Här är världens bästa land att vara pensionär i – Sverige rasar 

Förutsättningarna skiljer sig dock rejält mellan olika länder. I årets Global Retirement Index från Natixis Investment Managers jämförs 44 länder med hjälp av 18 olika indikatorer.

Norge får högst betyg och toppar listan för andra året i rad, med ett resultat på 83 procent. Irland tar andraplatsen, medan Nederländerna klättrar tre placeringar och blir trea.

Här är världens tio bästa länder för pensionärer

Norge: 83 procent Irland: 81 procent Nederländerna: 79 procent Schweiz: 79 procent Danmark: 78 procent Australien: 77 procent Tyskland: 75 procent Luxemburg: 75 procent Island: 75 procent Tjeckien: 75 procent

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Sverige har tappat 17 placeringar

För svensk del är rapporten snäppet mindre munter. Sverige faller från plats 18 till plats 22 och får ett samlat resultat på 69 procent, två procentenheter lägre än förra året.

Nedgången är inte någon tillfällig svacka. År 2013 låg Sverige på sjunde plats. Tre år senare placerade vi oss femma, med ett resultat på 79 procent.

På tio år har Sverige alltså tappat 17 placeringar.

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Det betyder däremot inte att det svenska pensionssystemet plötsligt har blivit ett av världens sämsta. Indexet mäter betydligt mer än pensionernas storlek. Bland annat vägs hälsa, livslängd, sjukvård, inflation, statsskuld, inkomster, arbetslöshet och miljö in.

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