Hälsa, ekonomi och livskvalitet avgör var pensionärer har bäst förutsättningar. Norge behåller förstaplatsen i en ny global rankning. För Sverige går utvecklingen åt motsatt håll.
Här är världens bästa land att vara pensionär i – Sverige rasar
Ett långt liv, fungerande sjukvård och en ekonomi som håller även när lönen byts mot pension. Det är några av pusselbitarna bakom en trygg tillvaro som pensionär.
Förutsättningarna skiljer sig dock rejält mellan olika länder. I årets Global Retirement Index från Natixis Investment Managers jämförs 44 länder med hjälp av 18 olika indikatorer.
Norge får högst betyg och toppar listan för andra året i rad, med ett resultat på 83 procent. Irland tar andraplatsen, medan Nederländerna klättrar tre placeringar och blir trea.
Här är världens tio bästa länder för pensionärer
- Norge: 83 procent
- Irland: 81 procent
- Nederländerna: 79 procent
- Schweiz: 79 procent
- Danmark: 78 procent
- Australien: 77 procent
- Tyskland: 75 procent
- Luxemburg: 75 procent
- Island: 75 procent
- Tjeckien: 75 procent
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Sverige har tappat 17 placeringar
För svensk del är rapporten snäppet mindre munter. Sverige faller från plats 18 till plats 22 och får ett samlat resultat på 69 procent, två procentenheter lägre än förra året.
Nedgången är inte någon tillfällig svacka. År 2013 låg Sverige på sjunde plats. Tre år senare placerade vi oss femma, med ett resultat på 79 procent.
På tio år har Sverige alltså tappat 17 placeringar.
Det betyder däremot inte att det svenska pensionssystemet plötsligt har blivit ett av världens sämsta. Indexet mäter betydligt mer än pensionernas storlek. Bland annat vägs hälsa, livslängd, sjukvård, inflation, statsskuld, inkomster, arbetslöshet och miljö in.
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Arbetslösheten sänker Sverige
Sverige står sig fortfarande starkt inom flera områden. Vi hamnar exempelvis på femte plats för hälsa och lika högt för livskvalitet.
Även de ekonomiska förutsättningarna under pensionen förbättras. Där klättrar Sverige fem placeringar till plats 13, bland annat tack vare låg inflation enligt indexets mätmetod, en låg andel problemlån i bankerna och relativt låg statsskuld.
Problemet finns i stället inom kategorin materiellt välstånd, som omfattar inkomster, ekonomisk jämlikhet och arbetslöshet. Här faller Sverige till plats 36 av de 44 undersökta länderna.
Särskilt arbetslösheten drar ned resultatet. I den enskilda indikatorn hamnar Sverige på plats 42.
Norden drar åt olika håll
Skillnaderna är stora även inom Norden. Danmark ligger kvar på femte plats, medan Island faller från plats fyra till plats nio.
Ännu värre går det för Finland. Landet rasar tolv placeringar till plats 35, vilket är årets största nedgång. Finland har enligt rapporten den högsta arbetslösheten av samtliga länder i indexet.
Natixis pekar samtidigt på att pensionssystemen världen över pressas av en åldrande befolkning, hög statsskuld och inflation.
”Varje år man väntar ökar trycket på de år som återstår”, säger Andrew Benton, chef för Nordeuropa och MEACA på Natixis IM, om behovet av ett eget pensionssparande.
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