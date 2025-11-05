Dagens PS
Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast

Lägenheter
Många ägare till små lägenheter oroar sig för att sälja med förlust (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Förutsättningarna för att sälja sin bostad med vinst skiljer sig mellan olika delar av marknaden. 

Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade data från SBAB att marknaden för ettor är svagast av alla bostadstyper. 

Och bättre har det inte blivit. 

Senast i september visade statistik att försäljningen av antalet ettor har minskat med hela 23 procent de senaste tre åren. 

”Utbudet av ettor har blivit extra stort i exempelvis Uppsala och Linköping där man har byggt mycket. Sedan tror jag att mycket handlar om att föräldrar inte har kunnat vara medfinansiärer i lika stor utsträckning som tidigare”, sa Christina Henriksson, regionchef på Bjurfors Stockholm, till Dagens Industri. 

Därför är det kanske inte helt märkligt att ägare till mindre lägenheter är betydligt mer pessimistiska än villaägare. Det visar en ny undersökning från Hemnet

En marknad med två ansikten

I början av 2022 var bostadsmarknaden glödhet. Priserna steg snabbt och antalet försäljningar slog rekord. Men när Riksbanken började höja styrräntan under våren samma år tvärvände utvecklingen.

Sedan dess har marknaden visserligen repat sig, men skillnaderna mellan olika bostadstyper är nu tydligare än på länge.

På småhusmarknaden går det bättre än någonsin. Antalet försäljningar ligger 9 procent över nivån innan räntehöjningarna, enligt Hemnet. 

För mindre lägenheter ser det desto mörkare ut – antalet sålda enrumslägenheter är fortfarande 22 procent lägre än före ränteuppgången.

Visning av lägenhet
Antalet sålda enrumslägenheter är 22 procent lägre än före ränteuppgången (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
Oro bland lägenhetsägare

Många som köpte en mindre bostad under de senaste åren tror inte att de skulle gå med vinst om de sålde idag.

38 procent av ägarna till enrumslägenheter uppger att de inte tror att de får tillbaka köpesumman. Därtill oroar sig 45 procent för fortsatt prisnedgång.

Oron är förvisso inte obefogad. Antalet personer som sålt sin bostad med förlust har ökat kraftigt, berättar SVT. Under 2023 sålde 71 500 personer med förlust. Andelen personer som sålt med förlust, jämfört med de som sålt med vinst, var då rekordstort.

Bland villaägare är bilden dock en annan. Bara 11 procent tror att de skulle sälja med förlust medan 18 procent oroar sig för fallande priser.

”De som bor i villa har i genomsnitt ägt sitt hem betydligt längre, vilket gör att prisnedgångarna påverkar dem mindre”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Inlåsningseffekt på lägenhetsmarknaden

Hemnet ser en inlåsningseffekt på marknaden för mindre bostäder. Många upplever att de inte kan sälja utan att göra en ekonomisk förlust, vilket leder till att färre lägenheter byter ägare.

”För ägare av mindre bostäder, där boendetiden ofta är kortare, blir effekten desto större. Det skapar en tydlig inlåsningseffekt och bidrar till en splittrad marknad – med rekordmånga småhusaffärer men tröghet för de mindre lägenheterna”, säger Holmberg.

Fler fast i små bostäder

Resultatet blir en marknad som låser fast yngre bostadsköpare, en redan pressad grupp, i små lägenheter.

”För många unga innebär det att det inte bara är svårt att köpa sitt första boende, utan också att ta nästa steg”, avslutar Holmberg.

Vill du veta vilken kommun som är sämst för unga? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

