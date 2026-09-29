FI granskar nya cyberhot från AI-modeller

Som en, möjligen ofrivillig, illustration gick samma mejl i ärendet ut elva gånger från FI tisdag morgon.

Under 2026 har flera avancerade AI-modeller visat sig kunna automatisera cyberattacker i hög utsträckning, skriver FI.

Tekniken kan exempelvis användas för att identifiera sårbarheter och genomföra cyberattacker mot företag.

Det ger illasinnade aktörer nya möjligheter att snabbt genomföra mer avancerade cyberangrepp i stor skala, konstaterar FI.

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”Måste stärka förmågan”

”I takt med att cyberhoten utvecklas och AI-modellerna snabbt blir alltmer avancerade måste företagen fortsätta att stärka sin förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker”, säger Erik Wingstrand, chef för risker inom informations- och kommunikationsteknik hos FI.

FI har sedan i våras haft möten och fört en löpande dialog med finansiella företag om cyberhoten från avancerade AI-modeller.

Inspektionen har uppmanat företagen att fortsätta stärka sin operativa motståndskraft.

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EU-förordningen för digital operativ motståndskraft, Dora, innebär långtgående skyldigheter för finansiella företag att skydda sig mot olika typer av cyberhot, påpekar Finansinspektionen.

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