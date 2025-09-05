Mer pengar i plånboken – men svenskarna nobbar konsumtionen 

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Mycket pekar på att hushållen står i fokus, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i en intervju med E55.

”Det är riksdagsval nästa år, vilket innebär att vi kommer se en hel del valfläsk i höstbudgeten. Regeringen har dessutom goda skäl att satsa på hushållen, som haft det tufft i flera år med höga räntor och hög inflation”, konstaterar han.

Bland de reformer som kan bli aktuella nämner Arques sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Även det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget kan komma att förlängas och höjas.

“Underlätta för svenska familjer”

För att ytterligare underlätta för svenska familjer föreslår regeringen och SD även tillfälligt sänkt matmoms som ska gälla från den 1 april nästa år.

“Vi gör det för att underlätta för svenska familjer, det kommer vara en central del av den här budgeten”, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff.

Det handlar om en sänkning från 12 procent till 6, rapporterar SVT.

Regeringen presenterar matmomsen (Foto: Christine Olsson/TT)

