorna sänkt priserna i takt med ökad konkurrens.

Familjens matkasse 3 000 kronor dyrare 

Sedan januari 2022 har Swedbanks matkasse blivit 27 procent dyrare. För en familj med två tonåringar innebär det en merkostnad på över 3 109 kronor i månaden. 

För ett singelhushåll har matkassen ökat med 962 kronor i månaden sedan januari 2022.

Under samma period har lönerna ökat med knappt 12 procent – långt ifrån tillräckligt för att kompensera för prislyftet.

”Det är inte konstigt att hushållen tycker att det är dyrt med mat i dag och välkomnar sänkningen av matmoms”, säger Arques.

Liten skillnad mellan olika delar av landet

Prisskillnaden mellan Sveriges dyraste och billigaste matprisområde är nu mindre än en procent. Dyrast är det i norr, billigast i söder – men skillnaden motsvarar bara 44 kronor i månaden.

Regeringens planerade momssänkning på livsmedel, från 12 till 6 procent under 2026 och 2027, väntas enligt rapporten ge hushållen viss lättnad.

Här kan du läsa mer om matpriserna.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

