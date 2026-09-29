FI ska nu granska cyberhot från AI och avancerade AI-modeller. Behovet av att skydda finansiella företag mot cyberhot ökar drastiskt.
FI granskar nya cyberhot från AI-modeller
Finansinspektionen meddelar att man nu påbörjar en ”fördjupad analys” av hur finansiella företag arbetar med att skydda sig mot cyberhot från avancerade AI-modeller.
Som en, möjligen ofrivillig, illustration gick samma mejl i ärendet ut elva gånger från FI tisdag morgon.
Under 2026 har flera avancerade AI-modeller visat sig kunna automatisera cyberattacker i hög utsträckning, skriver FI.
Tekniken kan exempelvis användas för att identifiera sårbarheter och genomföra cyberattacker mot företag.
Det ger illasinnade aktörer nya möjligheter att snabbt genomföra mer avancerade cyberangrepp i stor skala, konstaterar FI.
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”Måste stärka förmågan”
”I takt med att cyberhoten utvecklas och AI-modellerna snabbt blir alltmer avancerade måste företagen fortsätta att stärka sin förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker”, säger Erik Wingstrand, chef för risker inom informations- och kommunikationsteknik hos FI.
FI har sedan i våras haft möten och fört en löpande dialog med finansiella företag om cyberhoten från avancerade AI-modeller.
Inspektionen har uppmanat företagen att fortsätta stärka sin operativa motståndskraft.
EU-förordningen för digital operativ motståndskraft, Dora, innebär långtgående skyldigheter för finansiella företag att skydda sig mot olika typer av cyberhot, påpekar Finansinspektionen.
”Viktigt ta på stort allvar”
”Vi ser att företagen tar de här frågorna på stort allvar. Det är viktigt att de gör det, eftersom konsekvenserna kan drabba både de enskilda företagen, deras kunder och det finansiella systemet i stort”, säger Erik Wingstrand.
”Det ställs höga krav på dem att hantera den här typen av risker”, tillägger han.
Under början av juli i år utfärdade ESRB, Europeiska systemrisknämnden, som är EU:s makrotillsyns-organ, en formell varning om sårbarheter i det finansiella systemet som man kopplade till avancerade AI-modeller.
ESRB påpekade att den snabba utvecklingen på området innebär ökade risker när det gäller cybersäkerhet.
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Varning från EU:s tillsynsorgan
Parallellt med ESRB:s varning uppmärksammade även Europeiska centralbankens, ECB, gemensamma tillsynsmekanism, SSM, risker kopplade till nya avancerade AI-modeller.
I samband med det uppmanade Finansinspektionen och Riksbanken gemensamt svenska finansiella företag att prioritera arbetet med att hantera och motverka dessa risker.
”Det är viktigt att AI-relaterade risker och cyberhot uppmärksammas brett på EU-nivå, eftersom de kan påverka både enskilda företag och det finansiella systemet i stort”, sade FI:s generaldirektör Johan Almenberg då.
”Företagen behöver utgå från att störningar kommer att inträffa och därför bygga operativ motståndskraft.”
”Vi välkomnar ESRB:s varning”, sade riksbankschefen Erik Thedéen. ”AI-utvecklingen innebär stora möjligheter för finansiell sektor men medför också risker. Dessa risker följer ofta inte landsgränserna, och i en värld med geopolitiska spänningar bli frågan än mer komplicerad.”
”Inte minst därför är en varning på EU-nivå viktig, även om detta också är en global fråga”, tillade riksbankschefen.