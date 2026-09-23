De nya bolånereglerna skulle göra det lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. Nu är det just de minsta lägenheterna som stiger snabbast i pris. För den som letar efter sin första bostad kan möjligheten att låna mer alltså möta en dyrare budgivning.
Lättare att få bolån – då rusar priset på din första lägenhet
En etta är ofta första steget in på bostadsmarknaden. Men den som väntat på bättre möjligheter att köpa kan ha fått ett nytt problem: fler verkar vilja ha samma lägenhet.
Under det senaste året har kvadratmeterpriset på ettor stigit med 4,6 procent i Sverige. För tvåor, treor och större bostadsrätter ligger uppgången under två procent. Det visar en analys från LF Fastighetsförmedling, baserad på försäljningar som Svensk Mäklarstatistik registrerat till och med augusti.
Skillnaden blir ännu tydligare om man börjar räkna i december 2025, när köpare enligt LF började ta höjd för de aviserade förändringarna i bolånereglerna. Sedan dess har ettorna stigit med 6,3 procent. Priserna på tvåor och större lägenheter har däremot knappt rört sig.
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Fler kan buda på ettor
De lättade reglerna trädde i kraft den 1 april. LF:s vd Marcus Svanberg bedömer att de, tillsammans med stabila räntor, har bidragit till prisuppgången på små lägenheter.
”När fler unga nu har möjlighet att vara med och buda på sitt första boende är det de minsta lägenheterna som driver bostadsrättsmarknaden”, säger han.
Det är förstås två sidor av samma utveckling för en förstagångsköpare. Lättare bolånevillkor kan göra det möjligt att delta i budgivningen. Men om fler spekulanter söker sig till ettorna kan priset på bostaden samtidigt stiga.
Enligt LF har trycket på de små lägenheterna också ökat efter sommaren, när många flyttar för studier eller nya jobb. I både Stockholm och Malmö har kvadratmeterpriset på ettor stigit med omkring sex procent på ett år. I Göteborg är uppgången knappt fem procent.
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Ettorna tar igen ett gammalt tapp
Även Hemnet har sett att ettorna går starkare än större lägenheter. I en analys från augusti beskriver bostadsplattformen det som ”ett trendbrott” efter många år då de små bostäderna halkat efter.
Mellan 2015 och 2025 steg kvadratmeterpriset på ettor med 13 procent. För lägenheter med minst fyra rum var uppgången 47 procent under samma period. Hittills under 2026 hade ettorna däremot stigit med 6,7 procent, jämfört med 2,2 procent för de största lägenheterna.
Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg bedömer även han att de lättade kreditreglerna sannolikt spelar en roll. Samtidigt sätter hans analys årets uppgång i perspektiv: ettorna har börjat ta igen en del av ett långt försprång för de större bostäderna.
För den som vill köpa sin första lägenhet är den historiken kanske en klen tröst vid visningen. Ettorna har varit eftersläntrare länge. Just nu är det de som drar ifrån.
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