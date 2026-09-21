Hittade 11 miljoner i bankfack – banken säger nej

När det öppnades låg där över två miljarder italienska lire i sedlar av olika valörer, rapporterar Quotidiano Piemontese.

Det motsvarar idag ungefär 11 miljoner svenska kronor.

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Banken vägrar växla pengarna

När mannen ville omvandla sedlarna till euro skickades ärendet vidare till Italiens centralbank, Banca d’Italia. Där blev beskedet nej.

Den italienska liran slutade vara lagligt betalningsmedel den 28 februari 2002. Det betydde dock inte att sedlarna genast blev omöjliga att växla. Italienarna hade från början fram till den 28 februari 2012 på sig att lämna in sina gamla pengar.

Regeringen valde senare att tidigarelägga slutdatumet till den 6 december 2011. Det beslutet underkändes 2015 av landets författningsdomstol.

Därefter fick vissa personer åter möjlighet att växla sina lire. Det krävdes emellertid att de kunde visa att de hade försökt göra det mellan den 6 december 2011 och den 28 februari 2012.

Enligt Banca d’Italia har även dessa krav nu preskriberats.

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