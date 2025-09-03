Svenska föräldrar arbetar mer än andra

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

LO, Landsorganisationen, som representerar den stora mängden löntagare i vanliga yrken, släpper nu en rapport, ”Arbetarlandet Sverige”.

Den visar bland annat att svenska föräldrar arbetar mer än föräldrar i andra länder.

”Våra medlemmar är tydliga med att vi ska sänka arbetstiden. Vi ska se till att vardagspusslet går ihop för fler”, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.

I topp inom OECD

Rapporten ”Arbetarlandet Sverige” visar att vårt land ligger i topp inom OECD bland de länder där det normala är att båda de vuxna personerna i ett hushåll med barn arbetar.

Sverige sticker också ut med att det är vanligt att båda föräldrarna arbetar heltid.

”Det finns ingen anledning till att Sverige ska sticka ut som ett land där vi jobbar mer än andra liknande länder. Att hjälpa till att få vardagspusslet att gå ihop är bara ett av många skäl till att vi måste sänka arbetstiden i Sverige”, slår LO:s ordförande Johan Lindholm fast.

”LO:s kongress har gett oss ett tydligt uppdrag och våra förbundsmedlemmar kräver det. Arbetstiden ska sänkas för alla”, konstaterar Lindholm.

