Ny EU-gräns för kontanter – Sverige kan gå ännu längre

Går bra – nästan alltid

Det innebär, för att ta ett konkret exempel, att du kan köpa en hur dyr bil som helst av din granne och betala med kontanter – men inte om han eller hon är bilhandlare, då gäller gränsen 10 000 euro.

Det bör dessutom påpekas att regeln inte kommer att se likadan ut i hela EU. Det beror på att det redan i dag finns EU-länder med lägre gräns för kontantbetalningar och de har rätt att behålla dem.

Frankrike och Spanien har i dag en gräns på 1 000 euro, Grekland en på 500 euro och Italien har satt gränsen för kontantbetalningar vid 5 000 euro.

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Inga hus kontant i Tyskland

EU:s största ekonomi, Tyskland, har ingen generell gräns men har enstaka restriktioner, bland annat när det gäller ädelmetaller där man inte kan göra anonyma köp om värdet på transaktionen är 2 000 euro eller mer.

Tyskland har även ett förbud mot kontant betalning vid fastighetsköp, något man införde 1 april 2023.

Sverige? Här har vi inget formellt förbud i lag kring storleken på kontantbetalningar, däremot vissa andra regleringar och rekommendationer.

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Företag som säljer varor är skyldiga att uppnå så kallad kundkännedom och fråga om pengarnas ursprung vid kontanttransaktioner från 5 000 euro och uppåt.

Svensk handel rekommenderar att butiker avstår helt från att ta emot kontantbetalningar över 45 000 kronor.

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Det går bra att betala med kontanter även i fortsättningen – men nästa år kommer EU med en maxgräns. I Sverige kan reglerna bli ännu hårdare. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Riksbanken vill ha tuffare regler

När den nya kontantplikten fastställdes i lag från 1 juli 2026, blev livsmedelsbutiker och apotek skyldiga att ta emot kontanter, men bara upp till 0,1 prisbasbelopp, i dag lite drygt 5 800 kronor, och som en lite udda bestämmelse maximalt 25 mynt per köp.

Eftersom vi inte har något tak på kontanter, kommer EU:s maxgräns, 10 000 euro, att gälla här – men vi kan få ännu strängare regler.

Sveriges riksbank föreslår nämligen att Sverige inför ett nationellt maxbelopp på 10 000 kronor för kontantköp i handeln.

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