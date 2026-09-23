Lättare att få bolån – då rusar priset på din första lägenhet

Under det senaste året har kvadratmeterpriset på ettor stigit med 4,6 procent i Sverige. För tvåor, treor och större bostadsrätter ligger uppgången under två procent. Det visar en analys från LF Fastighetsförmedling, baserad på försäljningar som Svensk Mäklarstatistik registrerat till och med augusti.

Skillnaden blir ännu tydligare om man börjar räkna i december 2025, när köpare enligt LF började ta höjd för de aviserade förändringarna i bolånereglerna. Sedan dess har ettorna stigit med 6,3 procent. Priserna på tvåor och större lägenheter har däremot knappt rört sig.

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Fler kan buda på ettor

De lättade reglerna trädde i kraft den 1 april. LF:s vd Marcus Svanberg bedömer att de, tillsammans med stabila räntor, har bidragit till prisuppgången på små lägenheter.

”När fler unga nu har möjlighet att vara med och buda på sitt första boende är det de minsta lägenheterna som driver bostadsrättsmarknaden”, säger han.

Det är förstås två sidor av samma utveckling för en förstagångsköpare. Lättare bolånevillkor kan göra det möjligt att delta i budgivningen. Men om fler spekulanter söker sig till ettorna kan priset på bostaden samtidigt stiga.

Enligt LF har trycket på de små lägenheterna också ökat efter sommaren, när många flyttar för studier eller nya jobb. I både Stockholm och Malmö har kvadratmeterpriset på ettor stigit med omkring sex procent på ett år. I Göteborg är uppgången knappt fem procent.

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