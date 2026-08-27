För bara ett och ett halvt år sedan var ettorna iskalla på bostadsmarknaden. Nu stiger de snabbast i pris och börjar knappa in på de stora – ett välkommet trendbrott för den som vill sälja.
Revansch för bostadsmarknadens sorgebarn – priserna stiger snabbast
Bostadsmarknadens sorgebarn, ettorna, har haft det knepigt, länge. Långa försäljningstider, ett stort utbud och svag efterfrågan har gjort dem särskilt svårsålda.
Men nu kommer nya siffror som pekar åt ett helt annat håll – åtminstone när det gäller priserna.
Enligt en ny sammanställning från Hemnet har priserna på ettor stigit med 6,7 procent hittills under 2026. Det är den starkaste utvecklingen bland samtliga lägenhetstyper.
Tvåorna ligger nästan jämsides med en uppgång på 6,3 procent, medan treorna har blivit 4,6 procent dyrare. För lägenheter med fyra rum eller fler stannar ökningen på 2,2 procent.
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Ettorna har halkat efter länge
Det innebär alltså ett trendbrott. Under det senaste decenniet har utvecklingen nämligen varit närmast den motsatta.
Mellan 2015 och 2025 steg kvadratmeterpriset på ettor med 13 procent. För lägenheter med fyra rum eller fler var uppgången hela 47 procent.
Även skillnaden i totalpris har vuxit kraftigt. För tio år sedan kostade en stor lägenhet i genomsnitt 1,96 gånger så mycket som en etta. För ett år sedan hade förhållandet stigit till 2,62.
Men nu har avståndet börjat krympa. I dag kostar de stora lägenheterna i genomsnitt 2,49 gånger mer än ettorna.
Det är fortfarande ett rejält gap. Skillnaden är att utvecklingen inte längre tycks gå åt samma håll.
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Kreditregler pekas ut som orsak
Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg pekar på kreditrestriktioner och den förändrade efterfrågan under pandemin som två förklaringar till att de stora lägenheterna dragit ifrån.
Nu har vågskålen börjat väga över åt andra hållet.
”Nu ser vi dock ett trendbrott, där framför allt ettorna går relativt starkare och börjar minska det prisgap som byggts upp under de senaste åren. Sannolikt är det framförallt en effekt av de lättade kreditrestriktionerna i våras”, säger han.
Ettor dyrast per kvadratmeter
Att ettorna länge har haft en svagare prisutveckling betyder dock inte att de är billiga sett till boytan.
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en etta ligger i år på 56 888 kronor. Det är högre än för både tvåor, treor och större lägenheter.
När bostadsmarknaden nu drar i gång efter sommaren gör ettorna det från en ovan position: inte längre längst bak i klungan, utan först över startlinjen.
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