Svenska föräldrar arbetar mer än föräldrar i andra länder. Det visar en ny LO-rapport. Nu vill LO sänka arbetstiden.
Svenska föräldrar arbetar mer än andra
LO, Landsorganisationen, som representerar den stora mängden löntagare i vanliga yrken, släpper nu en rapport, ”Arbetarlandet Sverige”.
Den visar bland annat att svenska föräldrar arbetar mer än föräldrar i andra länder.
”Våra medlemmar är tydliga med att vi ska sänka arbetstiden. Vi ska se till att vardagspusslet går ihop för fler”, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.
“Hellre kortare arbetstid än högre lön”. Dagens PS
I topp inom OECD
Rapporten ”Arbetarlandet Sverige” visar att vårt land ligger i topp inom OECD bland de länder där det normala är att båda de vuxna personerna i ett hushåll med barn arbetar.
Sverige sticker också ut med att det är vanligt att båda föräldrarna arbetar heltid.
”Det finns ingen anledning till att Sverige ska sticka ut som ett land där vi jobbar mer än andra liknande länder. Att hjälpa till att få vardagspusslet att gå ihop är bara ett av många skäl till att vi måste sänka arbetstiden i Sverige”, slår LO:s ordförande Johan Lindholm fast.
”LO:s kongress har gett oss ett tydligt uppdrag och våra förbundsmedlemmar kräver det. Arbetstiden ska sänkas för alla”, konstaterar Lindholm.
Fler arbetade timmar
Innan sommaren släpptes LO:s stora arbetstidsutredning som visar att Sverige ligger i topp bland jämförbara länder när det kommer till arbetade timmar per person i arbetsför ålder.
Under hösten fortsätter LO:s förberedelser inför kommande förhandlingar kring sänkt arbetstid.
Ingen förändring sedan 1970-talet
”I Sverige har det inte skett någon generell förkortning av normalarbetstiden sedan 1970-talet. Nu ska vi se till att facken får med sig arbetsgivarna på en arbetstidsförkortning”, säger LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.
”Precis som lönepolitiken behöver arbetstidspolitiken vara solidarisk så att inga arbetare tvingas betala överpris för kortare arbetstid. Vi återkommer med exakt hur våra krav utformas”, tillägger Säikkälä.
Kortad arbetstid: Omöjligt i Sverige men snart spansk verklighet. Dagens PS
