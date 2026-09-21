När bankfacket efter den avlidne morbrodern öppnades väntade en förmögenhet. Där låg två miljarder lire, motsvarande omkring 11 miljoner kronor. Men för arvingen blev glädjen kortvarig.
Hittade 11 miljoner i bankfack – banken säger nej
När 51-årige Stefano från italienska Cuneo tog hand om kvarlåtenskapen efter sin morbror besökte han släktingens bank. Morbrodern, som varken var gift eller hade barn, hade lämnat efter sig ett bankfack.
När det öppnades låg där över två miljarder italienska lire i sedlar av olika valörer, rapporterar Quotidiano Piemontese.
Det motsvarar idag ungefär 11 miljoner svenska kronor.
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Banken vägrar växla pengarna
När mannen ville omvandla sedlarna till euro skickades ärendet vidare till Italiens centralbank, Banca d’Italia. Där blev beskedet nej.
Den italienska liran slutade vara lagligt betalningsmedel den 28 februari 2002. Det betydde dock inte att sedlarna genast blev omöjliga att växla. Italienarna hade från början fram till den 28 februari 2012 på sig att lämna in sina gamla pengar.
Regeringen valde senare att tidigarelägga slutdatumet till den 6 december 2011. Det beslutet underkändes 2015 av landets författningsdomstol.
Därefter fick vissa personer åter möjlighet att växla sina lire. Det krävdes emellertid att de kunde visa att de hade försökt göra det mellan den 6 december 2011 och den 28 februari 2012.
Enligt Banca d’Italia har även dessa krav nu preskriberats.
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Hoppas att fynddatumet ska räknas
Stefano har nu vänt sig till Associazione Italia, en organisation som bland annat driver ärenden om gamla lire.
Organisationens argument bygger på att en preskription normalt börjar löpa först när en rättighet kan göras gällande. Eftersom Stefano inte kände till sedlarna förrän bankfacket öppnades anser hans företrädare att de tio åren bör räknas från fynddatumet.
Det är dock organisationens juridiska tolkning, inte en linje som centralbanken har godkänt.
Om argumentet inte håller återstår möjligen samlarmarknaden. Enligt La Sicilia kan enskilda sedlar ha ett numismatiskt värde beroende på sällsynthet och skick.
Tills frågan har avgjorts sitter Stefano därför på två miljarder lire, men kan ännu inte använda en enda av dem.
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