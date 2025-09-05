När regeringen utlovar mer pengar i hushållens plånböcker är det få som ser framför sig dyra restaurangbesök eller fler resor. En ny undersökning visar att trygghet och sparande är viktigare än konsumtion för de flesta.
Mer pengar i plånboken – men svenskarna nobbar konsumtionen
I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Mycket pekar på att hushållen står i fokus, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i en intervju med E55.
”Det är riksdagsval nästa år, vilket innebär att vi kommer se en hel del valfläsk i höstbudgeten. Regeringen har dessutom goda skäl att satsa på hushållen, som haft det tufft i flera år med höga räntor och hög inflation”, konstaterar han.
Bland de reformer som kan bli aktuella nämner Arques sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Även det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget kan komma att förlängas och höjas.
“Underlätta för svenska familjer”
För att ytterligare underlätta för svenska familjer föreslår regeringen och SD även tillfälligt sänkt matmoms som ska gälla från den 1 april nästa år.
“Vi gör det för att underlätta för svenska familjer, det kommer vara en central del av den här budgeten”, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff.
Det handlar om en sänkning från 12 procent till 6, rapporterar SVT.
500 kronor gör skillnad – men inte för alla
Mer pengar i plånboken innebär dock inte automatiskt ökad konsumtion. Det visar en ny undersökning från Swedbank.
Om svenskarna skulle få 500 kronor extra varje månad skulle hela 61 procent välja att spara pengarna helt eller delvis. Endast 9 procent skulle använda dem till nöjen och fritid. Därtill skulle 21 procent lägga dem på nödvändig vardagskonsumtion.
“Efter några ekonomiskt tuffa år, när många hushåll har fått ta av sitt sparkapital för att få ekonomin att gå ihop, verkar många prioritera att fylla på sitt sparande om man skulle få mer i plånboken. Trygghet verkar gå före konsumtion”, säger Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank, i ett pressmeddelande.
Ensamstående föräldrar hårt pressade
Undersökningen visar samtidigt att många hushåll behöver mer än ett par hundralappar för att få ekonomin att gå ihop. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar.
”Väldigt många ensamstående föräldrar har gjort förändringar i sin ekonomi och dragit ner på konsumtion, ändå går var fjärde av dem minus varje månad”, säger Falkenhäll. Var sjätte ensamstående förälder uppger att 500 kronor inte räcker för att deras budget ska gå ihop.
Oro över ekonomin – men också hopp
Totalt känner 26 procent av hushållen stress och oro inför sin privatekonomi. Bland ensamstående föräldrar och unga kvinnor är siffran över 40 procent.
Trots detta finns där ljuspunkter: en av fyra hushåll tror att deras privatekonomi blir bättre de närmaste sex månaderna.
Optimismen är störst bland unga vuxna. Hela 44 procent av unga män och 30 procent av unga kvinnor i åldern 18-29 år tror på en förbättring.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
