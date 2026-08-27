Revansch för bostadsmarknadens sorgebarn – priserna stiger snabbast

Men nu kommer nya siffror som pekar åt ett helt annat håll – åtminstone när det gäller priserna.

Enligt en ny sammanställning från Hemnet har priserna på ettor stigit med 6,7 procent hittills under 2026. Det är den starkaste utvecklingen bland samtliga lägenhetstyper.

Tvåorna ligger nästan jämsides med en uppgång på 6,3 procent, medan treorna har blivit 4,6 procent dyrare. För lägenheter med fyra rum eller fler stannar ökningen på 2,2 procent.

Läs även: Privat paradis till salu – med egen strand och helikopterhangar. Dagens PS

Ettorna har halkat efter länge

Det innebär alltså ett trendbrott. Under det senaste decenniet har utvecklingen nämligen varit närmast den motsatta.

Mellan 2015 och 2025 steg kvadratmeterpriset på ettor med 13 procent. För lägenheter med fyra rum eller fler var uppgången hela 47 procent.

Även skillnaden i totalpris har vuxit kraftigt. För tio år sedan kostade en stor lägenhet i genomsnitt 1,96 gånger så mycket som en etta. För ett år sedan hade förhållandet stigit till 2,62.

Men nu har avståndet börjat krympa. I dag kostar de stora lägenheterna i genomsnitt 2,49 gånger mer än ettorna.

ANNONS

Det är fortfarande ett rejält gap. Skillnaden är att utvecklingen inte längre tycks gå åt samma håll.

Missa inte: 400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna. Dagens PS