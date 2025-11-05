Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast

Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade data från SBAB att marknaden för ettor är svagast av alla bostadstyper.

Och bättre har det inte blivit.

Senast i september visade statistik att försäljningen av antalet ettor har minskat med hela 23 procent de senaste tre åren.

”Utbudet av ettor har blivit extra stort i exempelvis Uppsala och Linköping där man har byggt mycket. Sedan tror jag att mycket handlar om att föräldrar inte har kunnat vara medfinansiärer i lika stor utsträckning som tidigare”, sa Christina Henriksson, regionchef på Bjurfors Stockholm, till Dagens Industri.

Därför är det kanske inte helt märkligt att ägare till mindre lägenheter är betydligt mer pessimistiska än villaägare. Det visar en ny undersökning från Hemnet.

En marknad med två ansikten

I början av 2022 var bostadsmarknaden glödhet. Priserna steg snabbt och antalet försäljningar slog rekord. Men när Riksbanken började höja styrräntan under våren samma år tvärvände utvecklingen.

Sedan dess har marknaden visserligen repat sig, men skillnaderna mellan olika bostadstyper är nu tydligare än på länge.

På småhusmarknaden går det bättre än någonsin. Antalet försäljningar ligger 9 procent över nivån innan räntehöjningarna, enligt Hemnet.

För mindre lägenheter ser det desto mörkare ut – antalet sålda enrumslägenheter är fortfarande 22 procent lägre än före ränteuppgången.