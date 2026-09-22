Ny lag och diesel för 33 kronor – sök det nya bidraget 

Renoveringen kan bli 48 000 kronor billigare

Vidare till landets villaägare. Sedan den 1 september kan ägare till vissa äldre småhus söka energibidraget Villaeffekten.

Bidraget täcker upp till 30 procent av materialkostnaden, med ett tak på 60 000 kronor. Eftersom stödet bara gäller material går det dessutom att kombinera med rotavdrag för arbetskostnaden.

I ett räkneexempel kostar ett fönsterbyte 160 000 kronor. Villaeffekten sänker materialkostnaden med 30 000 kronor, medan rotavdraget minskar arbetskostnaden med ytterligare 18 000 kronor. Kvar att betala blir 112 000 kronor.

Alla hus omfattas dock inte. Bostaden måste ha ett värdeår före 1990, användas som permanentboende och får inte redan vara ansluten till fjärrvärme. Fritidshus faller också utanför stödet.

Mer om detta: Nytt bidrag att söka – då blir din renovering 48 000 kronor billigare. Dagens PS

Det nya energibidraget kan kombineras med rotavdraget och sänka kostnaden för renoveringen (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Nya lag – föreningen har 48 timmar på sig

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Veckan har också bjudit på en påminnelse till många av landets bostadsrättsföreningar.

Sedan den 1 juni gäller en ny lag om skyddsrum och skyddade utrymmen. Om Sverige går upp i höjd beredskap ska ett skyddsrum kunna ställas i ordning inom 48 timmar.

Det är fortfarande tillåtet att använda utrymmet som exempelvis cykelrum eller förråd. Men det som står där måste snabbt kunna flyttas undan.

Tidsgränsen på två dygn fanns redan tidigare. Den nya lagen förtydligar däremot ansvaret för både fastighetsägare och nyttjanderättshavare. För en bostadsrättsförening innebär det bland annat att styrelsen behöver veta vad som ska göras, var utrustningen finns och vem som ansvarar för arbetet.

Om brister upptäcks är det fastighetsägaren som ska åtgärda dem. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Läs vidare här: Ny lag berör tusentals bostadsrättsföreningar – måste vara redo på 48 timmar. Dagens PS

Egen ö för under 3 miljoner

Den som helst vill slippa grannar helt och hållet kan i stället rikta blicken mot Hällefors.

Där ligger Vilarön ute till försäljning för 2 995 000 kronor. På ön finns ett fritidshus, en vedeldad bastu, badstrand och flera bryggor. Båtar, kanot, möbler och husgeråd följer också med i köpet.

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Ön nås med en omkring fem minuter lång roddtur från fastlandet. Något dricksvatten eller avlopp finns inte, men sjövatten har dragits in till duscharna.

Fastigheten har tidigare hyrts ut för 3 100 kronor per dygn under högsäsong. Den beräknade driftkostnaden är 12 100 kronor om året.

Budgivningen är redan i gång. Den som drömmer om fem minuters rodd mellan hemmet och resten av världen kan alltså behöva fatta ett snabbt beslut.

Mer om ön: Nu kan du köpa en egen svensk ö – för under 3 miljoner kronor. Dagens PS

Herrgård billigare än en Stockholmsvilla

Vi avslutar veckan på en skotsk halvö, ungefär 45 minuter från Glasgow.

Där säljs nu Ardmore House, en herrgård från 1806, för 635 000 pund. Det motsvarar omkring 8,4 miljoner kronor – mindre än de drygt 9 miljoner kronor som en genomsnittlig villa i Stockholm kostar.

För pengarna får köparen över 460 kvadratmeter bostadsyta, ett torn, ett bibliotek, en ateljé och flera stora sällskapsrum. Till fastigheten hör dessutom omkring nio hektar mark, ett stall med sju spiltor och en egen damm.

Det förhållandevis låga priset kommer dock med en brasklapp. Herrgården är kulturhistoriskt skyddad och behöver uppdateras. Köparen bör därför ha pengar kvar till både renovering och löpande underhåll.

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Billigare än en Stockholmsvilla, alltså, men knappast billig i drift.

Läs mer här: Herrgård med torn och eget stall – kostar mindre än en svensk villa. Dagens PS

Läs även: Fyllt 50? Fem saker i din ekonomi du bör se över. E55

Läs också: Storbolagen betalar styrelsen 90 procent mer – kvinnor efter. Realtid